ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت میبخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقالهای نوشته است: «ایران گامی دیگر به سوی رسمیسازی کنترل خود بر تنگه هرمز برداشته است، در حالی که آمریکا با وجود تهدید به تحریمهای بیسابقه، در تداوم جنگی که همراه با اسرائیل آغاز کرده، با دشواری مواجه است.
یک کمیته پارلمانی ایران اصول یک طرح راهبردی را که امنیت و توسعه در تنگه و خلیج فارس را پوشش میدهد، تصویب کرده است.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، روز جمعه گفت که این طرحها اکنون برای بررسی بیشتر به مراحل بعدی ارسال میشوند.
بیاتی گفت: «طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون شوراها بررسی شد و پس از شنیدن نظرات، کلیات آن به تصویب رسید.»
بر اساس این طرح، از عبور شناورها و تجهیزات متعلق به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهایی که ایران آنها را دشمن معرفی میکند، از این آبراه جلوگیری میشود.
بیاتی گفت: «دلیل این امر آن است که این کشورها از تنگه هرمز برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشور ما استفاده کردهاند و اقدامات ناعادلانه و تجاوزکارانهای علیه مردم ایران مرتکب شدهاند.»
واشنگتن در پاسخ، تهدید دیگری مبنی بر تنبیه اقتصادی مطرح کرد، حتی در حالی که نیروهای نظامی آن همچنان در شکستن چنگال ایران بر یکی از مهمترین راهروهای انرژی جهان ناتوان هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت که دولت ترامپ هفته آینده اقدامات جدیدی را علیه تهران اعلام خواهد کرد.
بسنت به نیوزمکس گفت: «برای اطلاعیههای بیشتر هفته آینده منتظر باشید، زیرا ما اقداماتی را به کار خواهیم بست که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه است.»
وی افزود: «این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان تاکنون ندیده است، و ادامه محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران میشود.»
در همین حال، تهران به دنبال یافتن جایگزینهایی برای مؤسسات مالی تحت کنترل آمریکا است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفت که ایران به زودی به بانک توسعه جدید تحت حمایت بریکس خواهد پیوست، اگرچه این وامدهنده هنوز عضویت ایران را تأیید نکرده است.
تلاش جنگیِ درماندهکننده آمریکا
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که نیروهایش همچنان تصمیمگیرنده در مورد عبور کشتیها از این آبراه هستند.
دریادار علی عظمایی جمعه گفت: «تنگه هرمز بسته است. کنترل ما بر تحرکات کامل و قاطع است.»
وی افزود: «هیچ حرکتی در این تنگه از نگاه رزمندگان نیروی دریایی سپاه پنهان نمیماند» و تأکید کرد که «واقعیت را باید در میدان دید، نه در بیانیهها و اظهارات مقامات آمریکایی».
دادههای حمل و نقل دریایی نیز تأیید میکند که تردد به شدت محدود شده است. شرکت تحلیل دریایی "کپلر" ثبت کرده است که روز پنجشنبه ۹ کشتی باری از هرمز عبور کردهاند که نسبت به ۵ کشتی در روز چهارشنبه افزایش داشته، اما همچنان پایینتر از میانگین روزانه ۱۲ کشتی در ماه اوت است.
پنج کشتی وارد خلیج فارس و چهار کشتی به سمت دریای عمان حرکت کردند که اکثر آنها از کانال کشتیرانی ایران استفاده کردند. این دادهها شامل کشتیهایی که تجهیزات ردیابی خود را خاموش کردهاند، نمیشود.
بازارهای نفت به تهدید واشنگتن مبنی بر حفظ محاصره دریایی به طور نامحدود واکنش نشان دادند. قیمت نفت برنت روز جمعه از ۸۸ دلار در هر بشکه عبور کرد و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به بالای ۸۲ دلار رسید.
آمریکا همچنین ناو هواپیمابر یواساس جورج واشنگتن را به سمت خاورمیانه میفرستد تا جایگزین یواساس آبراهام لینکلن شود که خدمه آن بیش از ۲۶۰ روز را در دریا سپری کردهاند.
این استقرار، اقیانوس آرام را برای مدت نامعلومی بدون ناو هواپیمابر آمریکایی خواهد گذاشت و هزینه نظامی رو به افزایش کارزار آمریکا علیه ایران را آشکار میسازد.
خانوادهها و قانونگذاران نسبت به کمبودها، شرایط غیربهداشتی و وخامت سلامت روان در ناو لینکلن هشدار دادهاند.
مایک لوین، نماینده کنگره از کالیفرنیا، به همراه سه قانونگذار دیگر خواستار توضیح پنتاگون شدند و گفتند که «برنامههای در دست اقدام برای جایگزینی یواساس لینکلن کافی نیست».
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزارشهایی مبنی بر مرگ ملوانان در این ناو را رد کرده و گفته است که «ملوانان و تفنگداران دریایی گروه ضربت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از بیش از ۲۶۰ روز در دریا، همچنان مقاوم و مصمم هستند».
پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، که دوست دارد خود را «وزیر جنگ» بنامد، گزارشها در مورد بدتر شدن شرایط را «کاملاً تحریفشده» خواند.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، خواستار برکناری هگزت شد.
او گفت: «وقتی پیت هگزت نامزد شد، همه میدانستند که او کاملاً نالایق است. اکنون ملوانان شجاع ما به طرز وحشتناکی بهای آن را میپردازند.»
شومر افزود: «پیت هگزت باید فوراً اخراج شود.»