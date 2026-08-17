ناراحتی ترامپ از رزمایش مشترک نظامی با کره جنوبی

دونالد ترامپ با ابراز نارضایتی از رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، آنها را پرهزینه و نامناسب خواند و به وزیر جنگ دستور داد تا این رزمایش‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اینکه کشورش مدت‌ها پیش برای رزمایش مشترک با کره جنوبی موافقت کرده، ابراز ناراحتی کرد و آن را حاوی پیامی نامناسب خواند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در پیام رئیس جمهور آمریکا آمده است: با توجه به روابط بسیار خوبم با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از این واقعیت که ایالات متحده مدت‌ها پیش موافقت کرده در رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی شرکت کند، راضی نیستم. این رزمایش‌ها نه تنها پرهزینه هستند، که بخش زیادی از این هزینه‌ها توسط ایالات متحده آمریکا (طبق معمول!) پرداخت می‌شود، بلکه پیامی کاملا نامناسب و خصمانه به کشوری می‌فرستند که تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بوده، غیرتهدیدآمیز و محترمانه رفتار کرده است.

بنابراین، و با توجه به اینکه برای لغو خیلی دیر شده است، به وزیر جنگ، پیت هگست، دستور داده‌ام که رزمایش‌های نظامی مشترک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد! اگرچه تا حدودی نامربوط (؟)، اما اخیرا از رئیس جمهوری کره جنوبی پرسیدم که آیا مایلند در خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ما بپیوندند و آنها گفتند: «نه ممنون!» از توجه شما به این موضوع متشکرم.