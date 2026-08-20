قیمت اجاره آپارتمان در مناطق لوکس تهران 

قیمت پیشنهادی موجران برای واحدهای مسکونی میانسال ۱۰ تا ۲۵ سال ساخت در مناطق لوکس پایتخت به میانگین ودیعه ۴‌ میلیارد تومانی و متوسط اجاره ماهانه ۷۸‌ میلیون‌ تومانی رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، با تبدیل متوسط رقم ودیعه به اجاره، کل اجاره چنین واحدی به ۲۰۰‌میلیون‌ تومان در ماه می‌رسد.



