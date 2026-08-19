کدام ایرانی اولین عکس «سلفی» را ثبت کرد؟

پادشاه قاجار در یکی از این خودنگاره‌ها دوربین عکاسی سه‌پایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ۱۹ آگوست (مصادف با ۲۸ مردادماه) در تقویم بسیاری از کشور‌های جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نام‌گذاری شده است.

برخی از اسناد تاریخی می‌گویند که نخستین عکس سلفی ایران را ناصرالدین شاه قاجار گرفته است

پادشاه قاجار در یکی از این خودنگاره‌ها دوربین عکاسی سه‌پایه خود را در برابر یک آیینه بزرگ قرار داد و خود به همراه جمعی از زنان حرمسرایش در برابر آن ایستاد و شاتر را زد تا تصویر همگی آنها در آیینه، بر روی صفحه حساس دوربین نقش ببندد.

برخی نخستین عکس سلفی ایران را به تصویری از ملک قاسم میرزا نسبت می‌دهند.