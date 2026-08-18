حالا بعد از مدت ها تب ارتباط ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داغ شده است و خود ترامپ واکنشی با این پست به این رابطه داشته است که در نوع خود جالب توجه است. باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی در انتظار این رابطه پر فراز و نشیب خواهد بود.

پست جدید ترامپ با عکس کیم جونگ اون: هی دونالد، ما رفیقیم... مگه نه؟

ترامپ پست جدیدی را در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال منتشر کرده است.

به گزارش تابناک؛ حالا بعد از مدت ها، تب ارتباط ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داغ شده است و خود ترامپ واکنشی با این پست به این رابطه داشته که در نوع خود جالب توجه است. باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی در انتظار این رابطه پر فراز و نشیب خواهد بود.