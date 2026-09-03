دادستانی علیه عوامل یک رسانه اعلام جرم کرد
دادستانی تهران به دلیل انتشار محتوای توهینآمیز و کذب در یک برنامه اینترنتی، علیه دستاندرکاران این رسانه اعلام جرم نمود.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۱۷| |
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در پی انتشار محتوایی توهینآمیز و کذب در یکی از برنامههای اینترنتی رسانه «دیدارنیوز»، دادستانی تهران علیه عوامل این رسانه اعلام جرم کرد.
به گزارش تابناک؛ مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد، در یکی از برنامههای اینترنتی رسانه دیدارنیوز، عوامل این برنامه اظهارات توهینآمیز و کذبی مطرح کردند که انتقادات زیادی در پی داشت.
موضوع در دستور بررسی قضایی قرار گرفت و با توجه به محتوای کذب و توهینآمیز، برای عوامل و مسئولان این رسانه اعلام جرم شد.
در همین راستا، پرونده قضایی در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی قانونی در حال پیگیری است.
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