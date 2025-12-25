قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۴ دی
قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۴دی ماه؛ ۱۳۵٬۳۹۰ تومان معامله شد.
به گزارش تابناک قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۴ دی ، ۱۳۵٬۳۹۰ تومان معامله شد، همچنین یورو با قیمت ۱۵۹٬۴۶۰ تومان معامله میشود.
جدول قیمتها
|
عنوان (آخرین آپدیت 11:00)
|
قیمت
|دلار
|۱۳۵٬۳۹۰ تومان
|دلار تتر
|۱۳۶٬۲۶۴ تومان
|یورو
|۱۵۹٬۴۶۰ تومان
|پوند
|۱۸۲٬۸۱۰ تومان
|درهم امارات
|۳۶٬۸۸۳ تومان
|دینار کویت
|۴۴۰٬۹۲۰ تومان
