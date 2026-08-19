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واردات خودروهای کارکرده آزاد شد!

با پیگیری مجلس، مسیر واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باز شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۱۹
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6631 بازدید
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۱۷
خودرو وارداتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرشاد ابراهیم‌پور، با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های سواری کارکرده اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.

وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودرو‌های سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودرو‌ها می‌توانند با هزینه پایین‌تر نسبت به خودرو‌های صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند که با پیگیری‌های صورت گرفته واردات خودرو‌های کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.

این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارز‌های موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

ابراهیم‌پور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودرو‌های موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمت‌هاست، نباید با ایجاد فرآیند‌های پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً واردات این خودرو‌ها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند.

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برچسب ها
خودرو وارداتی خودرو کارکرده مصوبه مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
52
7
پاسخ
وقتی دولت میگه توان تولید بنزین رو ندارم،،خودروها رو که دست چندم هستن و مصرفشان بالا رفته وارد می‌کنه؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
این خودرو ها برای مصرف شما وارد نمیشن. شما جدی نگیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
همین خودروهای 3 تا 5 سال کار کرده مصرفشان نصف محصولات داخلی ایران خودرو و سایپا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
3
49
پاسخ
یک انحصار دیگر برای مافیای خودرو نه عموم مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
اجازه بدهید هر شخصی خودش بتواند یک دستگاه خودروی کارکرده با شرایط اعلامی وارد نماید
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
43
پاسخ
۲۰ هزار دستگاه ! به کحای کار این مملکت میاد ؟ بیش از ۲۰ میلیون خودرو فرسوده داریم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
2
35
پاسخ
ارز که لاموجود مرز دریایی هم بستس تازه 20 هزار دستگاه که فقط لای دندون دلالها رو پر میکنه پس قضیه چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
رانت و سود جدید ب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
3
15
پاسخ
خدمات پس از فروش و قطعات آن ها قرار است چگونه تامین شود
قرار است با خراب شدن قطعه زمین گیر شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
شما نگران نباش همین مونتاژیهای مدیران و.. قطعاتش مگه هست نیست
بسیار راحت از اطراف ایران تامین میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
این همه ماشین وارد شده قطعاتش هم نیست ، شما نگران قطعات هستی یا ارزان شدن خودرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
37
پاسخ
اگه ایران خودرو و سایپا خودروسازهای چینی گذاشتن واردات آزاد بشه بنز اسمشو عوض میکنه میذاره آردی
پاسخ ها
عدنان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
اقا بخرید هرکی میتونه بخره قطعات تو خوزستان زیاد هست همه مناطق ازاد قطعات ماشین های خارجی فراوونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
1
پاسخ
از کارخانه های خودرو سازی کشور های خودرو ساز قبلا خودرو وارد شده پس خدمات پس از فروش آنها وجود دارد قبلا
عزت نفس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
3
1
پاسخ
حاضرم مثل عصر حجر ماموت سوار بشوم ولی خودروی کارکرده ایی که قطعاتش نیست و دیگری گل شو چیده و وقتی وارد میشه کیلومترش حتما دستکاری میشه و با قیمت ۴ برابر می‌فروشند را سوار نشوم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
1
پاسخ
چقد ما ملت بدبختی شدیم که باید خودرو دست دوم استفاده کنیم ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
1
0
پاسخ
من قسط خرید خودرو دارم بنظر شما نخرم قیمت میاد پایین؟
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