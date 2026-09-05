قیمت دلار در بازار امروز 14 شهریور ماه 1405

قیمت دلار امروز به، ۲۲۳،۲۴۰ (دویست و بیست و سه هزار و دویست و چهل) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از 160022 (یکصد و‌ شصت هزار و‌ بیست و‌ دو)‌ تومان به 160502 (یکصد و‌ شصت هزارو‌ پانصد و دو)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، 223,240 (دویست و بیست و سه هزار و دویست و چهل) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از 185505 (یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و‌ پنج)‌ تومان به 186482 (یکصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 258,920 (دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 43573 (چهل و سه هزار و پانصد و هفتاد و‌سه) به 43703 (چهل و سه هزار و هفتصد و‌ سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، 60,790 (شصت هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 301,740 (سیصد و یک هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 4,610 (چهار هزار و ششصد و ده) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 161,110 (یکصد و شصت و یک هزار و یکصد و ده) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 160,500 (یکصد و شصت هزار و پانصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 169.3 تومان نرخ‌گذاری شد.