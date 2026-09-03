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حمله شدید سندرز به ترامپ درباره پایان جنگ

سندرز در پیامی شدیداللحن خطاب به ترامپ گفت: از توهم تغییر نام دست بردار و مثل یک رئیس‌جمهور رفتار کن، نه یک پادشاه دیوانه.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۲۲
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سندرز

سناتور برنی سندرز در انتقادی تند از توهمات ترامپ مبنی بر تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» از او خواست مثل یک رئیس جمهور رفتار کند نه یک پادشاه دیوانه.

به گزارش تابناک؛ برنی سندرز، سناتور آمریکایی، در واکنش به توهمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا،  مبنی بر اینکه تنگه هرمز می‌تواند در نهایت «تنگه ترامپ» نامیده شود، گفت: ریاست جمهوری به ترامپ اختیار نامحدود برای تغییر شکل نهادهای ملی و بین‌المللی طبق میل خود را نمی‌دهد.

سندرز در ایکس نوشت: نه، آقای ترامپ. مردم آمریکا نمی‌خواهند شما تنگه هرمز را به نام خودتان تغییر دهید. آنها می‌خواهند شما به جنگ غیرقانونی خود در ایران که قیمت گازوئیل را به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین را به ۴.۱۲ دلار در هر گالن افزایش داده است، پایان دهید.

وی در ادامه نوشته است:«شما رئیس جمهور هستید، نه یک پادشاه دیوانه. مثل یک رئیس جمهور رفتار کنید.»

تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراه‌های استراتژیک جهان است که خلیج فارس را به خلیج عمان متصل می‌کند و مسیر اصلی برای حمل و نقل انرژی جهانی را فراهم می‌کند. اظهارات ترامپ در مورد تغییر نام این آبراه، بُعد غیرمعمول دیگری را به بحث‌های پرتنش در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ایران اضافه کرده است.

انتقاد سندرز نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده‌تر در میان مخالفان این جنگ است که می‌گویند دولت باید دیپلماسی، ثبات اقتصادی و منافع خانوارهای آمریکایی را بر تغییر نام‌های نمادین اولویت دهد. این اختلاف در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های پیرامون تنگه هرمز به دلیل اهمیت آن برای تامین نفت و کشتیرانی جهانی، همچنان توجه بین‌المللی را به خود جلب می‌کند.
منبع: ایسنا

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