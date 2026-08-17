سپاه ادعای جنجالی ترامپ را تکذیب کرد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار محبی، سخنگوی سپاه درباره ادعای امروز ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا از طریق کانال پشت پرده با مقامات سپاه پاسداران درباره موضوعات جنگ در حال گفتگو است، تاکید کرد: هیچ گفتگویی میان مقامات سپاه با آمریکاییها در جریان نیست و این دروغ ترامپ، صرفاً فانتزیهایی است که به خاطر توهمات و کابوسهای ناشی از شکست و استیصال درجنگ به او دچار شده است.
وی خاطرنشان کرد: سپاه، بازو و زبانِ قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی است و حرف خود را در میدان میزند؛ مباحث دیپلماتیک در حوزهی کاری بخشهای دیگری از جمهوری اسلامی است و البته طبق اطلاعی که داریم و بر مبنای تاکیدات مسئولان محترم وزارت خارجه، حتی در این بخش هم به خاطر خلفوعدهها و تجربههای تاریکی که از نقض عهدهای مکرر و دائمی آمریکا وجود دارد، در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکاییها صورت نمیگیرد.
سردار محبی با تاکید بر اینکه «خیالپردازی ذهنی ترامپ کمکی به او در میدان نمیکند»، خاطرنشان کرد: ترامپ تلاش میکند با این اظهارات، قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند؛ امّا او تنها یک راه واقعی پیش رو دارد و آن پذیرش شکست، و اجرای شروطی است که ایران تعیین کرده؛ لذا آمریکاییها هرچه زودتر و سریعتر ناکامی را بپذیرند و برمبنای آن تصمیم بگیرند، کشورشان را از خسارتهای بزرگتر و بیشتر نجات میدهند.