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پست جدید ترامپ با عکس کیم جونگ اون

حالا بعد از مدت ها تب ارتباط ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داغ شده است و خود ترامپ واکنشی با این پست به این رابطه داشته است که در نوع خود جالب توجه است. باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی در انتظار این رابطه پر فراز و نشیب خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۲
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4460 بازدید
پست جدید ترامپ

پست جدید ترامپ با عکس کیم جونگ اون: هی دونالد، ما رفیقیم... مگه نه؟

ترامپ پست جدیدی را در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال منتشر کرده است.

به گزارش تابناک؛ حالا بعد از مدت ها، تب ارتباط ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داغ شده است و خود ترامپ واکنشی با این پست به این رابطه داشته که در نوع خود جالب توجه است. باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی در انتظار این رابطه پر فراز و نشیب خواهد بود.

 

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ترامپ کره شمالی کیم جونگ اون آمریکا و کره شمالی
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