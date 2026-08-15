قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۴ مرداد

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۷،۱۲۰ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۵۱۴۵ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و یکصد و چهل و پنج) تومان به ۱۵۵۱۶۳ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و یکصد و شصت و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به، 187,120 (یکصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۹۲۱۱ (یکصد و هفتاد و نه هزار و دویست و یازده) تومان به ۱۷۹۶۸۹ (یکصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و هشتاد و نه) تومان نرخ‌گذاری شد.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 216,430 (دویست و شانزده هزار و چهارصد و سی) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۲۲۴۵ (چهل و دو هزار و دویست و چهل و پنج) تومان به ۴۲۲۵۰ (چهل و دو هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 51,000 (پنجاه و یک هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 253,130 (دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 3900 (سه هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 134,830 (یکصد و سی و چهار هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 132,480 (یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته 142.3 تومان نرخ‌گذاری شد.