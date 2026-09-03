سلاح دقیق آمریکا که با آن به عروسی حمله کرد + عکس
به گزارش تابناک، دیشب و در جریان حمله موشکی تروریستهای آمریکایی به یک مراسم عروسی در کوهستک استان هرمزگان، ۴ تن از جمله یک کودک شهید و بیش از ۶۰ تن زخمی شدند.
بررسی بقایای بهجامانده از حملۀ دیشب ارتش آمریکا به یک جشن عقد زوج ایرانی در کوهستک سیریک، نشانههایی از بهکارگیری موشک کروز پیشرفتۀ SLAM-ER را در خود دارد.
این بمب هواسر جهت هدایت علاوهبر استفاده از ناوبری اینرسی (INS) از ناوبری ماهوارهای نظامی (GNSS) نیز استفاده میکند و در نسخههای جدیدتر (که سالها عملیاتی هستند) جهت افزایش دقت برخورد و افزودن قابلیت درگیری با اهداف متحرک به جستوجوگر فروسرخ تصویرساز نیز مجهز است.
قطعات مربوط به بخشهای الکترونیکی، حرارتی و یک قطعۀ مربوط به بال، باعث شده کارشناسان تسلیحاتی آنها را با AGM-84H/K SLAM-ER مرتبط بدانند.
نیروی دریایی آمریکا در رونمایی از این موشک، SALEM-ER را یک موشک هوابرد، دوربرد، فراتر از افق و دقیق معرفی کرده بود.
اما نوع هدایت این موشک چگونه است؟
موشک SLAM-ER در مرحله میانی مسیر از «GPS» استفاده میکند و در مرحلۀ پایانی حمله به هدف به «جستوجوگر تصویربرداری فروسرخ» مجهز است.
همچنین سیستم هدایت این موشک امکان هدایت مستقیم توسط اپراتور انسانی یا Man-in-the-Loop را نیز فراهم میکند؛ یعنی عامل انسانی میتواند هدفگیری نهایی را تایید یا اصلاح کند.
به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا این سلاح را رسماً در دسته مهمات «Precision Strike» یا «حمله دقیق» قرار میدهد.
همانگونه که بهوضوح مشخص است آمریکاییها با یکی دقیقترین سلاح موجود در زرادخانهشان یک مراسم عروسی را عمدا هدف قرار گرفتند و به کارنامهی ننگین و سیاهشان در کشتار غیرنظامیان و جنایات جنگی بیشمارشان برگی دیگر نیز افزودند.
منبع: فارس