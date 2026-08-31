نسلی که بالاخره صاحب خودرو‌های رؤیایی خودش شد به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ؛تا همین چند سال قبل اگر کسی می‌گفت یک خودروی معمولی متعلق به دهه ۱۹۹۰ یا اوایل دهه ۲۰۰۰ قرار است وارد دنیای خودرو‌های کلکسیونی شود، احتمالاً خیلی‌ها به آن می‌خندیدند. برای نسل قدیمی‌تر، خودروی کلاسیک یعنی یک مرسدس بنز قدیمی، جگوار، پورشه، فراری یا یکی از خودرو‌های آمریکایی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی؛ خودرو‌هایی که بخش مهمی از تاریخ صنعت خودرو را ساخته بودند و حالا با قیمت‌های سنگین در حراجی‌ها معامله می‌شدند. اما بازار خودرو‌های کلکسیونی در سال ۲۰۲۶ دیگر دقیقاً همان بازار سابق نیست و یک نسل تازه آرام‌آرام دارد تعریف خودش را از «خودروی کلاسیک» به صنعت تحمیل می‌کند. خودرو‌هایی که زمانی در پارکینگ خانه پدر‌ها و مادر‌ها یا در خیابان‌های شهر دیده می‌شدند، حالا به خودرو‌های مورد علاقه کلکسیونر‌ها تبدیل شده‌اند و حتی بعضی از آنها با سرعت قابل توجهی در حال افزایش ارزش هستند. گزارش‌های جدید بازار خودرو‌های کلکسیونی نیز نشان می‌دهد خودرو‌های تولیدشده در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین بخش‌های رو به رشد این بازار هستند. ؛تا همین چند سال قبل اگر کسی می‌گفت یک خودروی معمولی متعلق به دهه ۱۹۹۰ یا اوایل دهه ۲۰۰۰ قرار است وارد دنیای خودرو‌های کلکسیونی شود، احتمالاً خیلی‌ها به آن می‌خندیدند. برای نسل قدیمی‌تر، خودروی کلاسیک یعنی یک مرسدس بنز قدیمی، جگوار، پورشه، فراری یا یکی از خودرو‌های آمریکایی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی؛ خودرو‌هایی که بخش مهمی از تاریخ صنعت خودرو را ساخته بودند و حالا با قیمت‌های سنگین در حراجی‌ها معامله می‌شدند. اما بازار خودرو‌های کلکسیونی در سال ۲۰۲۶ دیگر دقیقاً همان بازار سابق نیست و یک نسل تازه آرام‌آرام دارد تعریف خودش را از «خودروی کلاسیک» به صنعت تحمیل می‌کند. خودرو‌هایی که زمانی در پارکینگ خانه پدر‌ها و مادر‌ها یا در خیابان‌های شهر دیده می‌شدند، حالا به خودرو‌های مورد علاقه کلکسیونر‌ها تبدیل شده‌اند و حتی بعضی از آنها با سرعت قابل توجهی در حال افزایش ارزش هستند. گزارش‌های جدید بازار خودرو‌های کلکسیونی نیز نشان می‌دهد خودرو‌های تولیدشده در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین بخش‌های رو به رشد این بازار هستند.

ماجرا در واقع از یک تغییر نسلی شروع شده است. کسی که در دهه ۱۹۹۰ یک نوجوان ۱۵ ساله بود، امروز حدود ۴۰ سال دارد. همان نوجوانی که پوستر نیسان اسکای‌لاین GT-R را روی دیوار اتاقش می‌زد، با بازی‌های ویدیویی رانندگی می‌کرد، مجله‌های خودرو می‌خرید و فیلم‌های سینمایی را با خودرو‌های اسپرت دنبال می‌کرد، حالا درآمد، فضای اجتماعی و مهم‌تر از همه انگیزه خرید همان خودرو‌ها را پیدا کرده است. برای او یک BMW E۳۶ یا E۴۶ فقط یک خودروی قدیمی نیست؛ بخشی از خاطرات دوران نوجوانی است. همین تغییر نگاه باعث شده خودرو‌هایی که تا چند سال قبل صرفاً «کارکرده‌های قدیمی» محسوب می‌شدند، به تدریج وارد مرحله‌ای متفاوت از زندگی خود شوند.

نکته جالب اینجاست که این اتفاق فقط درباره خودرو‌های فوق‌العاده کمیاب یا نسخه‌های مسابقه‌ای رخ نمی‌دهد. در بازار امروز خودرو‌های کلکسیونی، مدل‌های مختلفی از دهه ۸۰، ۹۰ و ۲۰۰۰ مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از فورد سی‌یرا و پژو ۲۰۵ گرفته تا پورشه‌ها، فراری‌ها و خودرو‌های ژاپنی پرفورمنس. ساتبیز نیز در بررسی تازه خود از بازار خودرو‌های کلکسیونی، دقیقاً به همین تغییر نسلی اشاره کرده و نوشته خودرو‌هایی که در دهه‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تولید شده‌اند، برای نسل هزاره و نسل Z به خودرو‌های وینتیج و کلکسیونی تبدیل شده‌اند.

این اتفاق در مورد خودرو‌های ژاپنی حتی جدی‌تر است. سال‌ها تویوتا، نیسان، هوندا، مزدا و میتسوبیشی برای بخش بزرگی از بازار، خودرو‌هایی منطقی و اقتصادی محسوب می‌شدند؛ اما همان خودرو‌ها امروز بخشی از جذاب‌ترین بازار خودرو‌های جوان‌کلاسیک را ساخته‌اند. نیسان اسکای‌لاین GT-R، تویوتا سوپرا، مزدا RX-۷، هوندا NSX، میتسوبیشی لنسر اوولوشن و سوبارو ایمپرزا WRX STI دیگر صرفاً خودرو‌های سریع قدیمی نیستند. آنها تبدیل به نماد‌های یک دوره شده‌اند؛ دوره‌ای که صنعت خودرو هنوز اجازه می‌داد مهندسان خودرو‌هایی بسازند که شخصیت فنی بسیار مشخصی داشته باشند.

اتفاقی که در مورد نیسان اسکای‌لاین R۳۴ رخ داده، یکی از بهترین نمونه‌ها برای فهمیدن این تغییر است. این خودرو زمانی در بسیاری از بازار‌ها یک خودروی اسپرت گران، اما دست‌یافتنی بود و امروز به یکی از نماد‌های بازار خودرو‌های کلکسیونی تبدیل شده است. داده‌های نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازار خودرو‌های تولیدشده در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ رشد قابل توجهی داشته و R۳۴ Skyline نیز در میان بازار‌های رو به رشد قرار گرفته است.

اما فقط خاطره و نوستالژی باعث این اتفاق نشده است. خودرو‌های دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ در یک نقطه بسیار مهم از تاریخ صنعت خودرو قرار گرفته‌اند؛ دوره‌ای که فناوری دیجیتال تازه داشت وارد خودرو می‌شد، اما هنوز همه چیز تحت کنترل کامپیوتر و نرم‌افزار نبود. راننده هنوز ارتباط مستقیمی با خودرو داشت. فرمان هیدرولیک بود، پدال گاز در بسیاری از خودرو‌ها هنوز حس مکانیکی بسیار مشخصی داشت، گیربکس دستی بخش مهمی از بازار بود و راننده می‌توانست رفتار موتور و شاسی را مستقیماً احساس کند.

این خودرو‌ها در عین حال به اندازه خودرو‌های دهه ۶۰ و ۷۰ قدیمی نیستند که استفاده روزمره از آنها به یک پروژه مهندسی تبدیل شود. بسیاری از آنها سیستم تهویه، ترمز ضدقفل، کیسه هوا، سیستم تزریق سوخت الکترونیکی، شیشه برقی و امکاناتی دارند که استفاده روزمره را ممکن می‌کند، اما هنوز آن‌قدر ساده هستند که تعمیرکار بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. همین ترکیب عجیب، یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت آنها برای نسل جدید است.

امروز صنعت خودرو در مسیر کاملاً متفاوتی حرکت می‌کند. خودرو‌های جدید به سمت نمایشگر‌های بزرگ، سیستم‌های کمک‌راننده، به‌روزرسانی نرم‌افزاری، اتصال دائمی به اینترنت، دستیار‌های هوش مصنوعی و معماری‌های نرم‌افزارمحور حرکت کرده‌اند. در خودرو‌های برقی نیز بخش قابل توجهی از تجربه رانندگی توسط نرم‌افزار مدیریت می‌شود. این تغییرات از نظر فناوری فوق‌العاده‌اند، اما همزمان باعث شده‌اند بخشی از خریداران دلتنگ خودرو‌هایی شوند که شخصیت آنها بیشتر از طریق موتور، گیربکس، صدا، فرمان و شاسی تعریف می‌شد. حتی گزارش‌های بازار در سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد خریداران جوان‌تر به سمت خودرو‌هایی می‌روند که تجربه‌ای متفاوت از خودرو‌های امروزی ارائه می‌کنند.

اینجا یک تناقض جالب شکل گرفته است. صنعت خودرو تلاش می‌کند خودرو‌ها را هر روز هوشمندتر کند، اما بخشی از بازار دقیقاً به دنبال خودرو‌هایی است که هوشمندی کمتری دارند. برای یک خریدار جوان، جذابیت یک خودرو ممکن است در این باشد که برای روشن شدن آن نیازی به تلفن همراه، حساب کاربری، اتصال اینترنت یا نرم‌افزار نداشته باشد. شاید حتی همین که بتواند کاپوت را باز کند و موتور را ببیند، برایش جذابیت داشته باشد.

بازار نیز به این تغییر واکنش نشان داده است. گزارش نیمه نخست ۲۰۲۶ بازار خودرو‌های کلکسیونی نشان می‌دهد حجم کلی بازار نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت بوده، اما ارزش معاملات افزایش پیدا کرده است و خودرو‌های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ سهم مهمی از رشد بازار را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش، ارزش دلاری معاملات خودرو‌های دهه ۲۰۰۰ نسبت به نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۶۶.۵ درصد و خودرو‌های دهه ۱۹۹۰ حدود ۶۲.۶ درصد افزایش داشته است. البته این اعداد به معنای افزایش قیمت تک‌تک خودرو‌های این دوره نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش فعالیت و ارزش کل معاملات این گروه است.

همین نکته مهم است؛ هر خودرویی که در سال ۱۹۹۸ ساخته شده قرار نیست امروز یک گنجینه باشد. بازار کلکسیونی به شدت انتخاب‌گر شده است. نسخه معمولی، نمونه‌ای که چند مالک داشته، تصادف کرده یا بدون سابقه سرویس مشخص است، ممکن است ارزش چندانی پیدا نکند. اما نسخه سالم، کم‌کار، اصل و دارای سابقه مستند می‌تواند داستان کاملاً متفاوتی داشته باشد.

اصالت در این بازار اهمیت عجیبی پیدا کرده است. خودرویی که هنوز موتور اصلی، رنگ کارخانه، قطعات داخلی و تجهیزات اصلی خود را حفظ کرده باشد، ممکن است برای کلکسیونر جذاب‌تر از خودرویی باشد که با قطعات تیونینگ و تغییرات سنگین بازسازی شده است. البته در خودرو‌های اسپرت ژاپنی شرایط کمی پیچیده‌تر است، زیرا بخشی از فرهنگ این خودرو‌ها از ابتدا با تیونینگ و تغییرات فنی گره خورده بود؛ بنابراین ارزش واقعی هر خودرو به مدل، نسخه، سابقه، میزان تولید، وضعیت فنی و حتی نوع تغییرات انجام‌شده بستگی دارد.

مسئله دیگری که به نفع این خودرو‌ها کار می‌کند، محدود بودن عرضه است. دیگر کسی نمی‌تواند یک BMW E۴۶ صفر کیلومتر سفارش بدهد یا به کارخانه نیسان بگوید یک R۳۴ دیگر برایش تولید کند. تولید آنها سال‌هاست تمام شده و تعداد نمونه‌های سالم نیز هر سال کمتر می‌شود. هر خودرویی که تصادف می‌کند، اسقاط می‌شود یا به دلیل هزینه نگهداری از چرخه خارج می‌شود، تعداد نمونه‌های باقی‌مانده را کاهش می‌دهد.

در مقابل، تقاضا در حال افزایش است. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد ساده عرضه و تقاضا وارد داستان می‌شود. نسلی که زمانی این خودرو‌ها را می‌خواست، اما توان خرید آنها را نداشت، حالا پول بیشتری در اختیار دارد و به بازار آمده است. نسل بعدی نیز از طریق بازی‌های ویدیویی، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ خودرو با همان مدل‌ها آشنا شده است. به این ترتیب، یک خودرو می‌تواند همزمان برای دو نسل جذاب باشد؛ یکی به دلیل خاطره و دیگری به دلیل تصویری که از آن در فرهنگ عامه ساخته شده است.

بازی‌های ویدیویی در این میان نقش کوچکی ندارند. برای بسیاری از جوانانی که امروز دنبال خرید یک خودروی دهه ۹۰ یا ۲۰۰۰ هستند، نخستین برخورد با آن خودرو نه در خیابان، بلکه روی صفحه نمایش اتفاق افتاده است. آنها شاید هرگز در دوران تولید R۳۴ یا RX-۷ در خیابان آن را ندیده باشند، اما با آن در بازی‌های رانندگی مسابقه داده‌اند و سال‌ها بعد وقتی امکان خرید خودرو پیدا کرده‌اند، سراغ همان مدل رفته‌اند.

سینما نیز همین کار را انجام داده است. بعضی خودرو‌ها به واسطه حضور در فیلم‌ها و سریال‌ها از یک محصول صنعتی به یک نماد فرهنگی تبدیل شده‌اند. وقتی یک خودرو با یک شخصیت محبوب، یک صحنه مشهور یا یک فیلم موفق گره می‌خورد، ارزش احساسی آن دیگر فقط به مشخصات فنی مربوط نیست. خریدار در واقع بخشی از یک داستان را می‌خرد.

این روند حتی تعریف «کلاسیک» را نیز تغییر داده است. قبلاً برای کلاسیک شدن خودرو باید چند دهه از عمر آن می‌گذشت. امروز، اما یک خودرو ممکن است تنها ۲۰ یا ۳۰ سال عمر داشته باشد و به دلیل اهمیت فرهنگی یا فنی، وارد بازار کلکسیونی شود. این همان چیزی است که در مورد خودرو‌های دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است.

البته این بازار یک خطر مهم هم دارد؛ هیجان می‌تواند قیمت‌ها را از واقعیت جدا کند. بازار خودرو‌های کلکسیونی در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا دوره‌ای از رشد شدید را تجربه کرد و بعد وارد مرحله اصلاح شد. در سال ۲۰۲۶ نیز گزارش‌های بازار نشان می‌دهند که همه خودرو‌ها به یک اندازه رشد نمی‌کنند و خریداران بیش از گذشته به وضعیت، اصالت، سابقه و کیفیت خودرو توجه دارند؛ بنابراین اگر کسی امروز فقط با دید سرمایه‌گذاری سراغ یک خودروی قدیمی برود، ممکن است خیلی زود متوجه شود که خودرو با سهام و طلا فرق دارد. هزینه نگهداری، قطعات یدکی، بیمه، فضای پارک، تعمیرات، وضعیت بدنه و حتی پیدا کردن لاستیک و قطعات مصرفی می‌تواند بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی خودرو را از بین ببرد. خودروی کلکسیونی در نهایت یک ماشین است و ماشین اگر حرکت کند، خرج دارد.

شاید به همین دلیل بازار جدید بیشتر به سمت چیزی رفته که می‌توان آن را «خودروی کلکسیونی قابل استفاده» نامید. یعنی خودرویی که آن‌قدر خاص است که ارزش نگهداری دارد، اما آن‌قدر پیچیده و شکننده نیست که مالک از ترس خراب شدن حتی آن را از پارکینگ بیرون نیاورد. این تغییر نگاه در بازار ۲۰۲۶ نیز دیده می‌شود و بعضی خریداران به جای خودرو‌های کاملاً موزه‌ای، به دنبال نمونه‌هایی هستند که بتوانند با آنها رانندگی کنند و همزمان ارزش تاریخی و کلکسیونی خود را حفظ کنند.

این شاید بزرگ‌ترین شانس خودرو‌های دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ باشد. آنها هنوز آن‌قدر قدیمی نشده‌اند که فقط پشت شیشه موزه دیده شوند. بسیاری از آنها هنوز می‌توانند در خیابان حرکت کنند، در جاده سفر کنند و حتی در بعضی موارد عملکردی ارائه دهند که خودرو‌های جدید را به چالش بکشد.

نسلی که گذشته را دوباره به جاده برمی‌گرداند اتفاقی که امروز در بازار خودرو‌های کلکسیونی می‌بینیم، فقط یک موج قیمت نیست؛ تغییر ذائقه است. نسل جدید دیگر الزاماً ارزش خودرو را با سال ساخت یا قیمت کارخانه اندازه‌گیری نمی‌کند. برای او شخصیت، داستان، طراحی، صدای موتور، قابلیت رانندگی و خاطره‌ای که خودرو ایجاد می‌کند اهمیت دارد. به همین دلیل است که خودرو‌هایی که زمانی قرار بود صرفاً چند سال استفاده شوند و بعد جای خود را به مدل جدید بدهند، حالا در حال تبدیل شدن به بخشی از تاریخ خودرو هستند.

شاید عجیب‌ترین قسمت ماجرا این باشد که نسل دیجیتال، برای فرار از دنیای دیجیتال به سراغ خودرو‌های آنالوگ رفته است. جوانی که تمام روز با تلفن هوشمند، هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کند، ممکن است شب‌ها آگهی یک هوندا یا تویوتای ۲۵ ساله را جست‌و‌جو کند؛ خودرویی که حتی نمایشگر لمسی درست‌وحسابی ندارد، اما وقتی استارت می‌خورد، چیزی را به راننده منتقل می‌کند که بسیاری از خودرو‌های امروزی با وجود تمام فناوری‌هایشان نمی‌توانند منتقل کنند.

این همان چیزی است که خودرو‌های دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ را مهم کرده است. آنها آخرین نسل خودرو‌هایی هستند که در مرز میان دنیای مکانیکی و دیجیتال شکل گرفتند؛ خودرو‌هایی که کامپیوتر داشتند، اما هنوز کامپیوتر همه‌چیز نبود، خودرو‌هایی که امکانات مدرن داشتند، اما هنوز راننده بخش مهمی از فرآیند رانندگی بود؛ و شاید به همین دلیل است که امروز، درست در زمانی که صنعت خودرو با سرعت به سمت خودرو‌های برقی، هوش مصنوعی و رانندگی خودکار حرکت می‌کند، بازار همزمان دارد به عقب نگاه می‌کند.

نه برای اینکه آینده را پس بزند؛ برای اینکه چیزی از گذشته را که ممکن است دیگر هرگز تکرار نشود، قبل از ناپدید شدن نگه دارد.