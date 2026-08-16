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اعتراف به نفوذ ایران در تلفن همراه خبرنگاران اسرائیلی

شاباک با صدور هشداری به فعالان حوزه رسانه در رژیم صهیونیستی درباره هک شدن تلفن همراهشان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۲۳
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نفوذ سایبری

به گزارش تابناک، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که سرویس امنیت داخلی اسرائیل(شاباک) به همراه تعداد دیگری از نهادهای امنیتی درباره حملات سایبری هدفمند ایران علیه روزنامه نگاران و ارباب رسانه اسرائیل و تخلیه اطلاعاتی دستگاه‌های ارتباطی آنها هشدار دادند.

در این بیانیه مشترک تاکید شده است که سرویس‌های اطلاعاتی و امنیت سایبری اسرائیل در روزهای اخیر موج گسترده‌ای از تلاش‌ها برای رخنه به تلفن‌های همراه روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای را رصد کرده است که با تحولات سیاسی و امنیتی اخیر همراه بوده است.

در این بیانیه همچنین به روزنامه نگاران صهیونیست هشدار داده شده است که برخی از طرف‌ها هم از طریق پلتفرم‌های گفتگو سعی در برقرار تماس و برقرار ارتباط با شما را داشته و پیام‌هایی مرتبط با حوزه فعالیت برای شما ارسال می‌کنند.

نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی با اشاره به کارامدی اقدامات هکرها از تمامی فعالان رسانه‌ای خواست از ورود به لینک‌های مشکوکی که برایشان ارسال می‌شود، جدا خودداری کنند.

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اسرائیل ایران نفوذ حملات سایبری تلفن همراه خبرنگاران هک تلفن شاباک
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