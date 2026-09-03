پاسخ روسیه به دستور آمریکا درباره ایران
پسکوف تاکید کرد: «ما شرکا و دوستان خودمان را داریم. به حفظ و توسعه بیشتر این روابط دوستانه و شراکتی ادامه خواهیم داد».
کد خبر: ۱۳۹۲۷۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تلاش ایالات متحده برای انحصاری کردن روابط با سایر کشورها را زیر سؤال برد و امکانپذیر بودن آن را به چالش کشید.
پسکوف در گفتوگویی با برنامه خبری شبکه تلویزیونی «وستی» تاکید کرد «ما شرکا و دوستان خودمان را داریم. به حفظ و توسعه بیشتر این روابط دوستانه و شراکتی ادامه خواهیم داد».
به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی، اظهارات سخنگوی رئیسجمهور روسیه بعد از آن مطرح شد که بسنت از مسکو خواست از ایران دور بماند.
منبع: فارس
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