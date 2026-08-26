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پاپی زاده به تابناک خبر داد:

مخالفت صریح مجلس با افزایش قیمت بنزین

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس با افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مخالف است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۴۰
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1386 بازدید
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۵

مخالفت صریح مجلس با افزایش قیمت بنزین

در شرایطی که کشور با وضعیت حساس ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.

عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک این موضوع را اقدامی مغایر با مصالح و منافع ملی دانست و بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین تأکید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتشار خبر افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها و افکار عمومی توسط برخی مسئولان دولتی آن هم در شرایط حساس جنگی کشور و درست زمانی‌که دشمن آمریکایی همه توان نظامی، سیاسی و اقتصادی خویش از حمله نظامی تا تحریم و محاصره دریایی  را برای به زانو در آوردن ملت بزرگ ایران بکار گرفته، اقدامی بدور از عقلانیت و در تضاد با مصالح و منافع ملی است.

پاپی در ادامه با تأکید بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اعلام کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای جلوگیری از اجرای چنین تصمیمی استفاده خواهند کرد.

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برچسب ها
عباس پاپی زاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جنگ تحریم قیمت بنزین منافع ملی افزایش قیمت بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
1
9
پاسخ
خوب کمبود بنزین را چه کار کنیم
در ضمن جناب نمایندگان پرا با افایش 20 برابری لبنیان و مرغ و گوشت مخالفت نمیکنید
شعار دادن انتخاباتی مشکل مردم را رفع نمیکند
پاسخ ها
آرین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
وقتی بنزین گران شود چند برابر آن اقلام غذایی گران خواهد شد، این را تجربه سالهای قبل ثابت کرده است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
مخالفت قاطع هم با بقیه گرانی ها داشته باشید توان خرید نداریم به خدا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
پول بنزین را به حساب افراد بریزید 100لیتر با قیمت ازاد بعد ازادش کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
آقا بنزین را گران کنید خلاص چرا باید اسنپ صف بنزین بماند هم بنزین و هم کرایه ها باید اصلاح شوند
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