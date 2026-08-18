صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

برخورد وحشیانه ترامپ با خبرنگار زن CNN

در ادامه سلسله حملات ترامپ به خبرنگاران زن، این بار درگیری او با خبرنگار سی‌ان‌ان به حمله شخصی کاخ سفید و هدف قرار گرفتن فرزندان این خبرنگار کشیده شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۰۷
| |
2328 بازدید
|
۵
خبرنگاران

کاخ سفید دوشنبه حمله‌ای به‌شدت شخصی علیه کریستن هولمز، خبرنگار سی‌ان‌ان، انجام داد؛ بعد از آنکه او در جریان یک نشست خبری، دونالد ترامپ را به چالش کشید. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ماجرا از آنجا شروع شد که هولمز خواستار پاسخ ترامپ به انتقادات اخیر سناتور دموکرات شد و پرسید «جان اوساف گفته که شما ترجیح می‌دهید با دستیار خود، ناتالی هارپ، سفر کنید و سالن رقص بسازید تا اینکه به وظایف ریاست‌جمهوری خود عمل کنید».

ترامپ بجای پاسخ به سؤال هولمز، به این سناتور آمریکایی حمله کرد و بعد حساب «واکنش سریع» کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس وارد این درگیری شد و با انتشار ویدئویی کوتاه از این مشاجره، هولمز را «مایه ننگ و شرمساری برای حرفه‌ای که ادعا می‌کند در آن فعالیت دارد» توصیف کرد.
کاخ سفید در پست دیگری، حمله‌ای شخصی‌تر را در پیش گرفت و نوشت «روزی فرزندان شما با سؤال نفرت‌انگیز و غیرانسانی‌تان مواجه خواهند شد. آنها از اینکه یکی از والدینشان تا این حد سنگدل و کینه‌توز بوده، منزجر و شرمنده خواهند شد. این واقعاً نگران‌کننده است».

اما ماجرای رئیس‌جمهور آمریکا و خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان به همین‌جا ختم نشد. ترامپ در ادامه نشست خبری، بار دیگر به هولمز حمله کرد. 

او در حضور جوانی که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفته بود، در واکنش به سؤال دیگری از هولمز درباره کاهش رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی و این که آیا این اقدام به درخواست رهبر کره شمالی انجام شده، گفت «ساکت. ساکت. ساکت. جلوی این جوان خیلی بی‌احترامی می‌کنی».

ترامپ سپس حملاتش را متوجه سی‌ان‌ان هم کرد و با تکرار عبارت همیشگی‌اش گفت «اخبار جعلی. تو اخبار جعلی هستی. صدایت بلند است. آدمی پرهیاهو و پرسروصدا هستی. ساکت باش، ساکت باش، ساکت باش. تو خبرنگار جعلی هستی و اخبار جعلی منتشر می‌کنی».

اتهاماتی که واکنش این شبکه را در پی داشت و هولمز را «یکی از برجسته‌ترین خبرنگارانی که اخبار کاخ سفید را پوشش می‌دهند» توصیف و اعلام کرد که این حملات را «به شدیدترین شکل ممکن» رد می‌کند.
حملات شخصی ترامپ به خبرنگاران مسبوق به سابقه است و حملاتش به خبرنگاران زن به‌ویژه خبرنگاران سی‌ان‌ان در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دولت ترامپ هم بارها از حساب‌های رسمی کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی برای تشدید این درگیری‌ها و ادامه حملات استفاده کرده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ کاخ سفید خبرنگار زن سی ان ان خبرنگار CNN خبرنگار
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سارا طاووسی درگذشت + جزئیات
جدال جدید ترامپ با خبرنگار زن CNN
پاسخ بی‌شرمانه سخنگوی کاخ سفید به سوال خبرنگار
سی. ان. ان: سیاست ترامپ درباره ایران ناکارآمد بود
منع ورود خبرنگار آسوشیتدپرس به کاخ سفید+ جزئیات
ژاپن، فوربس، ماسک، سی‌ان‌ان؛ موج حملات ترامپ طی ٧٢ ساعت
افشاگری شبکه آمریکایی درباره دروغ انتخاباتی ترامپ
همراهی دختر و داماد ترامپ در کاخ سفید
زلنسکی ادعای ترامپ را رد کرد: از پس این کار برنمی‌آید
چرا وعده «توافقِ ترامپ» هیچ‌گاه واقعی نمی‌شود؟
شکایت ترامپ از سی‌ان‌ان برای تشبیه به هیتلر رد شد
کشف اسناد محرمانه در منزل ترامپ تایید شد
تکذیب شایعات پیرامون درگذشت یک خبرنگار خانم
یک خانم خبرنگار جوان درگذشت
تصویر زن خبرنگار مدعی تجاوز ترامپ به وی
منوی جدید غذا در کاخ سفید برای ترامپ
واکنش کاخ سفید به بازداشت کودک 5 ساله
شکایت یک گروه دیده بان از ستاد انتخاباتی ترامپ
سی‌ان‌ان: ترامپ در ۷ روز ۴۴ ادعای غلط داشته است
دولت ترامپ به رسانه ها اعلان جنگ کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
3
7
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
2
9
پاسخ
آفرین بر CNN که به این قاطعیت از خبرنگار خود حمایت می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
1
پاسخ
دستیار بلوند و مرموز ترامپ؛ ناتالی هارپ کیست؟ روشنه که خبرنگار درست میگه از عکس العمل شدید میشه فهمید ! انسانه دیگه وقتی هوس چشمش رو بگیره بین رئیشس جمهور و رئیس دزدها فرقی نیست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
1
پاسخ
خدائیش خیلی از ملا نیا سرتره !؟ نیست !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
1
پاسخ
لمپنه فقط زبان زور میفهمه
آخرین اخبار
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ مرداد
حکم اعدام برای پسر عموی بشار اسد!
استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران
پیام وزارت‌دفاع در چهلمین روز تدفین و تشییع رهبرشهید
از «روایت فتح» تا «ما باختیم»؛ سوپر‌انقلابی‌ها چه بر سر روایت جنگ آوردند؟ / مردم را بین «بردیم» و «باختیم» سرگردان می‌کنند
اصابت موشک جنگ به سفره دلال‌ها؛ زمان بره‌کشان فوتبالیست ایرانی با مدیر برنامه وطنی!
قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود
دیدار دو نماینده مجلس با وزیر امور خارجه
چرا گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نمی‌شود؟
برخورد وحشیانه ترامپ با خبرنگار زن CNN
از سن بلوغ فرزندتان خبر دارید؟ / تفاوت های بلوغ دختران و پسران امروزی با گذشته
آیا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین هست؟!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره روند تعیین محل میزبانی
برادر نقی معمولی از مردم عذرخواهی کرد!
چرا نباید فریب تله‌ عقب‌نشینی آمریکا را بخوریم؟!
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۲ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۹۹ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۱ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pgJ
tabnak.ir/005pgJ