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روسیه: درخواستی از طرف ایران برای میانجیگری نداشتیم

سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد در دیدار پزشکیان و پوتین درخواست ادعایی از سوی ایران برای میانجیگری نداشتیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۰۹
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پزشکیان و پوتین

به گزارش تابناک؛ سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که در جریان دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، درخواستی از طرف ایرانی برای میانجیگری با واشنگتن دریافت نکردیم.

پزشکیان و پوتین روز سه شنبه در حاشیه نشست همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

منبع: فارس

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سخنگوی کاخ کرملین روسیه میانجیگری ایران مسعود پزشکیان پوتین
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tabnak.ir/005qHR