پژو پارس قرار نبود یک انقلاب در صنعت خودرو باشد؛ قرار بود یک تغییر چهره حساب‌شده روی محصولی باشد که سال‌ها در ایران تولید می‌شد. اما همین تغییر ساده، یکی از ماندگارترین خودرو‌های بازار ایران را ساخت. خودرویی که ریشه‌اش به پژو ۴۰۵ برمی‌گشت، اما با ظاهر متفاوت، تجهیزات بیشتر و نسخه‌های متنوع توانست سال‌ها مشتری داشته باشد و حتی بعد از توقف تولید ۴۰۵، به زندگی خودش ادامه دهد. پارس شاید روی کاغذ یک محصول جدید بود، اما داستانش در واقع روایت دیگری از توانایی صنعت خودروی ایران در زنده نگه داشتن یک پلتفرم قدیمی است.

به گزارش خبرنگار بخش خودرو تابناک؛ اگر بخواهیم از خودرو‌هایی صحبت کنیم که در ایران نه فقط فروخته شدند، بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شدند، پژو پارس بدون تردید یکی از اولین نام‌هایی است که به ذهن می‌رسد. خودرویی که برای بخش بزرگی از جامعه، سال‌ها تعریف یک سدان خانوادگی نسبتاً شیک و قابل دسترس بود و در خیابان‌های کشور آن‌قدر زیاد دیده شد که تقریباً دیگر نیازی به معرفی نداشت. پارس برای یک نسل، همان خودرویی بود که وقتی صحبت از یک ماشین خانوادگی با ظاهر نسبتاً لوکس‌تر از ۴۰۵ می‌شد، به ذهن می‌آمد؛ خودرویی که در عین حفظ بسیاری از ویژگی‌های فنی آشنا، تلاش کرده بود چهره‌ای تازه‌تر به بازار ارائه کند.

اما پشت این ظاهر آشنا، داستان جالبی وجود دارد. پارس در حقیقت محصول یک انقلاب کامل مهندسی نبود. ایران‌خودرو بخش بزرگی از آنچه در اختیار داشت را حفظ کرد و تلاش کرد با تغییر طراحی، تجهیزات و برخی مشخصات فنی، محصولی بسازد که بتواند حس یک خودروی جدیدتر را به مشتری منتقل کند. این تصمیم از نظر اقتصادی قابل درک بود، زیرا توسعه یک پلتفرم کاملاً جدید هزینه بسیار زیادی دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری در طراحی بدنه، شاسی، موتور، گیربکس، سیستم‌های الکترونیکی، تجهیزات تولید و زنجیره تأمین است. اما وقتی یک پلتفرم موجود سال‌ها تولید شده و قطعات و فرآیند‌های ساخت آن شناخته شده باشد، می‌توان با سرمایه‌گذاری محدودتر، محصولی تازه‌تر را به بازار فرستاد.

داستان پارس از پژو ۴۰۵ شروع می‌شود؛ خودرویی که در دهه هفتاد شمسی وارد ایران شد و خیلی زود به یکی از محصولات اصلی ایران‌خودرو تبدیل شد. ۴۰۵ در زمان ورود به بازار ایران خودرویی مدرن محسوب می‌شد، اما با گذشت سال‌ها، طراحی آن قدیمی شد. صنعت خودرو در جهان به سمت نسل‌های جدید حرکت کرده بود و ۴۰۵ دیگر نمی‌توانست با ظاهر اولیه‌اش برای همیشه یک محصول جذاب باقی بماند. ایران‌خودرو در چنین شرایطی با یک انتخاب روبه‌رو بود؛ یا باید مسیر پرهزینه توسعه یک محصول کاملاً جدید را دنبال می‌کرد یا از ظرفیت پلتفرمی که سال‌ها در اختیارش بود برای ساخت محصولی تازه‌تر استفاده می‌کرد.

نتیجه این تصمیم، خودرویی بود که ابتدا با نام پژو پرشیا شناخته شد و بعد‌ها نام پژو پارس را به خود گرفت. در نگاه اول تفاوت میان پارس و ۴۰۵ بسیار بیشتر از چیزی بود که زیر پوست خودرو اتفاق افتاده بود. قسمت جلو تغییر کرده بود، چراغ‌ها فرم متفاوتی داشتند، جلوپنجره بازطراحی شده بود و نمای عقب نیز ظاهر جدیدتری پیدا کرده بود. این تغییرات باعث شدند خودرو نسبت به ۴۰۵ چهره‌ای مدرن‌تر و لوکس‌تر پیدا کند و همین تفاوت ظاهری برای بازاری که سال‌ها با محصولات قدیمی‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اهمیت زیادی داشت.

اگر خودرو را از زیر نگاه کنیم، اما داستان متفاوت بود. بسیاری از اجزای اصلی و معماری خودرو همچنان ریشه در همان خانواده ۴۰۵ داشتند. همین مسئله باعث شد پارس از یک طرف هزینه توسعه و تولید نسبتاً کنترل‌شده‌ای داشته باشد و از طرف دیگر بتواند از زنجیره قطعات و دانش فنی موجود استفاده کند. این همان فرمولی بود که صنعت خودرو ایران بار‌ها از آن استفاده کرده است؛ حفظ زیرساختی که زنجیره تولید و قطعات آن شناخته‌شده است و ایجاد تغییرات ظاهری و فنی برای تولید محصولی تازه‌تر.

از نظر اقتصادی، این روش جذاب بود. طراحی یک خودرو از صفر هزینه بسیار زیادی دارد و خودروساز باید علاوه بر طراحی ظاهری، پلتفرم، موتور، گیربکس، سیستم تعلیق، تجهیزات الکترونیکی و خطوط تولید را نیز توسعه دهد. اما وقتی یک پلتفرم موجود باشد، می‌توان با تغییر بخش‌هایی از بدنه و کابین و ارتقای تجهیزات، محصولی ساخت که برای مشتری جدید به نظر برسد. پارس دقیقاً از همین مزیت استفاده کرد و توانست در بازاری که گزینه‌های محدودی در اختیار مصرف‌کننده بود، جایگاه خودش را پیدا کند.

در سال‌های نخست عرضه، ظاهر جدید خودرو توجه زیادی را جلب کرد. در شرایطی که بخش مهمی از بازار ایران هنوز در اختیار خودرو‌هایی مانند پیکان و ۴۰۵ بود، پارس با چراغ‌های جدید، جلوپنجره متفاوت و طراحی به‌روزتر، حس یک محصول گران‌تر و مدرن‌تر را منتقل می‌کرد. برای مشتری ایرانی آن سال‌ها، همین تفاوت ظاهری اهمیت زیادی داشت. پارس از نظر ابعاد تقریباً در همان کلاس ۴۰۵ قرار می‌گرفت، اما طراحی جدید باعث شده بود خودرو جایگاه بالاتری پیدا کند و بسیاری از خریداران آن را نسخه لوکس‌تر ۴۰۵ بدانند؛ خودرویی که بدون فاصله گرفتن کامل از ساختار آشنا، ظاهر جدیدتری ارائه می‌کرد.

این فرمول جواب داد و پارس خیلی زود تبدیل به یکی از محصولات اصلی ایران‌خودرو شد. در طول سال‌ها، موتور‌های مختلفی روی آن قرار گرفتند و تجهیزات خودرو نیز تغییر کرد. یکی از شناخته‌شده‌ترین نسخه‌ها، پژو پارس با موتور XU۷ بود؛ همان موتور ۱.۸ لیتری چهارسیلندری که در ۴۰۵ و سمند نیز حضور داشت و به دلیل فراوانی قطعات و آشنایی تعمیرکاران، در بازار ایران بسیار شناخته‌شده بود. XU۷ از نظر ساختار فنی موتور پیچیده‌ای نبود و همین موضوع باعث شد تعمیرکاران تقریباً در سراسر کشور با آن آشنا باشند، اما در کنار نقاط قوتش، مشکلاتی مانند مصرف سوخت نسبتاً بالا و حساسیت سیستم خنک‌کاری و واشر سرسیلندر در صورت نگهداری نامناسب نیز داشت.

بعدتر موتور TU۵ وارد خانواده پارس شد و این تغییر برای بسیاری از خریداران اهمیت زیادی داشت. موتور ۱.۶ لیتری TU۵ از نظر مصرف سوخت و ساختار فنی تفاوت‌هایی با XU۷ داشت و در بازار ایران به یکی از محبوب‌ترین پیشرانه‌های خانواده پژو تبدیل شد. استفاده از این موتور باعث شد پارس برای بخشی از مشتریان ترکیب جذاب‌تری از مصرف سوخت، عملکرد و هزینه نگهداری ارائه کند. البته وزن خودرو همچنان بالا بود و نباید از یک موتور ۱.۶ لیتری انتظار عملکرد یک خودروی اسپرت داشت، اما برای استفاده روزمره و خانوادگی، ترکیب TU۵ و بدنه پارس توانست مشتریان زیادی را جذب کند.

در ادامه نسخه‌های مختلف پارس وارد بازار شدند و هرکدام تلاش کردند بخش متفاوتی از مشتریان را هدف بگیرند. پارس LX، ELX و مدل‌های دیگر با تفاوت‌هایی در موتور، تجهیزات و جزئیات ظاهری عرضه شدند و به تدریج خانواده‌ای نسبتاً گسترده شکل گرفت. پارس ELX در مقطعی یکی از جذاب‌ترین نسخه‌های این خانواده بود؛ خودرویی که با موتور قوی‌تر و تجهیزات بیشتر تلاش می‌کرد فاصله میان پارس معمولی و خودرو‌های بالاتر بازار را کمتر کند. همین تنوع باعث شد پارس بتواند برای مدت طولانی‌تری مشتریان مختلف را در بازار حفظ کند.

با این حال، شاید مهم‌ترین چیزی که پارس را زنده نگه داشت، نه موتور و نه طراحی، بلکه شبکه گسترده قطعات و خدمات آن بود. وقتی یک خودرو سال‌ها در تعداد زیاد تولید می‌شود، بازار قطعات آن نیز شکل می‌گیرد، تعمیرکاران به آن مسلط می‌شوند و مالک می‌داند تقریباً در هر شهری می‌تواند قطعه و تعمیرکار مناسب پیدا کند. پارس دقیقاً از همین مزیت استفاده کرد. یک مالک در تهران، مشهد، تبریز یا حتی یک شهر کوچک تقریباً مطمئن بود که برای خودرویش قطعه پیدا خواهد کرد و تعمیرکار آشنا با موتور TU۵ یا XU۷ نیز در دسترس خواهد بود.

این مسئله در بازار ایران اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا بسیاری از خریداران فقط به طراحی و امکانات نگاه نمی‌کنند. هزینه تعمیر، قیمت قطعات، دسترسی به تعمیرکار و ارزش فروش مجدد برای مشتری ایرانی اهمیت زیادی دارد. پارس در بسیاری از این موارد وضعیت مناسبی داشت و همین مسئله باعث شد بازار دست‌دوم آن نیز برای سال‌ها فعال باقی بماند. خودرویی که شاید از نظر فناوری دیگر مدرن محسوب نمی‌شد، همچنان به دلیل هزینه‌های قابل پیش‌بینی و قطعات فراوان می‌توانست انتخاب بخشی از بازار باشد.

اما موفقیت پارس یک روی دیگر هم داشت و آن، اتکای طولانی صنعت خودرو ایران به یک معماری قدیمی بود. زمانی که پارس در بازار ایران به فروش می‌رسید، در بسیاری از بازار‌های جهانی نسل‌های جدیدتر پژو با فناوری‌های کاملاً متفاوت عرضه می‌شدند. خودرو‌های جدیدتر به سمت پلتفرم‌های مدرن‌تر، موتور‌های کم‌مصرف‌تر، سیستم‌های ایمنی پیشرفته‌تر، تجهیزات الکترونیکی گسترده‌تر و ساختار‌های بدنه جدید حرکت کرده بودند، در حالی که پارس همچنان بخش قابل توجهی از ریشه فنی خود را از خانواده ۴۰۵ حفظ کرده بود.

در اینجا باید تفاوت میان «تغییر محصول» و «تغییر نسل» را در نظر گرفت. تغییر چراغ، سپر، جلوپنجره، کابین و تجهیزات می‌تواند یک خودرو را جذاب‌تر کند، اما لزوماً به معنای توسعه یک نسل جدید نیست. پارس از نظر تجاری موفق بود، اما از نظر فناوری نمی‌توانست ادعا کند که یک نسل کاملاً جدید از محصولات پژو یا حتی یک پلتفرم کاملاً مستقل ایران‌خودرو است. این مسئله یکی از نقد‌های جدی به صنعت خودرو ایران است؛ صنعتی که در بسیاری از مواقع به جای سرمایه‌گذاری سنگین روی یک پلتفرم جدید، تلاش کرده با بازطراحی محصولات قدیمی، عمر آنها را افزایش دهد.

البته نمی‌توان این مسئله را فقط به تصمیم خودروساز نسبت داد. شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات انتقال فناوری و ساختار بازار خودرو نیز در شکل‌گیری این مسیر نقش داشته‌اند. اما از نگاه مصرف‌کننده، نتیجه نهایی یکی است؛ خودرویی که در یک بازار رقابتی احتمالاً باید بعد از چند سال جای خود را به نسل جدید می‌داد، در ایران برای مدت بسیار طولانی‌تری به تولید و فروش ادامه داد.

پارس حتی بعد از توقف تولید ۴۰۵ نیز به حیات خود ادامه داد و این مسئله شاید بهترین نشانه موفقیت تجاری آن باشد. ۴۰۵ از خط تولید کنار رفت، اما پارس همچنان مشتری داشت؛ یعنی ایران‌خودرو توانسته بود با همان ریشه فنی، محصولی بسازد که از نظر ذهنی برای مشتری یک خودروی متفاوت باشد. این اتفاق از نظر بازاریابی بسیار جالب است، زیرا مشتری فقط به پلتفرم و موتور نگاه نمی‌کند؛ ظاهر خودرو، حس داخل کابین و تصویری که محصول در ذهن جامعه دارد نیز در انتخاب نقش مهمی دارد. پارس در این زمینه بسیار موفق عمل کرد و برای سال‌ها در ذهن بسیاری از مردم به عنوان خودرویی شیک‌تر و باکلاس‌تر از ۴۰۵ شناخته می‌شد.

با این حال، عمر هیچ محصولی بی‌نهایت نیست. تولید پژو پارس نیز سرانجام متوقف شد و این اتفاق بخشی از روند خروج محصولات قدیمی ایران‌خودرو از خط تولید بود. اما پایان تولید به معنی ناپدید شدن خودرو از خیابان‌ها نیست. پارس سال‌ها تولید شده و تعداد زیادی از آن در بازار وجود دارد. قطعات آن فراوان است، تعمیرکاران با ساختار فنی‌اش کاملاً آشنا هستند و همین عوامل باعث می‌شوند احتمالاً تا سال‌های طولانی همچنان یکی از خودرو‌های پرتعداد بازار دست‌دوم ایران باقی بماند.

اگر بخواهیم درباره پژو پارس منصفانه قضاوت کنیم، باید دو تصویر متفاوت از آن داشته باشیم. تصویر اول، تصویر یک محصول موفق تجاری است؛ خودرویی که توانست ظاهر جذاب‌تر، تجهیزات قابل قبول، موتور‌های شناخته‌شده و بازار دست‌دوم مناسب را در کنار هم قرار دهد و سال‌ها مشتری داشته باشد. تصویر دوم، تصویر یک فرصت از دست‌رفته است؛ محصولی که نشان داد صنعت خودروی ایران می‌تواند از یک پلتفرم موجود، محصولی جذاب‌تر بسازد، اما نتوانست همین توانایی را با سرعت کافی به توسعه یک پلتفرم کاملاً جدید و نسل‌های بعدی منتقل کند.

پژو پارس در واقع یک تناقض بزرگ در صنعت خودرو ایران است. از یک طرف، نمونه‌ای از خلاقیت و مهندسی برای استفاده بهتر از امکانات موجود است و از طرف دیگر، نماد صنعتی است که گاهی آن‌قدر به محصولات قدیمی تکیه می‌کند که یک راه‌حل موقت تبدیل به راه‌حل دائمی می‌شود. اگر پارس فقط چند سال تولید می‌شد و بعد جای خود را به محصولی کاملاً جدید می‌داد، احتمالاً امروز از آن به عنوان یک پروژه موفق بازطراحی یاد می‌کردیم که مسیر را برای نسل بعدی باز کرد. اما وقتی یک خودرو سال‌ها در بازار باقی می‌ماند، سؤال مهم‌تری مطرح می‌شود: چرا محصول بعدی زودتر از راه نرسید؟

پاسخ این سؤال را باید در ساختار صنعت خودرو ایران جست‌و‌جو کرد، نه در خود پارس. پارس هر کاری را که از یک محصول متولدشده از دل ۴۰۵ انتظار می‌رفت، تا حد زیادی انجام داد؛ ظاهرش را تغییر داد، تجهیزاتش را ارتقا داد، موتور‌های مختلف گرفت و توانست سال‌ها فروش داشته باشد. مشکل از جایی شروع شد که قرار بود بعد از آن، یک نسل کاملاً جدید بیاید و این اتفاق با سرعت مورد انتظار رخ نداد. به همین دلیل، پارس را باید همزمان یک موفقیت و یک هشدار دانست؛ موفقیت از این جهت که نشان داد می‌توان از یک زیرساخت موجود محصولی ساخت که بازار آن را بپذیرد و هشدار از این جهت که اگر همین فرمول بیش از حد ادامه پیدا کند، صنعت خودرو به جای حرکت به سمت آینده، دائماً در حال بازطراحی گذشته خواهد بود.

پژو پارس امروز دیگر تولید نمی‌شود، اما میراث آن در بازار ایران باقی خواهد ماند. خودرویی که از دل ۴۰۵ بیرون آمد، هویت مستقل پیدا کرد، سال‌ها محبوب ماند و در نهایت تبدیل به یکی از شناخته‌شده‌ترین سدان‌های تاریخ ایران شد. شاید بهترین تعریف برای پارس همین باشد؛ خودرویی که قرار بود نسخه بهتر ۴۰۵ باشد، اما آن‌قدر ماند که خودش تبدیل به یک فصل مستقل از تاریخ خودرو ایران شد.