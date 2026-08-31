توهمات سخنگوی کاخ سفید درباره ایران

به گزارش تابناک، شبکه الجزیره از اظهارات متوهمانه سخنگوی کاخ سفید علیه ایران خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید در ادعایی دروغین مدعی شد که دولت آمریکا همه گزینه‌ها را در مورد ایران در اختیار دارد.

این سخنگو با بی‌توجهی عمدی به افزایش جهانی قیمت نفت و به خصوص بنزین در آمریکا که از پیامدهای جنگ تروریستی علیه ایران است مدعی شد که واشنگتن ابزارهای اقتصادی بسیار قوی دارد.