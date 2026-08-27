سازوکار جدید ایران برای صادرات نفت/چالشها هم مانع صادرات نشدند
اظهارات جدید وزیر نفت درباره ادامه فروش و تحویل نفت خام ایران به مشتریان، در شرایطی مطرح شده که بحث درباره وضعیت صادرات نفت کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تابناک، محسن پاکنژاد تأکید کرده که فرآیند فروش نفت ایران متوقف نشده و تحویل محمولهها به مشتریان، حتی پس از دورههای اخیر محدودیت و محاصره، ادامه داشته است. با این حال در میان اظهارات وزیر یک نکته مهم وجود دارد که نباید از کنار آن بهسادگی عبور کرد: تداوم فروش به معنای حفظ سطح قبلی صادرات نیست. بر اساس توضیحاتی که درباره وضعیت صادرات منتشر شده، فروش نفت در مقاطعی با کاهش همراه بوده، اما جریان آن بهطور کامل متوقف نشده است.
این تمایز از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. برای اقتصاد ایران، صرف اینکه بتواند نفت خود را به مشتری برساند، تنها بخشی از مسئله است. میزان نفت فروختهشده، قیمت فروش، هزینههای حملونقل و انتقال محموله و در نهایت میزان درآمدی که از این معاملات در اختیار کشور قرار میگیرد، شاخصهای مهمتری برای سنجش وضعیت صادرات هستند.
«آبهای دور»؛ بخش مهم معادله صادرات
یکی از بخشهای قابل توجه سخنان وزیر نفت، اشاره به تحویل نفت در خارج از آبهای سرزمینی ایران و در «آبهای دور» است. این موضوع نشان میدهد که سازوکار صادرات نفت ایران در شرایط فعلی صرفاً به بارگیری نفت و خروج مستقیم کشتی از بنادر کشور محدود نمیشود و زنجیرهای پیچیدهتر برای رساندن محموله به مشتری شکل گرفته است.
چنین شیوهای میتواند امکان تداوم صادرات را در شرایط محدودیت فراهم کند اما طبیعتاً با ریسکها و هزینههای بیشتری همراه است. هرچه مسیر تحویل پیچیدهتر شود، موضوعاتی مانند حملونقل، بیمه، امنیت مسیر، انتقال مالکیت و تسویه مالی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. در نتیجه، ادامه صادرات را نباید صرفاً یک مسئله فنی دانست. هر بشکه نفتی که در چنین شرایطی به مشتری تحویل داده میشود احتمالاً در مقایسه با یک معامله عادی با پیچیدگی و ریسک بیشتری همراه است.
فروش نفت با درآمد نفتی یکی نیست
نکته مهم دیگر، تفاوت میان «فروش نفت» و «دسترسی به درآمد حاصل از فروش» است. در ادبیات اقتصادی، فروش یک محموله پایان مسیر نیست. نفت باید به مشتری تحویل شود، معامله تسویه شود و منابع حاصل از آن نیز در نهایت امکان استفاده پیدا کند. از این رو اظهارات وزیر نفت اگرچه نشان میدهد مسیر صادرات همچنان فعال است، اما بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت درآمدهای نفتی کشور ارائه دهد.
این موضوع بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که حجم صادرات نسبت به گذشته کاهش یافته باشد. در چنین شرایطی ممکن است ایران همچنان نفت بفروشد و مشتریان خود را حفظ کند، اما درآمد حاصل از صادرات در سطح قبلی نباشد
پاکنژاد درباره جزئیات مسیر فروش و تحویل نفت توضیح بیشتری نداده و دلیل آن را احتمال سوءاستفاده دشمن از اطلاعات عنوان کرده است. این موضع را میتوان از منظر امنیتی قابل درک دانست؛ زیرا انتشار جزئیات مربوط به مسیر محمولهها، مشتریان یا شیوههای انتقال میتواند ریسک عملیات صادراتی را افزایش دهد. اما همین موضوع یک چالش دیگر ایجاد میکند: فقدان اطلاعات دقیق، امکان ارزیابی مستقل وضعیت صادرات را کاهش میدهد.
پیام اصلی وزیر
سخنان وزیر نفت را میتوان در سطح سیاسی و اقتصادی نیز تحلیل کرد. پیام نخست آن روشن است: فشارها و محدودیتهای اخیر نتوانستهاند صادرات نفت ایران را بهطور کامل متوقف کنند اما پیام دوم ظریفتر است. تأکید بر اینکه برای ادامه کار همچنان باید تدابیر لازم اتخاذ شود، نشان میدهد تداوم صادرات بدون چالش نیست و حفظ جریان فروش نیازمند سازوکارهای ویژه است.
مسئله اصلی اکنون میزان صادرات، هزینه حفظ این صادرات و میزان درآمد قابل استفاده حاصل از آن است. در مجموع، اظهارات پاکنژاد را میتوان نشانهای از تداوم جریان صادرات نفت ایران در شرایط دشوار دانست اما این تداوم بهتنهایی به معنای بازگشت صادرات به سطوح گذشته یا تضمین درآمدهای نفتی نیست. برای قضاوت دقیقتر، باید منتظر اطلاعات بیشتری درباره حجم محمولههای تحویلی، میزان افت صادرات و درآمد حاصل از فروش ماند.