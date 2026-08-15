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درخواست بی‌سابقه سئول برای توافق صلح!

رئیس‌جمهور کره جنوبی امروز -شنبه- در سخنرانی خود در سالروز آزادی از استعمار ژاپن خواستار مذاکرات مستقیم با پیونگ‌یانگ برای دستیابی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و پایان دادن به جنگ دو کره با یک توافق صلح شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۱
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درخواست صلح

لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی خواستار گفت‌وگو با کره شمالی برای دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز شده و گفت که سئول به دنبال تضمین‌هایی برای جلوگیری از درگیری خواهد بود و بر لزوم جایگزینی آتش‌بس شبه‌جزیره با «رژیم صلح» تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد: لی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد آزادی کره از استعمار ژاپن، گفت که دو کره باید برای همزیستی پای میز مذاکره بنشینند. او خواستار گفت‌وگو میان کره شمالی و طرف‌های ذی‌ربط برای پایان دادن رسمی به جنگ کره در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۰ شد که با آتش‌بس موقت فعلا خاتمه یافته است، نه با پیمان صلح و گفت که مذاکرات همچنین می‌تواند اقدامات موثر برای مهار توانمندی‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ را بررسی کند.

لی گفت که سئول گام‌های پیش‌گیرانه و مستمری برای کاهش تنش‌ها برداشته و تضمین‌های چندلایه‌ای برای مهار تشدید تنش‌ها ایجاد خواهد کرد. درخواست لی تا حد زیادی بر اساس تعهد سال گذشته او برای احترام به نظام کره شمالی و پیگیری همزیستی مسالمت‌آمیز با پیونگ‌یانگ استوار است.

روابط بین دو کره همچنان در بن‌بست مانده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، سیاست وحدت دوباره پیونگ‌یانگ را کنار گذاشته و کره جنوبی را متخاصم‌ترین دولت توصیف کرده و دستور تقویت تدابیر دفاعی خط مقدم را صادر کرده است. پیونگ‌یانگ همچنین در مواجهه با همکاری‌های نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر تقویت بازدارندگی هسته‌ای تاکید کرده و درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای را رد کرده است.

کره شمالی پیشنهادهای تعامل لی را رد کرده، از طرح سئول برای زیردریایی‌های هسته‌ای انتقاد کرده و رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز خوانده است.

لی درباره روابط با ژاپن، خواستار مواجهه با گذشته و در عین حال ایجاد فرصتی برای آینده شد و گفت که امیدوار است با ژاپن به عنوان «همسایه نزدیک» صلح و شکوفایی را آغاز کند.
 

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کره شمالی کره جنوبی لی جائه یونگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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3
پاسخ
غرب اجازه اتحاد بین دو کره را نمیده چون ممکن هست مثل آلمان قدرت بشن
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