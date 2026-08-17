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ترامپ به رسانه‌ حامی خودش هم رحم نکرد!

رئیس دولت تروریستی آمریکا با حمله به شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که فاکس نیوز به دنبال اخبار جعلی است.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۳
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حمله ترامپ به رسانه اش

دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا با انتقاد از پوشش اخبار شبکه فاکس نیوز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: تماشای فاکس نیوز با مجری آن (شانون بریم) مثل تماشای اخبار جعلی سی‌ان‌ان است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دونالد ترامپ با بیان اینکه این شبکه به دنبال پوشش اخبار منفی است، مدعی شد که مجری این شبکه نمودارها و نظرسنجی‌های منفی را انتخاب می‌کند و درباره موفقیت‌های من از جمله بزرگترین سرمایه گذاری در کشور، پیروزی در ونزوئلا، خلع سلاح هسته‌ای ایران و ... صحبت نمی‌کند.

رئیس دولت تروریستی آمریکا در ادامه با حمله به مهمان‌های فاکس نیوز، گفت: شانون هر هفته دشمنان من را دعوت می‌کند. اما من در دفتر بیضی شکل به پیروزی‌ها و موفقیت‌های بیشتر ادامه می‌دهم.

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