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پاسخ روسیه به دستور آمریکا درباره ایران

پسکوف تاکید کرد: «ما شرکا و دوستان خودمان را داریم. به حفظ و توسعه بیشتر این روابط دوستانه و شراکتی ادامه خواهیم داد».
کد خبر: ۱۳۹۲۷۵۵
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پوتین پزشکیان

به گزارش تابناک؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تلاش ایالات متحده برای انحصاری کردن روابط با سایر کشورها را زیر سؤال برد و امکان‌پذیر بودن آن را به چالش کشید.

پسکوف در گفت‌وگویی با برنامه خبری شبکه تلویزیونی «وستی» تاکید کرد «ما شرکا و دوستان خودمان را داریم. به حفظ و توسعه بیشتر این روابط دوستانه و شراکتی ادامه خواهیم داد».

به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی، اظهارات سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه بعد از آن مطرح شد که بسنت از مسکو خواست از ایران دور بماند.

منبع: فارس

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دیمیتری پسکوف روسیه ایران اسکات بسنت
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