واردات خودروهای کارکرده آزاد شد!
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرشاد ابراهیمپور، با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودروها میتوانند با هزینه پایینتر نسبت به خودروهای صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند که با پیگیریهای صورت گرفته واردات خودروهای کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارزهای موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
ابراهیمپور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمتهاست، نباید با ایجاد فرآیندهای پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونهای باشد که عملاً واردات این خودروها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند.
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