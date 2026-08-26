مخالفت صریح مجلس با افزایش قیمت بنزین

در شرایطی که کشور با وضعیت حساس ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.

عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک این موضوع را اقدامی مغایر با مصالح و منافع ملی دانست و بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین تأکید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتشار خبر افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها و افکار عمومی توسط برخی مسئولان دولتی آن هم در شرایط حساس جنگی کشور و درست زمانی‌که دشمن آمریکایی همه توان نظامی، سیاسی و اقتصادی خویش از حمله نظامی تا تحریم و محاصره دریایی را برای به زانو در آوردن ملت بزرگ ایران بکار گرفته، اقدامی بدور از عقلانیت و در تضاد با مصالح و منافع ملی است.

پاپی در ادامه با تأکید بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اعلام کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای جلوگیری از اجرای چنین تصمیمی استفاده خواهند کرد.