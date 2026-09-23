رنو ۵؛ کوچولوی فرانسوی که ایران را فتح کرد
بعضی خودروها فقط وارد یک بازار نمیشوند؛ آرامآرام وارد خاطرات مردم میشوند. رنو ۵ یکی از همین خودروهاست؛ خودرویی کوچک، ساده و اقتصادی که از فرانسه به ایران رسید، روی خطوط تولید پارسخودرو جا گرفت و خیلی زود به یکی از شناختهشدهترین خودروهای خیابانهای کشور تبدیل شد. رنو ۵ برای بسیاری از ایرانیها اولین تجربه مالکیت یک خودروی کوچک شهری بود؛ خودرویی که با ابعاد جمعوجور، طراحی متفاوت و هزینه نگهداری قابل قبول، سالها در خیابانهای ایران زندگی کرد و حتی امروز هم نامش برای علاقهمندان خودرو یادآور یکی از جذابترین فصلهای تاریخ خودروسازی کشور است.
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به گزارش خبرنگار بخش خودرو تابناک؛اگر بخواهیم درباره خودروهای تأثیرگذار تاریخ ایران صحبت کنیم، معمولاً ذهنمان سراغ پیکان، پژو ۴۰۵ یا پراید میرود؛ خودروهایی که به دلیل تیراژ بالا بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشتند. اما در میان آنها، رنو ۵ داستان متفاوتی دارد. این خودرو نه به دلیل اینکه ارزانترین محصول بازار بود و نه صرفاً به دلیل تیراژ تولید، بلکه به خاطر شخصیت متفاوتش توانست جای خودش را در ذهن ایرانیها باز کند. رنو ۵ از همان ابتدا یک خودروی معمولی به نظر نمیرسید؛ طراحی کوچک و متفاوتش باعث میشد در میان سدانهای بزرگ و جعبهای آن دوره، چهرهای کاملاً متفاوت داشته باشد.
داستان رنو ۵ در ایران به دهه ۱۳۵۰ برمیگردد؛ زمانی که صنعت خودروی کشور در حال توسعه بود و شرکت پارسخودرو، که در آن دوره با نامهای دیگری نیز فعالیت کرده بود، به دنبال توسعه سبد محصولاتش بود. رنو ۵ که در فرانسه به عنوان یک خودروی شهری کوچک و اقتصادی طراحی شده بود، به یکی از گزینههای مهم برای تولید در ایران تبدیل شد. این خودرو در اروپا نیز محصولی مهم بود، زیرا رنو تلاش کرده بود خودرویی جمعوجور، کممصرف و کاربردی بسازد که بتواند با تغییر سبک زندگی شهری و افزایش هزینههای مالکیت خودرو هماهنگ شود.
ورود چنین خودرویی به ایران از چند جهت اهمیت داشت. بازار ایران در آن زمان بیشتر به خودروهای بزرگتر عادت داشت و خودروهای کوچک سهم محدودی از ذهنیت عمومی بازار داشتند. رنو ۵، اما فلسفه متفاوتی داشت. قرار نبود یک خودروی تشریفاتی یا بزرگ خانوادگی باشد؛ قرار بود در شهر کار کند، فضای زیادی اشغال نکند، مصرف سوخت منطقی داشته باشد و هزینه نگهداری آن برای مالک قابل مدیریت باشد. همین تفاوت باعث شد رنو ۵ خیلی زود مخاطبان خودش را پیدا کند.
ظاهر خودرو هم در موفقیت آن بیتأثیر نبود. رنو ۵ با چراغهای مستطیلی، بدنه کوتاه و خطوط ساده، اما متفاوت، ظاهری داشت که با بسیاری از خودروهای رایج ایران فرق میکرد. فرم هاچبک آن نیز برای بازار ایران تجربهای متفاوت بود. در زمانی که بخش زیادی از خودروهای موجود در کشور سدانهای سهجعبهای بودند، رنو ۵ نشان میداد یک خودرو میتواند بدون صندوق عقب بزرگ نیز کاربردی باشد.
در واقع یکی از جذابیتهای اصلی رنو ۵ همین استفاده هوشمندانه از فضا بود. بدنه کوچک بود، اما کابین برای استفاده شهری فضای قابل قبولی ارائه میکرد و در عین حال طول کم خودرو پارک کردن و حرکت در خیابانهای شلوغ را آسانتر میکرد. امروز این ویژگیها برای خودروهای شهری کاملاً عادی به نظر میرسند، اما در آن زمان برای بسیاری از مشتریان ایرانی تجربهای تازه بود.
رنو ۵ البته در ایران فقط یک خودروی کوچک شهری باقی نماند. به مرور نسخهها و مدلهای مختلفی از آن در بازار دیده شدند و همین مسئله باعث شد طیف مخاطبانش گستردهتر شود. نسخههای مختلف از نظر موتور و تجهیزات تفاوتهایی داشتند و برخی نمونهها به دلیل ظاهر اسپرتتر و عملکرد بهتر، محبوبیت بیشتری پیدا کردند.
یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ رنو ۵، ظهور نسخههای اسپرت آن در جهان بود. رنو ۵ توربو با موتور توربوشارژ و طراحی خاص خود تبدیل به یکی از مشهورترین هاچبکهای اسپرت تاریخ شد. البته نسخه تولیدشده در ایران با رنو ۵ توربو فاصله زیادی داشت و نباید این دو خودرو را از نظر فنی با یکدیگر مقایسه کرد، اما همین نام رنو ۵ در جهان نشان میداد که یک خودروی کوچک لزوماً به معنای یک خودروی کسلکننده نیست.
رنو ۵ در ایران بیشتر به عنوان خودرویی ساده و اقتصادی شناخته میشد، اما همین سادگی یکی از دلایل ماندگاری آن بود. موتور و سیستم فنی خودرو نسبتاً ساده بودند و تعمیرکاران به مرور با آن آشنا شدند. قطعات نیز در بازار پیدا میشد و همین موضوع باعث شد مالکیت آن برای بخش قابل توجهی از مردم امکانپذیر باشد.
البته رنو ۵ بینقص نبود. فضای عقب خودرو محدود بود و برای خانوادههای پرجمعیت، خصوصاً در سفرهای طولانی، نمیتوانست جای یک سدان بزرگ را بگیرد. امکانات ایمنی و رفاهی آن نیز با استانداردهای امروزی فاصله بسیار زیادی داشت. ساختار بدنه و تجهیزات ایمنی خودرو متعلق به دورهای بود که استانداردهای تصادف و حفاظت از سرنشین هنوز با آنچه امروز میشناسیم قابل مقایسه نبود.
اما دوباره باید خودرو را در زمان خودش قضاوت کرد.
جنگ و شرایط اقتصادی دهه ۶۰ نیز وضعیت صنعت خودرو ایران را تغییر داد. تولید بسیاری از محصولات با محدودیت مواجه شد و صنعت خودرو تحت تأثیر شرایط اقتصادی و تأمین قطعات قرار گرفت. رنو ۵ هم از این شرایط بیتأثیر نماند، اما حضور آن در بازار ادامه پیدا کرد و خودرو توانست جایگاه خودش را حفظ کند.
یکی از نکات جالب درباره رنو ۵ این است که برخلاف بسیاری از خودروهای مونتاژی آن دوره، بهمرور هویت خودش را در ایران پیدا کرد. برای بسیاری از مردم، دیگر رنو ۵ صرفاً یک محصول فرانسوی نبود؛ تبدیل شده بود به همان خودروی کوچکی که در خیابانهای ایران دیده میشد، با قطعاتی که تعمیرکاران داخلی میشناختند و مالکان ایرانی سالها با آن زندگی کرده بودند.
پارسخودرو نیز در طول این سالها تجربه ارزشمندی از تولید این خودرو به دست آورد. تولید رنو ۵ به معنای کار با یک محصول مدرنتر و متفاوت از خودروهای بزرگ و قدیمیتر بازار بود و همین تجربه در توسعه توان صنعتی شرکت اهمیت داشت. همکاری با رنو همچنین به انتقال بخشی از دانش فنی و ایجاد تجربه همکاری با یک خودروساز بینالمللی کمک کرد.
اما شاید مهمترین میراث رنو ۵ برای ایران، تغییر نگاه بخشی از بازار به خودروهای کوچک بود. پیش از آن، خودروی بزرگتر لزوماً در ذهن مشتری ایرانی به معنای خودروی بهتر بود. رنو ۵ نشان داد که یک خودروی کوچک هم میتواند کاربردی، اقتصادی و دوستداشتنی باشد.
این تغییر نگاه بعدها با ورود خودروهایی مانند پراید و محصولات کوچک دیگر بیشتر شد، هرچند هرکدام داستان متفاوتی داشتند. رنو ۵ را میتوان یکی از خودروهایی دانست که پیش از فراگیر شدن هاچبکها در بازار ایران، مفهوم خودروی کوچک شهری را به شکل جدی وارد خیابانهای کشور کرد.
در همین نقطه، داستان رنو ۵ به یکی از مسائل مهم صنعت خودرو ایران گره میخورد؛ مسئله عمر طولانی محصولات. رنو ۵ در جهان سرانجام جای خود را به نسلهای جدید داد، اما در ایران روند تغییر محصول به شکل دیگری پیش رفت. صنعت خودرو ایران بارها نشان داده که وقتی یک محصول در بازار جا میافتد، کنار گذاشتن آن و سرمایهگذاری روی نسل جدید کار سادهای نیست.
این اتفاق درباره رنو ۵ هم رخ داد و در نهایت مسیر تولید آن به پایان رسید. اما پایان تولید نتوانست بلافاصله خودرو را از خیابانها حذف کند. نمونههای زیادی از رنو ۵ سالها بعد همچنان در بازار دستدوم وجود داشتند و برخی مالکان به دلیل علاقه شخصی یا هزینه پایین نگهداری، خودرو را حفظ کردند.
امروز رنو ۵ دیگر یک وسیله حملونقل عادی نیست. برای بسیاری از علاقهمندان خودرو، نمونههای سالم آن تبدیل به خودروهای کلاسیک شدهاند. ارزش یک رنو ۵ قدیمی دیگر فقط به قیمت آهن و قطعات آن محدود نمیشود؛ سلامت بدنه، اصالت خودرو، وضعیت موتور و حفظ جزئیات کارخانهای میتواند ارزش یک نمونه را چند برابر کند.
اینجاست که یک خودروی اقتصادی قدیمی، آرامآرام تبدیل به یک خودروی خاطرهانگیز میشود.
رنو ۵ در ایران شاید هیچوقت به اندازه پیکان یا پراید تیراژ و گستردگی نداشت، اما تأثیرش را نباید فقط با تعداد دستگاههای تولیدشده سنجید. این خودرو بخشی از مسیر تغییر ذائقه بازار ایران بود؛ بازاری که کمکم با خودروهای کوچکتر، هاچبکها و طراحیهای متفاوت آشنا میشد.
از طرف دیگر، رنو ۵ نمونهای از دورهای بود که ارتباط صنعت خودروی ایران با خودروسازان اروپایی میتوانست به انتقال فناوری و تجربه کمک کند. همکاری با رنو، مانند برخی همکاریهای دیگر آن دوران، نشان میداد صنعت خودرو ایران در صورت دسترسی به فناوری، سرمایه و ارتباط پایدار با شرکتهای بزرگ جهانی میتوانست مسیر متفاوتی را طی کند.
اما این همکاریها در طول زمان تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند و صنعت خودرو ایران به تدریج بیشتر به سمت تولید محصولات قدیمی و داخلیسازی آنها رفت. نتیجه این شد که فاصله میان صنعت خودرو ایران و فناوری روز جهان بیشتر شد.
رنو ۵ از این نظر فقط یک خاطره نیست؛ یک مقطع تاریخی است. دورهای که یک خودروساز اروپایی محصولی را برای بازارهای مختلف توسعه میداد و ایران نیز بخشی از زنجیره تولید آن بود. شاید اگر آن مسیر همکاریها با همان کیفیت و استمرار ادامه پیدا میکرد، امروز داستان صنعت خودرو ایران متفاوت بود.
با این حال، نمیتوان همه چیز را به «اگر» سپرد. آنچه باقی مانده، خودرویی است که برای چند نسل از ایرانیها خاطره ساخته است. رنو ۵ با ابعاد کوچک و طراحی سادهاش شاید در نگاه اول خودرو بزرگی نباشد، اما جایگاهش در تاریخ خودرو ایران بزرگتر از اندازه بدنهاش است.
این خودرو نشان داد گاهی یک محصول ساده میتواند تأثیر زیادی روی بازار بگذارد. رنو ۵ نه سریعترین خودرو بود، نه لوکسترین و نه قدرتمندترین؛ اما فلسفه مشخصی داشت و همان فلسفه را به خوبی اجرا میکرد. خودرویی کوچک برای شهر، اقتصادی برای خانواده و ساده برای نگهداری.
شاید همین صداقت در طراحی یکی از دلایلی باشد که هنوز هم دیدن یک رنو ۵ سالم در خیابان میتواند توجه یک علاقهمند خودرو را جلب کند. در روزگاری که خودروها پر از نمایشگر، سیستمهای کمکی رانندگی و تجهیزات الکترونیکی شدهاند، دیدن یک هاچبک ساده که بخش بزرگی از کارش را بدون این همه پیچیدگی انجام میداد، حس متفاوتی دارد.
رنو ۵ در نهایت از خیابانهای ایران کنار رفت، اما از حافظه جمعی مردم حذف نشد. این خودرو بخشی از نسلی بود که صنعت خودروی ایران هنوز امکان تجربه همکاری گسترده با خودروسازان اروپایی را داشت و محصولاتی وارد کشور میشدند که با استانداردهای روز خودشان فاصله زیادی نداشتند.
شاید به همین دلیل است که امروز وقتی از رنو ۵ صحبت میکنیم، فقط درباره یک هاچبک قدیمی حرف نمیزنیم. درباره دورهای از صنعت خودرو ایران صحبت میکنیم که در آن یک خودروی کوچک فرانسوی توانست در خیابانهای ایران برای خودش جایگاهی بسازد و نشان دهد محبوبیت یک خودرو همیشه از موتور بزرگ و بدنه بزرگتر نمیآید.
رنو ۵ کوچک بود، اما داستان بزرگی در ایران داشت؛ داستان خودرویی که از فرانسه آمد، در ایران تولید شد، با زندگی چند نسل از مردم گره خورد و امروز، سالها پس از پایان تولید، هنوز برای بسیاری از ایرانیها یکی از دوستداشتنیترین خودروهای قدیمی محسوب میشود.
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