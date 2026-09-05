هوش مصنوعی پشت فرمان؛ راننده بالاخره رقیب پیدا کرد

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، تا همین چند سال قبل اگر کسی می‌گفت روزی می‌رسد که با خودرو حرف می‌زنیم و خودرو هم جوابمان را می‌دهد، احتمالاً باید توضیح می‌دادیم که منظورمان یک فیلم علمی‌تخیلی است، نه خودرویی که قرار است صبح فردا با آن برویم سر کار. اما حالا ماجرا کاملاً جدی شده است. خودرو‌های جدید دیگر فقط مجموعه‌ای از موتور، گیربکس، ترمز و فرمان نیستند؛ بخش قابل توجهی از تجربه رانندگی آنها به نرم‌افزار، پردازنده، دوربین، رادار، نقشه و مدل‌های هوش مصنوعی وابسته شده است.

تغییر حتی از چیزی که روی کاتالوگ خودرو نوشته می‌شود هم بزرگ‌تر است. خودروسازان دیگر فقط درباره اسب‌بخار، گشتاور و شتاب صفر تا ۱۰۰ حرف نمی‌زنند؛ حالا از دستیار‌های هوشمند، گفت‌وگوی طبیعی، یادگیری رفتار راننده، تشخیص محیط، تصمیم‌گیری لحظه‌ای و به‌روزرسانی نرم‌افزاری حرف می‌زنند. یعنی همان صنعتی که سال‌ها خودرو را با آهن و آلومینیوم و موتور احتراق داخلی تعریف می‌کرد، حالا دارد آرام‌آرام خودرو را به یک سیستم محاسباتی متحرک تبدیل می‌کند.

این تغییر را می‌شود حتی از داخل کابین فهمید. در نسل جدید خودروها، نمایشگر مرکزی دیگر صرفاً یک مانیتور برای نشان دادن نقشه نیست. دستیار صوتی می‌تواند درباره عملکرد خودرو توضیح بدهد، مسیر پیشنهاد کند، پیام‌ها را بخواند، تنظیمات کابین را تغییر دهد و حتی با زبان طبیعی با سرنشین صحبت کند. BMW در نسل جدید دستیار هوشمند خود، فناوری Alexa+ آمازون را وارد سیستم Intelligent Personal Assistant کرده و آن را به سمت مکالمه طبیعی و درک بهتر زمینه درخواست‌ها برده است. این فناوری ابتدا در BMW iX۳ نسل جدید عرضه شده و قرار است در ادامه سال ۲۰۲۶ به مدل‌های بیشتری برسد.

این یعنی دیگر لازم نیست با زبان مخصوص خودرو صحبت کنیم. قرار نیست بگوییم «Navigation، Home، Start» یا فرمان‌های خشک و از پیش تعریف‌شده را پشت سر هم ردیف کنیم. می‌توانیم مثل یک انسان معمولی حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم خودرو منظورمان را بفهمد. گوگل هم در سال ۲۰۲۶ توسعه Gemini در خودرو‌های مجهز به Google built-in را آغاز کرده و قرار است دستیار هوش مصنوعی خود را جایگزین Google Assistant کند؛ قابلیتی که می‌تواند درباره خودرو، مسیریابی، سرگرمی و حتی اطلاعات عمومی با کاربر وارد گفت‌وگوی طبیعی شود.

جنرال موتورز هم دقیقاً در همین مسیر حرکت کرده است. این شرکت اعلام کرده Gemini برای میلیون‌ها خودروی Cadillac، Chevrolet، Buick و GMC که از Google built-in استفاده می‌کنند عرضه می‌شود و حدود ۴ میلیون خودرو در آمریکا واجد شرایط دریافت این به‌روزرسانی هستند. نکته جالب‌تر این است که GM در حال توسعه دستیار اختصاصی خود است که قرار است با اطلاعات اختصاصی خودرو و داده‌های OnStar عمیق‌تر در سیستم خودرو ادغام شود.

اما اینجا یک سوءتفاهم مهم وجود دارد؛ هوش مصنوعی داخل خودرو الزاماً به معنای خودران شدن خودرو نیست. اتفاقاً این دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد. یک خودرو ممکن است در حرف زدن با راننده بسیار باهوش باشد، اما همچنان برای رانندگی به انسان نیاز داشته باشد. همان‌طور که یک گوشی هوشمند می‌تواند میلیون‌ها محاسبه انجام دهد، اما خودش قرار نیست خودرو را از پارکینگ بیرون بیاورد.

هوش مصنوعی در خودرو امروز دو مسیر متفاوت را دنبال می‌کند. مسیر اول، هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار است؛ یعنی فناوری تلاش می‌کند ارتباط انسان با خودرو را طبیعی‌تر کند و بخشی از کار‌های روزمره را انجام دهد. مسیر دوم، استفاده از هوش مصنوعی برای درک محیط و کنترل خود خودرو است؛ همان چیزی که در سیستم‌های پیشرفته کمک‌راننده و خودرو‌های خودران می‌بینیم.

مسیر دوم همان جایی است که داستان جدی‌تر می‌شود.

خودرویی که باید خودش رانندگی کند، باید دائماً محیط اطرافش را ببیند، اشیا را تشخیص دهد، مسیر را بفهمد، رفتار خودرو‌های دیگر را پیش‌بینی کند، عابر پیاده را شناسایی کند، علائم و خطوط جاده را بخواند و در کسری از ثانیه تصمیم بگیرد که ترمز کند، مسیرش را تغییر دهد یا ادامه دهد. این دیگر یک دستیار صوتی نیست؛ اینجا پای «هوش مصنوعی فیزیکی» وسط است؛ سیستمی که خروجی آن مستقیماً روی فرمان، ترمز و گاز خودرو اثر می‌گذارد.

مشکل دقیقاً همین‌جاست. اینکه یک مدل هوش مصنوعی بتواند یک مکالمه بسیار طبیعی داشته باشد، به این معنی نیست که بتواند در هر شرایطی یک خودرو را ایمن هدایت کند. جاده با چت‌بات فرق دارد. در یک گفت‌و‌گو، اشتباه ممکن است یک جواب خنده‌دار یا غلط تولید کند؛ اما در رانندگی، یک تصمیم اشتباه می‌تواند چند ثانیه بعد به تصادف منجر شود.

طبقه‌بندی‌های رسمی نیز همین فاصله را نشان می‌دهند. NHTSA در سطح ۲، که بخش مهمی از فناوری‌های پیشرفته امروزی در همین محدوده قرار دارند، خودرو می‌تواند هم‌زمان فرمان و شتاب یا ترمز را کنترل کند، اما راننده همچنان باید کاملاً درگیر و هوشیار باقی بماند و مسئولیت رانندگی را بر عهده داشته باشد. حتی در سطح ۳ نیز سیستم تنها در شرایط مشخص می‌تواند وظیفه رانندگی را بر عهده بگیرد و راننده باید آماده بازپس‌گیری کنترل باشد.

پس آن جمله معروف «این ماشین خودش رانندگی می‌کند» در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه یک توضیح فنی باشد، یک عبارت تبلیغاتی است. خودروساز ممکن است سیستم بسیار پیشرفته‌ای داشته باشد، اما اگر خودرو هنوز در طبقه کمک‌راننده قرار گرفته باشد، راننده حق ندارد صندلی را عقب بدهد، فیلم ببیند و خیال کند خودرو جای او نشسته است.

اتفاقاً رفتار مصرف‌کنندگان هم نشان می‌دهد داستان به این سادگی نیست. بررسی جدید J.D. Power از مالکان خودرو‌های مدل ۲۰۲۶ نشان داده بسیاری از رانندگان فناوری‌هایی را بیشتر می‌پسندند که در پس‌زمینه کار کنند و دردسر کمتری داشته باشند. حتی در حوزه رانندگی خودکار نیز بخشی از کاربران همچنان سیستم‌های کمک‌راننده سنتی‌تر را به فناوری‌های پیچیده‌تر ترجیح می‌دهند.

از طرف دیگر، شرکت‌هایی مثل Waymo نشان داده‌اند که خودران واقعی امکان‌پذیر است، اما مسیر رسیدن به آن با چیزی که در تبلیغات برخی خودرو‌های شخصی می‌بینیم تفاوت دارد. Waymo در سال ۲۰۲۶ همچنان تأکید کرده که هیچ «میانبر هوش مصنوعی» برای حل مسئله رانندگی خودران وجود ندارد و توسعه این فناوری نیازمند سال‌ها آزمایش، داده، اعتبارسنجی و طراحی سامانه‌های ایمنی چندلایه است. این شرکت پس از بیش از ۱۵ سال توسعه و صد‌ها میلیون مایل آزمایش خودران، همچنان مسئله را صرفاً با یک مدل هوش مصنوعی حل‌شده نمی‌داند.

اینجاست که آینده خودرو کمی با تصور عمومی فرق می‌کند. احتمالاً اولین خودرو‌هایی که واقعاً راننده را کنار می‌زنند، الزاماً همان خودرو‌های شخصی پارک‌شده در پارکینگ خانه‌ها نخواهند بود. روباتاکسی‌ها و ناوگان‌های خودران در محیط‌های مشخص، مسیر‌های تعریف‌شده و مناطق تحت پوشش، بستر بسیار منطقی‌تری برای این تحول هستند. در چنین مدلی، شرکت می‌داند خودرو کجا حرکت می‌کند، چه محدوده‌ای را پوشش می‌دهد، چه نقشه‌ای دارد و چه شرایطی برای عملکرد سیستم تعریف شده است.

این اتفاق همین حالا هم در حال توسعه است. NHTSA در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که مجوز تجاری موقت برای استقرار روباتاکسی‌های Zoox صادر شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد خودران واقعی دیگر فقط پروژه آزمایشگاهی نیست و آرام‌آرام به سمت سرویس تجاری حرکت می‌کند.

اما برای خودرو شخصی، ماجرا سخت‌تر است. خودروی شخصی ممکن است امروز در تهران باشد، فردا در جاده چالوس، پس‌فردا در یک خیابان خاکی و هفته بعد در باران، برف یا مه. سیستم باید با هزاران سناریوی پیش‌بینی‌نشده کنار بیاید. راننده انسانی با تمام ضعف‌هایش یک ویژگی مهم دارد؛ می‌تواند از تجربه، شهود و درک موقعیت استفاده کند. هوش مصنوعی باید این توانایی را با مجموعه‌ای از مدل‌ها، سنسور‌ها و داده‌ها شبیه‌سازی کند.

به همین دلیل است که آینده خودرو احتمالاً یک‌باره از «راننده انسانی» به «خودروی کاملاً خودران» نمی‌رسد. این مسیر پله‌پله خواهد بود؛ ابتدا دستیار هوشمند، بعد سیستم‌های کمک‌راننده بهتر، سپس رانندگی خودکار محدود در شرایط مشخص و در نهایت، در برخی محیط‌ها و کاربردها، حذف کامل راننده.

اما یک اتفاق مهم‌تر همین حالا افتاده است. خودرو دیگر فقط چیزی نیست که شما سوارش شوید و رانندگی کنید؛ خودرو دارد به چیزی تبدیل می‌شود که با شما ارتباط برقرار می‌کند، شما را می‌شناسد، رفتار شما را تحلیل می‌کند و بر اساس داده‌هایش تصمیم می‌گیرد چه چیزی را به شما پیشنهاد دهد.

این همان جایی است که صنعت خودرو وارد یک رقابت تازه شده است. رقابت آینده فقط بر سر موتور قوی‌تر یا باتری بزرگ‌تر نیست؛ بر سر این است که کدام شرکت می‌تواند مغز بهتری برای خودرو بسازد. خودروسازی که بهترین نرم‌افزار را داشته باشد، می‌تواند حتی با سخت‌افزار مشابه، تجربه کاملاً متفاوتی ارائه کند.

شاید به همین دلیل است که در نسل جدید خودروها، ارزش واقعی دیگر فقط زیر کاپوت نیست. بخشی از ارزش خودرو روی سرور‌های شرکت، داخل پردازنده‌های کابین و در مدل‌های هوش مصنوعی پنهان شده است؛ و اینجا یک سؤال ناخوشایند برای راننده باقی می‌ماند: اگر روزی خودرو واقعاً بتواند بهتر از انسان رانندگی کند، آیا هنوز لازم است فرمان مقابل ما باشد؟