برخورد وحشیانه ترامپ با خبرنگار زن CNN

در ادامه سلسله حملات ترامپ به خبرنگاران زن، این بار درگیری او با خبرنگار سی‌ان‌ان به حمله شخصی کاخ سفید و هدف قرار گرفتن فرزندان این خبرنگار کشیده شد.

کاخ سفید دوشنبه حمله‌ای به‌شدت شخصی علیه کریستن هولمز، خبرنگار سی‌ان‌ان، انجام داد؛ بعد از آنکه او در جریان یک نشست خبری، دونالد ترامپ را به چالش کشید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ماجرا از آنجا شروع شد که هولمز خواستار پاسخ ترامپ به انتقادات اخیر سناتور دموکرات شد و پرسید «جان اوساف گفته که شما ترجیح می‌دهید با دستیار خود، ناتالی هارپ، سفر کنید و سالن رقص بسازید تا اینکه به وظایف ریاست‌جمهوری خود عمل کنید».

ترامپ بجای پاسخ به سؤال هولمز، به این سناتور آمریکایی حمله کرد و بعد حساب «واکنش سریع» کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس وارد این درگیری شد و با انتشار ویدئویی کوتاه از این مشاجره، هولمز را «مایه ننگ و شرمساری برای حرفه‌ای که ادعا می‌کند در آن فعالیت دارد» توصیف کرد.

کاخ سفید در پست دیگری، حمله‌ای شخصی‌تر را در پیش گرفت و نوشت «روزی فرزندان شما با سؤال نفرت‌انگیز و غیرانسانی‌تان مواجه خواهند شد. آنها از اینکه یکی از والدینشان تا این حد سنگدل و کینه‌توز بوده، منزجر و شرمنده خواهند شد. این واقعاً نگران‌کننده است».

اما ماجرای رئیس‌جمهور آمریکا و خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان به همین‌جا ختم نشد. ترامپ در ادامه نشست خبری، بار دیگر به هولمز حمله کرد.

او در حضور جوانی که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفته بود، در واکنش به سؤال دیگری از هولمز درباره کاهش رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی و این که آیا این اقدام به درخواست رهبر کره شمالی انجام شده، گفت «ساکت. ساکت. ساکت. جلوی این جوان خیلی بی‌احترامی می‌کنی».

ترامپ سپس حملاتش را متوجه سی‌ان‌ان هم کرد و با تکرار عبارت همیشگی‌اش گفت «اخبار جعلی. تو اخبار جعلی هستی. صدایت بلند است. آدمی پرهیاهو و پرسروصدا هستی. ساکت باش، ساکت باش، ساکت باش. تو خبرنگار جعلی هستی و اخبار جعلی منتشر می‌کنی».

اتهاماتی که واکنش این شبکه را در پی داشت و هولمز را «یکی از برجسته‌ترین خبرنگارانی که اخبار کاخ سفید را پوشش می‌دهند» توصیف و اعلام کرد که این حملات را «به شدیدترین شکل ممکن» رد می‌کند.

حملات شخصی ترامپ به خبرنگاران مسبوق به سابقه است و حملاتش به خبرنگاران زن به‌ویژه خبرنگاران سی‌ان‌ان در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دولت ترامپ هم بارها از حساب‌های رسمی کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی برای تشدید این درگیری‌ها و ادامه حملات استفاده کرده است.

