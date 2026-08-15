صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
میدل ایست آی مطرح کرد

ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است

واشنگتن ایران را به «انزوای اقتصادی بی‌سابقه در جهان» تهدید می‌کند، اما همچنان در شکستن چنگال ایران بر هرمز ناتوان است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۴۰
| |
4040 بازدید
|
۱
تنگه هرمز

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقاله‌ای نوشته است: «ایران گامی دیگر به سوی رسمی‌سازی کنترل خود بر تنگه هرمز برداشته است، در حالی که آمریکا با وجود تهدید به تحریم‌های بی‌سابقه، در تداوم جنگی که همراه با اسرائیل آغاز کرده، با دشواری مواجه است.

یک کمیته پارلمانی ایران اصول یک طرح راهبردی را که امنیت و توسعه در تنگه و خلیج فارس را پوشش می‌دهد، تصویب کرده است.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس، روز جمعه گفت که این طرح‌ها اکنون برای بررسی بیشتر به مراحل بعدی ارسال می‌شوند.

بیاتی گفت: «طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون شورا‌ها بررسی شد و پس از شنیدن نظرات، کلیات آن به تصویب رسید.»

بر اساس این طرح، از عبور شناور‌ها و تجهیزات متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشور‌هایی که ایران آنها را دشمن معرفی می‌کند، از این آبراه جلوگیری می‌شود.

بیاتی گفت: «دلیل این امر آن است که این کشور‌ها از تنگه هرمز برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشور ما استفاده کرده‌اند و اقدامات ناعادلانه و تجاوزکارانه‌ای علیه مردم ایران مرتکب شده‌اند.»

واشنگتن در پاسخ، تهدید دیگری مبنی بر تنبیه اقتصادی مطرح کرد، حتی در حالی که نیرو‌های نظامی آن همچنان در شکستن چنگال ایران بر یکی از مهم‌ترین راهرو‌های انرژی جهان ناتوان هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت که دولت ترامپ هفته آینده اقدامات جدیدی را علیه تهران اعلام خواهد کرد.

بسنت به نیوزمکس گفت: «برای اطلاعیه‌های بیشتر هفته آینده منتظر باشید، زیرا ما اقداماتی را به کار خواهیم بست که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه است.»

وی افزود: «این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان تاکنون ندیده است، و ادامه محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران می‌شود.»

در همین حال، تهران به دنبال یافتن جایگزین‌هایی برای مؤسسات مالی تحت کنترل آمریکا است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفت که ایران به زودی به بانک توسعه جدید تحت حمایت بریکس خواهد پیوست، اگرچه این وام‌دهنده هنوز عضویت ایران را تأیید نکرده است.

تلاش جنگیِ درمانده‌کننده آمریکا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که نیروهایش همچنان تصمیم‌گیرنده در مورد عبور کشتی‌ها از این آبراه هستند.

دریادار علی عظمایی جمعه گفت: «تنگه هرمز بسته است. کنترل ما بر تحرکات کامل و قاطع است.»

وی افزود: «هیچ حرکتی در این تنگه از نگاه رزمندگان نیروی دریایی سپاه پنهان نمی‌ماند» و تأکید کرد که «واقعیت را باید در میدان دید، نه در بیانیه‌ها و اظهارات مقامات آمریکایی».

داده‌های حمل و نقل دریایی نیز تأیید می‌کند که تردد به شدت محدود شده است. شرکت تحلیل دریایی "کپلر" ثبت کرده است که روز پنجشنبه ۹ کشتی باری از هرمز عبور کرده‌اند که نسبت به ۵ کشتی در روز چهارشنبه افزایش داشته، اما همچنان پایین‌تر از میانگین روزانه ۱۲ کشتی در ماه اوت است.

پنج کشتی وارد خلیج فارس و چهار کشتی به سمت دریای عمان حرکت کردند که اکثر آنها از کانال کشتیرانی ایران استفاده کردند. این داده‌ها شامل کشتی‌هایی که تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده‌اند، نمی‌شود.

بازار‌های نفت به تهدید واشنگتن مبنی بر حفظ محاصره دریایی به طور نامحدود واکنش نشان دادند. قیمت نفت برنت روز جمعه از ۸۸ دلار در هر بشکه عبور کرد و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به بالای ۸۲ دلار رسید.

آمریکا همچنین ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج واشنگتن را به سمت خاورمیانه می‌فرستد تا جایگزین یواس‌اس آبراهام لینکلن شود که خدمه آن بیش از ۲۶۰ روز را در دریا سپری کرده‌اند.

این استقرار، اقیانوس آرام را برای مدت نامعلومی بدون ناو هواپیمابر آمریکایی خواهد گذاشت و هزینه نظامی رو به افزایش کارزار آمریکا علیه ایران را آشکار می‌سازد.

خانواده‌ها و قانونگذاران نسبت به کمبودها، شرایط غیربهداشتی و وخامت سلامت روان در ناو لینکلن هشدار داده‌اند.

مایک لوین، نماینده کنگره از کالیفرنیا، به همراه سه قانونگذار دیگر خواستار توضیح پنتاگون شدند و گفتند که «برنامه‌های در دست اقدام برای جایگزینی یواس‌اس لینکلن کافی نیست».

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزارش‌هایی مبنی بر مرگ ملوانان در این ناو را رد کرده و گفته است که «ملوانان و تفنگداران دریایی گروه ضربت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از بیش از ۲۶۰ روز در دریا، همچنان مقاوم و مصمم هستند».

پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، که دوست دارد خود را «وزیر جنگ» بنامد، گزارش‌ها در مورد بدتر شدن شرایط را «کاملاً تحریف‌شده» خواند.

چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، خواستار برکناری هگزت شد.

او گفت: «وقتی پیت هگزت نامزد شد، همه می‌دانستند که او کاملاً نالایق است. اکنون ملوانان شجاع ما به طرز وحشتناکی بهای آن را می‌پردازند.»

شومر افزود: «پیت هگزت باید فوراً اخراج شود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا تنگه هرمز بسته شدن تنگه هرمز جنگ ایران و آمریکا محاصره دریایی ایران
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش روسیه به گزافه‌گویی ترامپ درباره تنگه‌هرمز
گفت‌و‌گو‌های فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز به کجا رسید؟
محاصره دریایی ایران مؤثر است؟/ «سلاح ضدایرانی» یا «بمب ساعتی» برای اقتصاد جهانی!
چرا ترامپ جنگ با ایران را از سر می‌گیرد؟/ مذاکره کننده آمریکایی: از طریق نظامی نمی‌توان تنگه هرمز را باز کرد
آیا آمریکا می‌تواند تهدید به محاصره «نامحدود» دریایی علیه ایران را عملی کند؟
هزینه بالای جنگ می‌تواند ایران و آمریکا را دوباره پای میز مذاکره بکشاند/ آثار اقتصادی جنگ بر آمریکا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد
چرا حمله نظامی دیروز آمریکا به ایران شدیدتر از قبلی بود؟/ تفاهم نامه قربانی «تنگه هرمز» می‌شود
ایران تنگه هرمز را ضامن مذاکرات هسته‌ای می‌داند/ ایران به اعراب فهماند پایگاه‌های آمریکا امنیت نمی‌آورد 
تکذیب موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز بر اساس پیشنهاد آمریکا و قطر؛ جزئیات طرح چیست؟
عملیات زمینی آمریکا در ایران ده‌ها هزار نیرو نیاز دارد/ ایران با یک تماس رادیویی کشتی‌ها را می‌ترساند
آیا اعراب خلیج فارس توان ایستادگی مقابل حملات جدید را دارند؟
چگونه جنگ ایران، امنیت انرژی جهانی و ژئوپلیتیک را بازتعریف می‌کند
جنگ ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز سال‌ها ادامه خواهد داشت/ عملیات زمینی برای آمریکا بسیار پرهزینه است
برای تنگه هرمز راه حل مورد قبول ایران و آمریکا وجود دارد/ وظیفه اصلی دو طرف بازسازی آتش بس است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
4
پاسخ
جنگ نظامی تبدیل به جنگ اقتصادی شده
پیروز جنگ اقتصادی مشخص است
پس باید محاصره را با تحمیل تلفات انسانی بشکنید
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pYm
tabnak.ir/005pYm