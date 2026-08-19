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کدام ایرانی اولین عکس «سلفی» را ثبت کرد؟

پادشاه قاجار در یکی از این خودنگاره‌ها دوربین عکاسی سه‌پایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۳
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1402 بازدید
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۴
قاجار

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ۱۹ آگوست (مصادف با ۲۸ مردادماه) در تقویم بسیاری از کشور‌های جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نام‌گذاری شده است.

برخی از اسناد تاریخی می‌گویند که نخستین عکس سلفی ایران را ناصرالدین شاه قاجار گرفته است

پادشاه قاجار در یکی از این خودنگاره‌ها دوربین عکاسی سه‌پایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.

برخی نخستین عکس سلفی ایران را به تصویری از ملک قاسم میرزا نسبت می‌دهند.

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سلفی ناصرالدین شاه قاجار عکس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
5
3
پاسخ
منظور از گذاشتن مطلب راجع به قاجارها آنهم هر روز، چیه؟! قاجاریه چه کار مثبتی برای ایران انجام دادند؟! جز فقر و فلاکت و بدبختی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
کار مثبت همین عکس سلفی
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
مطالعه ندارید چرا میایید نظر میدید؟ صحبت از میانگین 150 سال پیش هست. لطفا تاریخ بخونید
زمان قاجار کلا همه جای دنیا فقر و فلاکت و جنگ بود.
اروپا درگیر جنگ های بزرگ نظیر جنگ های ناپلئون و جنگ جهانی اول و .... آمریکا درگیر جنگ های داخلی و غرب وحشی بود و نسل کشی های سرخپوستان بود
در یک بازه ای عده ای از مردم اروپا برای فرار از جنگ و فقر و فلاکت راهی ایران شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
1
1
پاسخ
خداوند افراد در این عکس را رحمتشان کند
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