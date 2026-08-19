روز عکاس، روز همهٔ راویان تصویر است؛ از قابِ زندگی در خیابان‌ها تا خط‌مقدمِ جنگ. اما در میان آن‌ها، عکاسان خبری و به‌ویژه عکاسان جنگ، جایگاهی ویژه دارند؛ آنان در سخت‌ترین لحظات، میان خطر و تاریخ ایستاده‌اند تا لحظاتی را ثبت کنند که هیچ‌گاه نباید فراموش شوند. این گزارش، نگاهی است به نقش، سختی‌ها و رسالت این روایتگران خاموش.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ عکاسی، فقط ثبت یک لحظه نیست؛ ثبت نگاه یک نسل به جهان است. در روز عکاس، از همه آنانی یاد می‌کنیم که پشت دوربین ایستاده‌اند تا زیبایی، درد، شجاعت، تنهایی، شادی و فریاد را برای ما به تصویر بکشند. از عکاسان طبیعت که صبح‌های سرد را برای ثبت یک نور به انتظار می‌نشینند، تا عکاسان شهری که نبض خیابان‌ها را می‌گیرند، از عکاسان ورزشی که یک ثانیه طلایی را شکار می‌کنند تا عکاسان مستند که زندگی را بی‌پیرایه روایت می‌کنند. اما در میان این جمع گسترده، گروهی هستند با مسئولیتی سنگین‌تر؛ عکاسان خبری، و در رأس آن‌ها، عکاسان جنگ؛ کسانی که میان آتش و تاریخ ایستاده‌اند تا راوی لحظاتی باشند که هیچ‌کس دیگر جرئت ثبتش را ندارد.

عکاسان خبری؛ چشم‌های بیدار جامعه

عکاس خبری فقط یک تصویربردار نیست؛ او خبر را با نور می‌نویسد. در لحظه‌ای که دیگران از صحنه می‌گریزند، او به سمت حادثه می‌دود. در میان زلزله، سیل، آتش‌سوزی، اعتراض، بیمارستان و تشییع، او باید با خونسردی ترکیب‌بندی کند، نور را بسنجد، لحظه را بشناسد و در کسری از ثانیه، تاریخی را که می‌گذرد، ثبت کند. یک عکس خبری می‌تواند افکار عمومی را تغییر دهد، صدای بی‌صداها را به گوش مسئولان برساند و گاه، یک قاب، ارزش صدها گزارش مکتوب را دارد.

عکاس خبری، تنها شجاعت نمی‌خواهد؛ او باید جامعه را بشناسد، سیاست و مناسبات اجتماعی را درک کند، جغرافیا و خطرات میدان را بداند و مهم‌تر از همه، اخلاق حرفه‌ای را با مسئولیت انسانی خود پیوند بزند. فرق عکاس خبری با یک عکاس معمولی، در نگاه تحلیلی اوست؛ نگاهی که پشت دوربین، «خبر» را می‌بیند و «پیام» را منتقل می‌کند.

عکاسان جنگ؛ خط مقدم تاریخ

اما در میان عکاسان خبری، جایگاهی بی‌نظیر و سخت‌تر وجود دارد؛ عکاسان جنگ. اینان فراتر از یک مأموریت رسانه‌ای، به «حافظه تصویری» یک ملت تبدیل می‌شوند. آن‌ها در میان دود و انفجار، در خاکریزها و سنگرها، در بیمارستان‌های صحرایی و شهرهای بمباران‌شده، دوربین را روی شانه می‌گذارند تا لحظه‌ای را ثبت کنند که شاید هرگز تکرار نشود. از دفاع مقدس که پا به پای رزمندگان، از لبخند پیش از عملیات تا وداع مادران و شهادت جوانان را به تصویر کشیدند، تا جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه که در شهر خودشان، میان خانه و خانواده و آوار، ایستادند و روایتی انسانی از مقاومت مردم ثبت کردند.

عکاس جنگ فقط شاهد نیست؛ او میان «ثبت کردن» و «کمک کردن» گیر می‌کند. اگر مجروحی روی زمین افتاده، دوربین را زمین بگذارد یا ادامه دهد؟ اگر خانواده‌ای در میان آوار به دنبال عزیزانش می‌گردد، ثبت آن درد، روایت است یا تعرض؟ این معضلات اخلاقی، هر روز در میدان جنگ، پیش روی عکاس قرار می‌گیرد و پاسخ به آن‌ها، نیازمند تجربه، انسانیت و درک عمیق از مسئولیت است.

تصاویر این عکاسان، سال‌ها و نسل‌ها پس از جنگ، همچنان زنده‌اند؛ چون تاریخ را نه با کلمات که با نور نوشته‌اند. کودک امروز که عکس‌های دفاع مقدس را می‌بیند، با روزگاری روبه‌رو می‌شود که خودش ندیده، اما آن را احساس می‌کند. و این همان رسالت عکاس جنگ است؛ ایستادن میان «حادثه» و «تاریخ» و تبدیل یک لحظه‌ی فراموش‌شدنی به سندی که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود.

سختی‌هایی که در قاب نمی‌گنجند

مخاطب وقتی یک عکس خبری یا جنگی را می‌بیند، فقط نتیجه را می‌بیند؛ اما پشت آن قاب، ساعت‌ها انتظار، حمل تجهیزات سنگین، گرمای کشنده، سرمای طاقت‌فرسا، خطر جانی، بی‌خوابی، فشار روانی و مواجهه‌ی مکرر با صحنه‌های مرگ و ویرانی نهفته است. دیدن این صحنه‌ها، هیچ‌کس را بی‌تأثیر نمی‌گذارد؛ اما عکاس خبری و به‌ویژه عکاس جنگ، این بار را به‌دوش می‌کشد تا ما بتوانیم از دور، تاریخ را ببینیم و فراموش نکنیم.

همه عکاسان؛ روایتگران لحظه‌ها

با این حال، روز عکاس فقط به خبر و جنگ خلاصه نمی‌شود. عکاسان ورزشی، یک ثانیه‌ی قهرمانی را شکار می‌کنند؛ عکاسان طبیعت، زیبایی‌های پنهان زمین را به ما نشان می‌دهند؛ عکاسان اجتماعی، درد و امید یک قشر را روایت می‌کنند؛ عکاسان مستند، زندگی را بی‌پیرایه ثبت می‌کنند و عکاسان هنری، جهان را از زاویه‌ای تازه به ما معرفی می‌کنند. همهٔ اینان، با نگاه و دوربین خود، لایه‌های پنهان واقعیت را آشکار می‌سازند و به ما کمک می‌کنند تا بهتر ببینیم، عمیق‌تر احساس کنیم و بیشتر به‌یاد آوریم.

نسل آینده؛ سرمایه‌ای که نباید از دست برود

امروز، یکی از دغدغه‌های جدیِ پیشکسوتان، کاهش ورود عکاسان جوان به این حرفه است. هزینه‌های سرسام‌آور تجهیزات، نبود امنیت شغلی، درآمد نامناسب و گاه برخوردهای سلیقه‌ای، بسیاری از استعدادها را از مسیر عکاسی دور کرده است. اگر امروز برای حمایت، آموزش و پشتیبانی از نسل جدید عکاسان کاری نکنیم، فردا بخش مهمی از حافظه تصویری کشورمان بدون راوی خواهد ماند. هر نسلی بحران‌ها، شادی‌ها، تلخی‌ها و تحولات خود را دارد و ثبت آن‌ها، نیازمند انسان‌هایی است که در لحظه باشند و با نگاه خود، تاریخ را قاب بگیرند.

به احترام همه قاب‌ها

روز عکاس، روز همهٔ کسانی است که با دوربین، به جهان معنا داده‌اند؛ از آن‌که در آرامش یک گل را شکار کرده تا آن‌که در میان انفجار، تاریخ را ثبت کرده است. این روز بهانه‌ای است برای احترام به عکاسان خبری که چشم‌های بیدار جامعه‌اند، به عکاسان جنگ که روایتگر خاموش خط‌مقدم‌های تاریخ‌اند و به همه عکاسانی که هرکدام به سهم خود، جلوهای از حقیقت را به ما هدیه داده‌اند.

آن‌ها شاید کمتر دیده شوند، اما آنچه امروز از گذشته، از طبیعت، از جامعه و از زندگی می‌دانیم، مدیون نگاه آن‌هاست. پس در این روز، نه فقط برای یک عکس، که برای تمام لحظه‌هایی که ثبت کرده‌اند تا ما فراموش نکنیم، از آن‌ها سپاسگزاریم.

و رسالت همهٔ آن‌ها، در نهایت، یکی است: ایستادن میان واقعیت و خاطره، و تبدیل یک لحظهٔ گذرا به تصویری که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود.