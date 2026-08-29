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عراقی‌ها پشت میز مذاکره می‌آیند!

امام جمعه نجف، (جمعه، ۲۸ اوت ۲۰۲۶) از «موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز» تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۹۴
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سفر به ایران

احمد الخزعلی، عضو پارلمان و عضو کمیته امنیت و دفاع، فاش کرد که هیئتی از رهبران سیاسی عراق به نمایندگی از جناح‌های مختلف برای مذاکره در خصوص عبور نفتکش‌ها به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، الخزعلی در برنامه «Openly» که از تلویزیون السومریه پخش شد، اظهار داشت: «عراق در نتیجه تحولات جنگ و تأثیر آن بر صادرات نفت با مشکل اقتصادی آشکاری روبه‌رو است.»

وی خاطرنشان کرد که وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در برابر بحران فعلی آسیب‌پذیرتر کرده است.

این عضو پارلمان عراق همچنین توضیح داد که «عراق ماهانه تقریباً به ۸ تریلیون دینار برای تامین حقوق کارمندان نیاز دارد».

الخزعلی افزود: «تکیه مداوم بر نفت و عدم تنوع‌بخشی به درآمدها در سال‌های گذشته اشتباهی بود که اثرات آن با بحران فعلی آشکار شده است.»

الخزعلی تأیید کرد که «طبق اظهارات وزیر دارایی، حقوق کارمندان تامین شده است»، اما وجود فشار اقتصادی را که مستلزم یافتن راه‌حل‌ها و جایگزین‌هایی در صورت تداوم بحران تنگه هرمز است، تصدیق کرد.

الخزعلی در پاسخ به سوالی در مورد امکان استفاده از روابط عراق با ایران برای کسب معافیت از عبور کشتی‌های حامل نفت عراق، از تشکیل کمیته‌ای متشکل از رهبران سیاسی از طیف‌های مختلف عراق خبر داد.
وی با تاکید بر لزوم حل این مشکل اظهار داشت که این کمیته به جمهوری اسلامی سفر و بر اساس این دیدگاه مذاکره خواهد کرد.

او به افزایش درآمد حاصل از گذرگاه‌های مرزی اشاره، اما تأکید کرد که این درآمدها به تنهایی نمی‌توانند جبران کاهش درآمدهای نفتی را کنند.

این در حالی است که امام جمعه نجف، (جمعه، 28 اوت 2026) از «موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز» تشکر کرد.

سید صدرالدین القبانچی، امام جمعه نجف، در خطبه جمعه خود اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران هیئتی را به عراق فرا

ستاد تا تشکر رهبری معظم ایران را از مردم عراق به دلیل موضعشان ابلاغ کند.»

به گزارش وبگاه شبکه الفرات، وی افزود: «ما نیز به نوبه خود از جمهوری اسلامی تشکر می‌کنیم و حمایت آنها را از تأمین گاز عراق و موضع آنها در مورد صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز تصدیق می‌کنیم.»
القبانچی همچنین بر لزوم «پاسخ به خواسته‌های هزاران معترض مسالمت‌آمیز با پرداخت حقوق قراردادی آنها» تأکید کرد.

او همچنین خواستار «حل مسالمت‌آمیز مسئله محدود کردن سلاح به دولت» شد و تأکید کرد که «این موضوع باید با روحیه‌ای از دوستی بین دولت و جناح‌ها بررسی شود».

 

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