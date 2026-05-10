قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ اردیبهشت
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۵۳۵ (یکصد و چهل و هفت هزار و پانصد و سی و پنج) تومان به ۱۴۷,۶۲۵ (یکصد و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و پنج) تومان رسید.
به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار افزایش را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۳،۷۰۹ (یکصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و نه) تومان به ۱۷۳،۹۹۸ (یکصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و نود و هشت) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۱۷۳ (چهل هزار و یکصد و هفتاد و سه) تومان به ۴۰۱۹۷ (چهل هزار و یکصد و نود و هفت) تومان رسید.
