قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۷ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان به ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۵| |
4160 بازدید
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان به ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۶۹،۷۶۹ (یکصد و شصت و نه هزار و هفتصد و شصت و نه) تومان، به ۱۶۹،۸۴۳ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و چهل و سه) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۰۸۴ (چهل هزار و هشتاد و چهار) تومان به ۴۰,۱۳۹ (چهل هزار و یکصد و سی و نه) تومان رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟