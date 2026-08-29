پاسخ قالیباف به ادعاهای دروغ مسئول برنامه تحریم ایران
به گزارش تابناک، قالیباف در پاسخ به ادعاهای گزاف اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مقالهای از پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد را بازنشر کرد که در آن این اقتصاددان، دروغگو بودن بسنت و شکست خوردن مطلق وی در مدیریت بازارها را شرح داده و از کنترل خارج شدن بازار اوراق بدهی دولت آمریکا به عنوان سند شکست مطلق سیاست دروغگویی بسنت یاد کرده بود.
قالیباف در ادامه با تمسخر ادعای بسنت در مورد عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از هرمز طی دو هفته، به او گفت: ۱۳۰ های واقعی، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینههای جنگ با ایران (به نقل از شرکت مودی آلنالیتیکس)، یا ۱۳۰ میلیون دلار ضرر برای شرکتی است که به طور مخفیانه به نیابت از دولت آمریکا در بازارهای کاغذی نفت مداخله کرده و ایران از آن اطلاع پیدا کرده است.
قالیباف در ادامه گفت: ای دروغگو! به بازده اوراق خزانه داری دولت آمریکا نگاه کن که آتش گرفته و دارد بالا و بالاتر میرود. لازم به ذکر است که بازده اوراق خزانهداری ۳۰ساله آمریکا به حدود ۵.۳ درصد (بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸) رسیده است. خزانهداری آمریکا تلاش کرده با مانورهایی، قیمت اوراق بلندمدت را بالا ببرد و بازده را پایین نگه دارد تا تصویر بهتری از اقتصاد و هزینه بدهی نشان دهد. اما بازار این تلاش را نپذیرفته و بازدهها مجدداً صعود کردهاند. این بازده حاکی از آن است که سرمایهگذاران حرفهای به روایت رسمی دولت و وزارت خزانهداری اعتماد کامل ندارند و ریسکها را جدیتر از آنچه مقامات میگویند ارزیابی میکنند.