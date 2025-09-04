دلار یک کانال دیگر سقوط کرد

قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار در ساعات اولیه روز کاهشی بود؛ به طوری که دلار با کاهش ۷۲۰ تومانی به قیمت ۱۰۱ هزار و ۸۷۰ تومان رسید.

قیمت دلار هم در مرکز مبادله ۷۱ هزار و ۳۱۸ تومان اعلام شد.

جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و سایر ارز‌ها در ساعت ۱۲ امروز ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ است.

قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله

۷۱ هزار و ۳۱۸ تومان

قیمت حواله دلار در مرکز مبادله

۶۹ هزار و ۲۴۱ تومان

قیمت دلار در بازار آزاد

۱۰۲ هزار و ۵۷۰ تومان

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله

۸۳ هزار و ۲۶۸ تومان

قیمت حواله یورو در مرکز مبادله

۸۰ هزار و ۸۴۳ تومان

قیمت یورو در بازار آزاد

۱۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله

۱۹ هزار و ۴۱۹ تومان

قیمت حواله درهم در مرکز مبادله

۱۸ هزار و ۸۵۴ تومان

قیمت درهم در بازار آزاد

۲۷ هزار و ۹۰۵ تومان

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد

۲ هزار و ۴۸۰ تومان

قیمت پوند در بازار آزاد

۱۳۶ هزار و ۹۹۰ تومان

قیمت دلار و انواع ارز‌ها در زمان بازگشایی بازار

بازار ارز در حالی وارد سیزدهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۲ هزار تومان قرار گرفته است.

آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۱۹ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور دوم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در طول ۲۴ ساعت گذشته با کاهش ۶۲۰ تومانی، ۱۰۲ هزار و ۵۷۰ تومان قیمت پیدا کرده است. این یعنی دلار ۰.۶ درصد ارزان شده است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۳ هزار و ۸۳ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۰ هزار و ۸۳ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد ۱۱۹ هزار و ۹۶۰ تومان اعلام شده است. یورو در طول ۲۴ ساعت گذشته ۸۵۰ تومان کاهش قیمت داشته است. این یعنی یورو ۰.۷ درصد ارزان شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۴۱۳ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۸۴۸ تومان دارد.