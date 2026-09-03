به گزارش تابناک؛ طبق این گزارش، این طرح تنها سه روز پس از آغاز جنگ و در پی پیام هشدارآمیز آمریکا متوقف شد و همزمان با آن، تلاش‌های داخلی برای تغییر رئیس وقت موساد نیز به بن‌بست رسید.

گزارش‌های دیگری نیز از رسانه‌های اسرائیلی و ایرانی، جزئیاتی مشابه درباره این طرح منتشر کرده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز پیش‌تر گفته بود واشنگتن در مقطعی تلاش کرده است به اغتشاشگران از طریق گروهک‌های تجزیه‌طلب کرد، سلاح برساند.

یک کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر مطالعات امنیتی در این باره گفت، این افشاگری در کنار اعتراف چندی پیش ترامپ درباره ارسال سلاح برای گروهک های تروریستی تجزیه طلب چند پیام مهم دارد؛ وقتی آموزش، سلاح، پشتیبانی و طراحی عملیاتی این گروهک‌ها از سوی آمریکا و اسرائیل تأمین می‌شود، دیگر نمی‌توان نقاب «دفاع از حقوق مردم» را بر چهره آنها پذیرفت.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که آنها در معادلات امنیتی دشمن، به‌عنوان نیروی نیابتی برای ضربه زدن به مردم، امنیت و تمامیت ارضی ایران تعریف شده‌اند. این گروه‌ها تصور می‌کردند با نزدیک شدن به آمریکا و اسرائیل می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند، اما در عمل به نیروهای نیابتی آنها تبدیل شدند.

وقتی ترامپ و موساد برای تجزیه‌طلبان سلاح می‌فرستند!

صالحی تصریح کرد: پیام مهم دیگر، وجود نشانه‌هایی از حضور عناصر مسلح و سازمان‌یافته در جریان آشوب‌ها و آموزش ویژه آنها برای ایجاد ناامنی و درگیری مسلحانه در ایران است.

وی گفت: همچنین این موضوع نشان می‌دهد دشمن همزمان روی دو جبهه حساب کرده بود، یکی حمله از بیرون و دیگری آشوب از داخل. این در حالی است که ایران طی سال‌های گذشته مسیر گفت‌وگو و راهکارهای سیاسی را دنبال کرده و حتی در سال‌های اخیر نیز مذاکراتی با برخی از این احزاب انجام شده است؛ بنابراین راهکار سیاسی و مسالمت‌آمیز همچنان وجود داشته، اما این گروه‌ها به جای استفاده از این مسیر، به حمایت آمریکا و اسرائیل تکیه کرده‌اند.

صالحی گفت: سابقه همکاری گروه‌هایی مانند کومله، دمکرات و خبات با حکومت صدام در دوران جنگ ایران و عراق نیز نشان می‌دهد که قرار گرفتن این جریان‌ها در کنار دشمن خارجی، سابقه‌ای طولانی دارد.

این فعال سیاسی تأکید کرد: هیچ کشوری اپوزیسیون مسلح و تلاش برای تجزیه سرزمین خود را نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه نخواهد داد امنیت و تمامیت ارضی کشور از سوی گروه‌های مسلح تجزیه طلب مورد تهدید قرار گیرد. در عین حال، توافقنامه امنیتی ایران و عراق می‌تواند چارچوبی برای جلوگیری از فعالیت این گروه‌ها از خاک عراق و اقلیم کردستان باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه این گروهک های مسلح در خاک عراق و اقلیم کردستان مستقر هستند، مسئولیت جلوگیری از هرگونه اقدام مسلحانه و استفاده از خاک عراق علیه ایران، بر عهده دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان است و در صورت وقوع هرگونه اقدام از این خاک، مسئولیت آن متوجه طرف‌هایی خواهد بود که بر اساس توافقات موجود موظف به جلوگیری از فعالیت این گروه‌ها هستند.

رضا حسینی کارشناس مسائل امنیتی نیز در این باره گفت: دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود هم، وقتی خبرنگاری از احتمال اعزام سازمان سیا برای مسلح‌کردن اغتشاش‌گران پرسید، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت: «خیلی دلم می‌خواهد جواب بدهم، اما گفتنش درست نیست.»

وی افزود: این اظهارات در کنار درخواست قبلی او از مردم ایران برای «قیام و جنگیدن» و گزارش‌های پیشین درباره تلاش آمریکا برای مسلح‌کردن گروهک های تجزیه طلب کُرد، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که واشنگتن تا چه اندازه روی ایجاد یک جبهه داخلی همزمان با فشار نظامی خارجی حساب باز کرده است.

منبع: فارس