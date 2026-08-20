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گلایه داریوش ارجمند: هرسال دریغ از پارسال!

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت به منزل داریوش ارجمند رفت، اما گفت‌وگو ختم به خاطره‌بازی نشد؛ رییس هیات‌مدیره این موسسه با انتقاد از توقف عملیِ بودجه‌ موسسه از سال ۹۸، گفت: با تورمِ ۵۰ درصد، همان رقمِ قدیم دیگر هیچ‌کس را نمی‌چرخاند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۹۶
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داریوش ارجمند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، عصر روز چهارشنبه (۲۸ مردادماه) با حضور در منزل داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و رییس هیات‌ مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت، در فضایی صمیمی با او دیدار کرد.

داریوش ارجمند از چهره‌های باسابقه هنرهای نمایشی ایران و از اعضای فعال موسسه هنرمندان پیشکسوت است. 

در این دیدار صمیمی، عظیمی با مرور خاطرات پر فراز و نشیب موسسه، از حمایت‌های  بی‌دریغ ارجمند برای رونق امور قدردانی و تاکید کرد بسیاری از اتفاقات مثبت در این موسسه مرهون حمایت و پشتیبانی اعضای فعال طی بیش از یک دهه فعالیت مؤسسه بوده و شایسته تقدیر است.

داریوش ارجمند در این دیدار درباره مسائل و دغدغه‌های هنرمندان پیشکسوت و نقش موسسه در حمایت، تکریم و حفظ ارتباط میان نسل‌های مختلف هنری سخن گفت و بر اهمیت حمایت و تقویت موسسه برای تکریم شایسته بزرگان فرهنگ و هنر کشور تاکید کرد.

او با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی کشور، درخصوص اختصاص بودجه‌های سالانه موسسه بدون توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات انتقاد کرد و گفت: از سال ۹۸ تاکنون نه تنها رقم واقعی بودجه موسسه افزایش نداشته، بلکه به تناسب تورم کاهش هم داشته است و عملا هر سال دریغ از پارسال!

ارجمند سال گذشته را بی‌رونق‌ترین سال موسسه برای ارائه خدمات به هنرمندان پیشکسوت دانست و اظهار  کرد: این اتفاق ناشی از کم لطفی متولیانی است که به قول و قرارهای خودشان برای بهتر شدن شرایط در این موسسه عمل نکرده‌اند، در حدی که شرمنده پیشکسوتان برای ارایه کمترین خدمات شده‌ایم. 

داریوش ارجمند، متولد ۵ مرداد ۱۳۲۳، از بازیگران باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است. او فعالیت هنری خود را از تئاتر و سینمای آزاد مشهد آغاز کرد و با ایفای نقش در آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی به یکی از چهره‌های شناخته‌شده هنرهای نمایشی کشور تبدیل شد.

ارجمند برای بازی در فیلم «ناخدا خورشید» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است.

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داریوش ارجمند بازیگر بازیگر پیشکسوت هنرمندان پیشکسوت بودجه حمایت
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