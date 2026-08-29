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حسن روحانی: رهبر شهید بارها نگذاشتند جنگ شود

رییس دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در سال ۶۹ رهبری نگذاشت بین ما و آمریکا جنگ شود، آن وقتی که آمدند در منطقه برای به اصطلاح آزادسازی کویت.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۵۴
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حسن روحانی

به گزارش تابناک، حسن روحانی، روز یکشنبه ۱۱ مرداد، در دیدار جمعی از وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: در سال ۶۹ رهبری نگذاشت بین ما و آمریکا جنگ شود، آن وقتی که آمدند در منطقه برای به اصطلاح آزادسازی کویت.

وی در این دیدار تاکید می کند: در سال ۷۷ رهبری نگذاشت جنگ شود، در حالی که عده‌ای دنبال این بودند که وارد افغانستان شوند برای خون‌خواهی عزیزانی که در مزار شریف شهید شده بودند. در ۷۸ که داستان خُبَر بود و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند برای زدن موشک به ایران، رهبری راهی را نشان داد که از آن طریق مسأله حل شد و از آن عبور کردیم.

روحانی خاطر نشان کرد: در سال ۸۲ اگر برنامه‌ریزی نمی‌شد برای یک نوع مذاکرات که آن مذاکرات بتواند راه‌حلی باشد، برنامه جنگ آمریکا علیه ایران، زمینه‌اش فراهم شده بود. در ۹۲ هم ما رفتیم تا مرز جنگ ولی عبور کردیم. در ۹۸ هم دوبار تا مرز جنگ پیش رفتیم.

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حسن روحانی رئیس جمهور اسبق آیت الله سید علی خامنه ای ایران آمریکا جنگ جلوگیری از جنگ
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