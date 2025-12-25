قیمت دلار و یورو امروز پنج‌شنبه ۴ دی

به گزارش تابناک قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۴ دی ، ۱۳۵٬۳۹۰ تومان معامله شد، همچنین یورو با قیمت ۱۵۹٬۴۶۰ تومان معامله میشود.

جدول قیمت‌ها