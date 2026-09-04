ادعای ونس درباره احتمال عملیاتهای مخفی در ایران
معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه مدعی شد که این کشور بهعنوان بخشی از کارزار فشار بر تهران، احتمالا عملیاتهای خرابکاری مخفیانه ایران انجام خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۱۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه مدعی احتمال خرابکاری در ایران شد.
ونس در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید ادعا کرد که آمریکا به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای اعمال فشار بر تهران، ممکن است عملیاتهای مخفیانهی خرابکارانهای را در ایران انجام دهد.
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