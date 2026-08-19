کدام ایرانی اولین عکس «سلفی» را ثبت کرد؟
پادشاه قاجار در یکی از این خودنگارهها دوربین عکاسی سهپایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ۱۹ آگوست (مصادف با ۲۸ مردادماه) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است.
برخی از اسناد تاریخی میگویند که نخستین عکس سلفی ایران را ناصرالدین شاه قاجار گرفته است
پادشاه قاجار در یکی از این خودنگارهها دوربین عکاسی سهپایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.
برخی نخستین عکس سلفی ایران را به تصویری از ملک قاسم میرزا نسبت میدهند.
گزارش خطا
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منظور از گذاشتن مطلب راجع به قاجارها آنهم هر روز، چیه؟! قاجاریه چه کار مثبتی برای ایران انجام دادند؟! جز فقر و فلاکت و بدبختی.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
امیر| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
زمان قاجار کلا همه جای دنیا فقر و فلاکت و جنگ بود.
اروپا درگیر جنگ های بزرگ نظیر جنگ های ناپلئون و جنگ جهانی اول و .... آمریکا درگیر جنگ های داخلی و غرب وحشی بود و نسل کشی های سرخپوستان بود
در یک بازه ای عده ای از مردم اروپا برای فرار از جنگ و فقر و فلاکت راهی ایران شدند