چرا دکمهها دوباره به کابین خودرو برگشتند؟
خودروسازان بعد از سالها جنگ با دکمهها، حالا دوباره فهمیدهاند لمس کردن همیشه بهتر نیست.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۰۲| |
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به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، یک زمانی کافی بود خودروساز روی داشبورد یک نمایشگر بزرگ بگذارد تا خودرو را «مدرن» بنامیم. هرچه نمایشگر بزرگتر، کابین آیندهنگرتر؛ هرچه دکمه کمتر، طراحی مینیمالتر. بعد هم آرامآرام دکمههای تهویه، تنظیم صدا، گرمکن صندلی، چراغها و حتی بعضی کنترلهای اصلی رانندگی را برداشتند و همه چیز را ریختند داخل یک صفحه لمسی. انگار قرار بود راننده وسط رانندگی با خودرو بنشیند و مثل کار با تبلت، دنبال منوی کولر و گرمکن صندلی بگردد.
اما حالا صنعت خودرو دارد یک عقبگرد عجیب را تجربه میکند؛ البته عقبگردی که شاید بیشتر از آنکه شکست فناوری باشد، اصلاح یک اشتباه طراحی باشد. در سال ۲۰۲۶، دکمه فیزیکی دوباره به یکی از موضوعات جدی طراحی کابین تبدیل شده و چند خودروساز بزرگ صراحتاً در حال بازگرداندن کنترلهای فیزیکی به خودروهای جدید هستند. فولکسواگن، هیوندای، پورشه، مرسدسبنز و حتی فراری از جمله برندهایی هستند که به شکلهای مختلف دوباره سراغ کلید، پیچ و کنترلهای فیزیکی رفتهاند.
ماجرا فقط سلیقهای نیست. مشکل از جایی شروع شد که طراحان خودرو یک نکته بسیار ساده را فراموش کردند؛ خودرو موبایل نیست.
وقتی با تلفن همراه کار میکنیم، میتوانیم بایستیم، به صفحه نگاه کنیم و روی یک آیکون بزنیم. حتی اگر اشتباه کنیم، اتفاق خاصی نمیافتد. اما پشت فرمان، شرایط کاملاً متفاوت است. راننده باید جاده را ببیند، فاصله با خودرو جلویی را کنترل کند، آینهها را زیر نظر داشته باشد، تابلوها را بخواند و همزمان بتواند یک عملکرد ساده مثل کم کردن صدای موسیقی یا تنظیم دمای کابین را انجام دهد.
اینجاست که یک دکمه ساده ارزش خودش را نشان میدهد. شما لازم نیست به دکمهای که سه سال است هر روز لمسش میکنید نگاه کنید. دستتان را جلو میبرید، برجستگی آن را حس میکنید، فشار میدهید و تمام. حتی اگر چشم شما روی جاده باشد، مغزتان از طریق حافظه عضلانی میداند کدام کنترل کجاست.
صفحه لمسی، اما چنین لطفی ندارد. هر بار ممکن است منوی جدیدی باز شود، جای گزینه تغییر کند یا نرمافزار بعد از یک بهروزرسانی ظاهر دیگری پیدا کند. بدتر از همه اینکه برای پیدا کردن یک گزینه ساده، باید چشم را از جاده بردارید.
همین مسئله باعث شده نهادهای ایمنی هم وارد ماجرا شوند. یورو NCAP از سال ۲۰۲۶ برای دریافت بالاترین امتیاز ایمنی، روی وجود کنترلهای فیزیکی یا راهکارهای مشخص برای برخی عملکردهای مهم رانندگی حساستر شده است؛ مواردی مانند چراغ خطر، بوق، برفپاککن، راهنما و برخی عملکردهای ضروری باید به شکلی قابل استفاده و قابل تشخیص در اختیار راننده باشند. ANCAP استرالیا و نیوزیلند نیز رویکرد مشابهی را در ارزیابیهای جدید خود دنبال کرده است.
این اتفاق یک پیام روشن دارد: فناوری قرار نیست به هر قیمتی جای تجربه انسانی را بگیرد.
نمایشگر بماند، اما دکمه هم برگردد
جالب اینجاست که خودروسازان هم دیگر نمیخواهند به دوران قبل برگردند. قرار نیست نمایشگرهای بزرگ فردا صبح از روی داشبورد خودروها ناپدید شوند. نمایشگر برای نقشه، سرگرمی، تنظیمات پیچیده، دوربینها، اطلاعات خودرو و قابلیتهای نرمافزاری فوقالعاده کاربردی است. مشکل زمانی شروع میشود که برای روشن کردن گرمکن صندلی هم مجبور شوید وارد سه منو شوید.
به همین دلیل چیزی که احتمالاً در سالهای آینده میبینیم، ترکیبی از دو دنیا است؛ صفحه نمایش بزرگ برای کارهایی که واقعاً دیجیتال هستند و دکمه و کلید فیزیکی برای کارهایی که راننده باید سریع، ساده و بدون نگاه کردن انجام دهد.
فولکسواگن نمونه بسیار واضح این تغییر مسیر است. این شرکت که در نسل قبلی محصولات ID به خاطر استفاده گسترده از کنترلهای لمسی و حساسیتدار مورد انتقاد قرار گرفت، در نسل جدید کابین ID. Polo دوباره سراغ کلیدهای فیزیکی رفته است. این تغییر فقط یک تغییر ظاهری نیست؛ فولکسواگن عملاً پذیرفته که تجربه کاربری کابین خودرو باید با شرایط رانندگی هماهنگ باشد، نه اینکه صرفاً شبیه یک تبلت بزرگ طراحی شود.
هیوندای نیز همین مسیر را طی کرده است. مدلهای جدیدتر این برند، از جمله Palisade و نسخههای جدید برخی محصولات دیگر، دوباره کنترلهای فیزیکی بیشتری برای سیستم تهویه و صوتی دریافت کردهاند. دلیلش هم چندان پیچیده نیست؛ مشتریها از اینکه برای یک کار ساده باید وارد صفحه نمایش شوند، چندان راضی نبودند.
پورشه هم به عنوان یکی از برندهایی که همیشه روی ارتباط راننده و خودرو تأکید داشته، نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. در خودرویی که قرار است با سرعت بالا و واکنشهای دقیق رانده شود، اینکه راننده برای تغییر یک تنظیم ساده مجبور شود نگاهش را از مسیر بردارد، از اساس با فلسفه رانندگی در تضاد است.
حتی مرسدسبنز که یکی از نمادهای کابینهای فوقدیجیتال و نمایشگرهای غولپیکر محسوب میشود، حالا پذیرفته که صنعت خودرو در حذف دکمهها کمی زیادهروی کرده است. مدیرعامل این شرکت در سال ۲۰۲۶ صراحتاً از بازگشت برخی کنترلهای فیزیکی صحبت کرده، هرچند تأکید شده که نمایشگرهای بزرگ همچنان بخش اصلی کابینهای آینده مرسدس خواهند بود.
این اعتراف مرسدس اتفاق کوچکی نیست. شرکتی که زمانی کابینهایی طراحی میکرد که تقریباً تمام داشبوردشان تبدیل به نمایشگر شده بود، حالا دوباره باید برای کلیدهای فیزیکی جا باز کند.
اما چرا اصلاً خودروسازان در ابتدا این همه دکمه را حذف کردند؟
یک بخش پاسخ، طراحی بود. کابین مینیمال با یک نمایشگر بزرگ از نظر بصری تمیزتر است. یک صفحه میتواند دهها عملکرد مختلف را کنترل کند و ظاهر داشبورد را خلوت نگه دارد. بخش دیگر ماجرا هم اقتصادی است. ساخت یک پنل لمسی چندمنظوره میتواند از نظر قطعات و مونتاژ سادهتر و ارزانتر از تعداد زیادی کلید، سیمکشی و مجموعههای مکانیکی مجزا باشد.
از طرف دیگر، نمایشگر یک مزیت بزرگ دارد که دکمه فیزیکی ندارد؛ نرمافزار،خودروساز میتواند رابط کاربری را تغییر دهد، قابلیت جدید اضافه کند و حتی بعضی عملکردها را از طریق بهروزرسانی نرمافزاری تغییر دهد. اگر هر عملکردی یک کلید فیزیکی داشته باشد، تغییر آن ساده نیست. اما روی یک نمایشگر، همه چیز قابل بازطراحی است.
مشکل اینجاست که همین انعطافپذیری اگر بدون منطق استفاده شود، تبدیل به کابوس راننده میشود،فرض کنید امروز برای تنظیم تهویه سه دکمه دارید. فردا خودروساز با یک آپدیت نرمافزاری تصمیم میگیرد رابط کاربری را تغییر دهد. ناگهان همان عملکرد در جای دیگری قرار گرفته است. خودرو از نظر نرمافزاری «بهتر» شده، اما راننده باید دوباره یاد بگیرد چگونه با آن کار کند.
دکمه فیزیکی چنین مشکلی ندارد. دکمه امروز همان دکمه فرداست.
این یعنی صنعت خودرو شاید یک درس مهم را کمی دیر یاد گرفته باشد: مشتری خودرو لزوماً نمیخواهد در آینده زندگی کند؛ میخواهد از امکانات آینده بدون دردسر استفاده کند،این دو با هم فرق دارند.
اگر قرار است یک نمایشگر ۲۰ اینچی روی داشبورد باشد، اما برای روشن کردن بخاری مجبور شوید سه بار صفحه را لمس کنید، این فناوری لزوماً پیشرفت نیست. اگر خودرو با هوش مصنوعی میتواند صدای شما را بفهمد، اما برای خاموش کردن یک سیستم ایمنی باید دنبال گزینهای کوچک روی صفحه بگردید، باز هم طراحی به هدف خودش نرسیده است.
حتی چین که یکی از سریعترین بازارهای دنیا در توسعه خودروهای هوشمند و کابینهای تمامدیجیتال است، حالا به سمت اجبار کنترلهای فیزیکی برای برخی عملکردهای ایمنی حرکت کرده است. مقررات جدید این کشور قرار است از ژوئیه ۲۰۲۷ برای ۱۹ عملکرد مشخص، از جمله راهنما، چراغ خطر، بوق، برفپاککن، دنده و برخی تجهیزات اضطراری، کنترل فیزیکی را الزامی کند.
این اتفاق شاید عجیبترین قسمت داستان باشد. کشوری که بسیاری آن را یکی از موتورهای اصلی حذف دکمه و حرکت به سمت کابینهای تمامنمایشگر میدانستند، حالا خودش برای بازگرداندن بعضی دکمهها قانون مینویسد.
البته نباید تصور کرد آینده خودرو قرار است پر از دکمههای قدیمی شود. اتفاقاً احتمالاً برعکس خواهد بود. خودروهای آینده همچنان نمایشگرهای بزرگتر، پردازندههای قویتر، هوش مصنوعی پیشرفتهتر و سیستمهای صوتی هوشمندتری خواهند داشت. اما در کنار همه اینها، چند دکمه ساده هم سر جای خودشان باقی میمانند؛ و شاید همین ترکیب، منطقیترین آینده برای کابین خودرو باشد.
خودرو باید هوشمند باشد، اما نه به قیمت اینکه راننده برای استفاده از آن مجبور شود خودش را با منطق یک کامپیوتر وفق دهد. فناوری باید خودش را با انسان تطبیق دهد.
شاید به همین دلیل است که دکمه فیزیکی، برخلاف چیزی که چند سال قبل تصور میکردیم، قرار نیست نماد گذشته باشد. اتفاقاً ممکن است تبدیل به یکی از نشانههای بلوغ صنعت خودرو شود؛ صنعتی که بعد از سالها تلاش برای حذف هر چیزی که «قدیمی» به نظر میرسید، حالا فهمیده بعضی چیزها قدیمی نیستند، درست هستند.
گاهی بهترین فناوری همان چیزی است که اجازه میدهد اصلاً متوجه فناوری نشویم.
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