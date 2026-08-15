درخواست بیسابقه سئول برای توافق صلح!
لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی خواستار گفتوگو با کره شمالی برای دستیابی به همزیستی مسالمتآمیز شده و گفت که سئول به دنبال تضمینهایی برای جلوگیری از درگیری خواهد بود و بر لزوم جایگزینی آتشبس شبهجزیره با «رژیم صلح» تاکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد: لی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد آزادی کره از استعمار ژاپن، گفت که دو کره باید برای همزیستی پای میز مذاکره بنشینند. او خواستار گفتوگو میان کره شمالی و طرفهای ذیربط برای پایان دادن رسمی به جنگ کره در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۵۰ شد که با آتشبس موقت فعلا خاتمه یافته است، نه با پیمان صلح و گفت که مذاکرات همچنین میتواند اقدامات موثر برای مهار توانمندیهای هستهای پیونگیانگ را بررسی کند.
لی گفت که سئول گامهای پیشگیرانه و مستمری برای کاهش تنشها برداشته و تضمینهای چندلایهای برای مهار تشدید تنشها ایجاد خواهد کرد. درخواست لی تا حد زیادی بر اساس تعهد سال گذشته او برای احترام به نظام کره شمالی و پیگیری همزیستی مسالمتآمیز با پیونگیانگ استوار است.
روابط بین دو کره همچنان در بنبست مانده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، سیاست وحدت دوباره پیونگیانگ را کنار گذاشته و کره جنوبی را متخاصمترین دولت توصیف کرده و دستور تقویت تدابیر دفاعی خط مقدم را صادر کرده است. پیونگیانگ همچنین در مواجهه با همکاریهای نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر تقویت بازدارندگی هستهای تاکید کرده و درخواستها برای خلع سلاح هستهای را رد کرده است.
کره شمالی پیشنهادهای تعامل لی را رد کرده، از طرح سئول برای زیردریاییهای هستهای انتقاد کرده و رزمایشهای نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تحریکآمیز خوانده است.
لی درباره روابط با ژاپن، خواستار مواجهه با گذشته و در عین حال ایجاد فرصتی برای آینده شد و گفت که امیدوار است با ژاپن به عنوان «همسایه نزدیک» صلح و شکوفایی را آغاز کند.