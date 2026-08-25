آمریکا بر فشار بر «ناوگان سایه» ایران در کشورهای مختلف از جمله امارات، هنگ‌کنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و برخی کشورهای اروپایی تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، "اسکات بسنت" وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری به جزئیات برنامه جدید آمریکا برای افزایش تحریم ها علیه ایران اشاره کرد.

دولت آمریکا می گوید این برنامه بخشی از یک کارزار برای قطع منابع درآمدی ایران و تشدید فشار بر شبکه‌های مالی، نفتی و تجاری مرتبط با تهران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا این برنامه را «عملیات طرد اقتصادی» نام گذاشته و اعلام کرده است که هدف آن قطع شریان‌های اقتصادی ایران در سراسر جهان است.

به گفته مقامات واشنگتن، سیاست جدید آمریکا تنها بر تحریم چند شرکت یا فرد ایرانی متمرکز نیست؛ بلکه تلاش می‌کند شبکه‌ای را که از تولید و فروش نفت تا حمل‌ونقل، بانکداری، طلا، رمزارز، فناوری و شرکت‌های واسطه ادامه پیدا می‌کند، هدف قرار دهد.

ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده است که برای مقابله با این اقدامات آماده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران، گفت تهران ابزارهای خود را در اختیار دارد و در صورت تشدید فشار اقتصادی، واکنش ایران صرفاً دفاعی نخواهد بود.

واشنگتن همچنین می‌خواهد هزینه همکاری کشورهای ثالث با ایران را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها و بانک‌های خارجی میان ادامه تجارت با تهران و حفظ دسترسی خود به نظام مالی آمریکا ناچار به انتخاب شوند. رویترز این رویکرد را بخشی از تلاش دولت ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران در شرایطی توصیف کرده که واشنگتن همچنان به دنبال راهی برای پایان دادن به درگیری با تهران است.

خبرهای غیررسمی درباره فشار آمریکا بر دولت عراق برای قطع ارتباط اقتصادی با ایران از جمله توقف پروازها میان دو کشور منتشر شده است.

تحریم حدود ۶۰ فرد، نهاد و کشتی

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت، نهاد و کشتی را در چند کشور تحریم کرده است. این افراد و شبکه‌ها از نگاه واشنگتن در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، عملیات سایبری و ایجاد درآمدهای نفتی برای دولت ایران نقش داشته‌اند.

در میان اهداف این اقدامات، شبکه‌هایی از واسطه ها، شرکت‌ها و کشتی‌های ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» قرار دارند که بنا بر اعلام خزانه‌داری آمریکا در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و برخی کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند و در انتقال نفت ایران و رساندن درآمد حاصل از آن به تهران نقش دارند.

5 بخش اقتصادی در معرض تحریم‌های ثانویه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تصمیم جدید واشنگتن، گسترش دامنه تحریم‌های ثانویه به پنج حوزه اقتصادی است: دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، فناوری، طلا، هواپیمایی و کشتیرانی.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و انجام معاملات استفاده می‌کند؛ از فناوری‌های پیشرفته برای برنامه‌های نظامی بهره می‌گیرد؛ از طلا برای مقابله با فشار بر ریال استفاده می‌کند و از شرکت‌های هواپیمایی و شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی برای جابه‌جایی نیرو، سلاح، فناوری، طلا و پول بهره می‌برد.

بر اساس تصمیم جدید، آمریکا می‌تواند اشخاص و شرکت‌های خارجی را نیز در صورت فعالیت یا ارائه خدمات در این بخش‌ها به ایران هدف تحریم قرار دهد. به این ترتیب، دامنه اقدامات واشنگتن تنها به شرکت‌ها و اشخاص ایرانی محدود نمی‌شود و شرکت‌های خارجی طرف معامله با بخش‌های مشخصی از اقتصاد ایران نیز با خطر تحریم مواجه خواهند بود.

هشدار به کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند

یکی از محورهای اصلی اعلامیه جدید، افزایش فشار بر کشورها و شرکت‌هایی است که همچنان با ایران تجارت می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت‌های مختلف برای توقف فعالیت‌های مرتبط با ایران، یک مهلت مشخص دریافت خواهند کرد و اگر این فعالیت‌ها متوقف نشود، واشنگتن آماده است به‌صورت یکجانبه اقدام کند.

رویترز گزارش داده است دولت آمریکا در این مرحله از اعمال فوری شدیدترین تحریم‌های ثانویه خودداری کرده، اما به کشورهای طرف معامله با ایران هشدار داده است که در صورت ادامه تجارت با تهران ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا کنار گذاشته شوند.

"اسکات بسنت" وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از اعلام نام کشورهایی که ممکن است هدف این تحریم‌ها قرار بگیرند خودداری کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سخنرانی خود اعلام کرد واشنگتن قصد دارد تمام مسیرهایی را که از طریق آنها ایران به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کند، هدف قرار دهد.

بسنت گفت آمریکا در حال آغاز یک «حمله اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان است و هدف آن قطع تمامی شریان‌های اقتصادی است که به گفته او حکومت ایران را "سرپا نگه می‌دارند".

او همچنین تأکید کرد کشورهایی که به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران ادامه دهند، باید انتظار داشته باشند که با انزوای بیشتری مواجه شوند.

بسنت همچنین به بانک‌ها و مؤسسات مالی هشدار داد که هر نهادی که به ارتباط مالی برای ایران کمک کند، ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا حذف شود. او به‌طور مشخص گفت شعبه‌های بانک ملی ایران باید تعطیل شوند و تأکید کرد که «هیچ‌کس» خارج از دسترسی تحریم‌های آمریکا نیست.

«روز D اقتصادی» علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا این مرحله از فشارها را با عملیات «روز D» در جنگ جهانی دوم مقایسه کرده است. بسنت گفت همان‌طور که عملیات D-Day آغاز یک کارزار نظامی گسترده برای عقب راندن نیروهای دشمن بود، واشنگتن اکنون یک کارزار اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز کرده است.

روز دیی دِی D-Day به آغاز عملیات بزرگ نظامی آمریکا و متحدانش علیه آلمان در جنگ جهانی دوم (پیاده سازی نیرو در نورماندی) اشاره دارد.

او گفت هدف آمریکا این است که «هر شریان اقتصادی» که به تأمین مالی حکومت ایران کمک می‌کند قطع شود تا تهران در نهایت در انزوای اقتصادی قرار گیرد. خزانه‌داری آمریکا نیز این اقدام را آغاز یک کارزار «مداوم و نظام‌مند» برای بستن منابع مالی ایران توصیف کرده است.

"اسکات بسنت" وزیر خزانه‌داری آمریکا چهار روز پیش، گفته بود آمریکا در حال آماده‌سازی «سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ» علیه ایران است.

بسنت در گفت‌وگو با CNBC گفته بود اقدامات جدید اقتصادی در کنار محاصره ایران انجام خواهد شد و هدف آن وارد کردن فشار کافی برای فروپاشی حکومت ایران است. او همچنین از کشورهای دیگر، به‌ویژه چین، خواسته بود در اجرای فشار اقتصادی علیه تهران با واشنگتن همکاری کنند.

چین؛ مهم‌ترین آزمون سیاست تحریم‌های جدید

چین در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا همچنان یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران محسوب می‌شود.

رویترز گزارش داده تحریم‌های جدید آمریکا، برخلاف هشدارهای قبلی، در این مرحله مؤسسات مالی چینی را که مظنون به تسهیل تجارت نفت ایران هستند هدف قرار نداده است.

بسنت در پاسخ به پرسشی درباره بانک‌های چینی گفت هیچ کشوری از دسترسی تحریم‌های آمریکا خارج نیست، اما از اعمال فوری تحریم علیه این مؤسسات خودداری شد. رویترز دلیل احتمالی این احتیاط را نگرانی واشنگتن از پیامدهای تحریم بانک‌های چین و احتمال واکنش متقابل پکن عنوان کرده است.

وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده است که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمک نمی‌کند و پکن اقدامات لازم برای حفاظت از منافع خود را انجام خواهد داد.

واکنش ایران؛ تهدید به مقابله

ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده است که برای مقابله با این اقدامات آماده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران، گفت تهران ابزارهای خود را در اختیار دارد و در صورت تشدید فشار اقتصادی، واکنش ایران صرفاً دفاعی نخواهد بود.

پیش از اعلام تحریم‌های جدید، مقام‌های ایرانی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده بودند در صورت ادامه فشار اقتصادی آمریکا، ممکن است صادرات نفت از خلیج فارس را کاهش دهند و اقدامات دیگری در واکنش به تحریم‌ها انجام دهند.

تعلیق برخی مجوزهای قبلی

در کنار تحریم‌های جدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند مجوز پیشین را نیز تعلیق کرده است؛ مجوزهایی که پیش‌تر امکان برخی پرداخت‌های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانیان به بخش‌هایی از نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را فراهم می‌کردند.

خزانه‌داری آمریکا همچنین دستورالعمل تازه‌ای درباره خطرات تحریمی فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز منتشر کرده است.