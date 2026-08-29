شرط مقاومت عراق برای پذیرش ساماندهی سلاح

دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد که امنیت عراق و مساله سلاح آن، موضوعی داخلی و مورد حمایت قانون اساسی و قانون این کشور است‌.

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که درصورتی که شرایط حاکمیت کامل ملی عراق فراهم شود، مقاومت، ایمان راسخی به اصل سامان‌دهی سلاح در چارچوب حاکمیت دولت دارد.

هادی العامری دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد که امنیت عراق و مساله سلاح آن، موضوعی داخلی و مورد حمایت قانون اساسی و قانون این کشور است‌.

العامری گفت که برخی به دنبال این هستند که تصمیم مربوط به انحصار سلاح در عراق را شیطنت‌آمیز جلوه دهند و از آن به عنوان حقی استفاده کنند که هدفی باطل را دنبال می‌کند.

این در حالی است که ساعتی قبل نیز کتائب سیدالشهداء عراق ۱۰ شرط را برای همراهی با روند انحصار سلاح در دست دولت عراق مطرح کرد.