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چه کسی نسخه ۸۷ هزار تومانی را پیچید؟!

این یادداشت، با مرور ادعا‌هایی درباره پیامد‌های جنگ، وضعیت آمریکا و نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۵
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پیامدهای جنگ

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ در یادداشت این روزنامه آمده است: یک- چند ثانیه وقت بگذارید و به این گزارش‌ها که طی یکی دو روز گذشته در رسانه‌های مطرح و معتبر غربی منتشر شده است، توجه کنید: «هدر کانلی» عضو ارشد مؤسسه «امریکن اینترپرایز» و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا است. 

او به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگار بلومبرگ و در واکنش به جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند گفته: «ما گیر کرده‌ایم و ترامپ گزینه خوبی مقابل ایران ندارد.» ستون‌نویس نشریه «آتلانتیک» نیز در همین زمینه و با اشاره به گیرافتادن ترامپ در باتلاق خود‌ساخته در جنگ با ایران و سکوت این روزهای او نوشته: «دونالد ترامپ چون گزینه‌ مناسبی مقابل ایران در اختیار ندارد لذا تصمیم گرفته کاری انجام ندهد.» 

حالا گزارش اخیر شبکه «اِی‌بی‌سی نیوز» آمریکا را درباره چگونگی فرار ترامپ با یک کامیون مخصوص حمل غذا در ترکیه بخوانید، وقتی شنید ایران قصد کُشتن او را دارد: «تهدیدی که ترامپ را به تغییر هواپیما مجبور کرد، نفوذ مخفیانه یک گروه ایرانی به ترکیه به همراه موشک‌های دوش‌پرتاب بود. دستگاه‌های امنیتی آمریکا معتقد بودند که ایرانی‌ها اطلاعاتی درمورد مسیرهای حرکتی ترامپ در آنکارا در اختیار داشتند. فقط تعداد انگشت‌شماری از افراد حاضر در هواپیمای قدیمی«اِیر فورس وان» از تغییر مخفیانه پرواز رئیس‌جمهور آمریکا مطلع بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در هواپیمای فریب‌دهنده (ایرفورس‌وان) حضور داشتند؛ اما پیت هگزت، وزیر جنگ این کشور در جت شخصی کوچکی بود که ترامپ به آن منتقل شد.

برای جلوگیری از مشخص‌شدن این نقشه، جنگنده‌های «اف-35» هر دو هواپیمای آمریکایی را اسکورت کردند. به خبرنگاران حاضر در پرواز «ایر فورس وان» که گمان می‌رفت حامل ترامپ باشد نیز گفته شده بود که پنجره‌ها باید در تمام طول پرواز بسته باشند و این دستوری از سوی سرویس مخفی است. این هواپیما همچنین فرستنده راداری خود را خاموش کرده بود.» 

دو- فرار مفتضحانه ترامپ آن هم با کامیون حمل مواد غذایی همه ماجرا نیست. وقتی همراهان رئیس‌جمهور بُزدل آمریکا فهمیدند، آنها را به عنوان طعمه در هواپیمای اصلی قرار داده و خود از یک در دیگر فرار کرده است، رسوایی دیگری رقم خورد. گفته می‌شود دلیل واقعی استعفای «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید، اعتراض به همین مسئله است. «داگ میلز»، عکاس نیویورک‌تایمز هم که در هواپیمای نخست حضور داشت، این اقدام را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: مسافران این هواپیما عملاً بدون اطلاع از آنچه در جریان بوده، در موقعیتی قرار گرفتند که می‌توانست آنها را به «طعمه» تبدیل کند.

سه- دو روز است خبر «تلاش ملوانان آمریکایی ناو آبراهام لینکلن برای خودکشی» به دلیل «شرایط بحرانی داخل این ناو» در صدر اخبار رسانه‌هاست. طبق گزارش‌های منتشر شده، این ناو با 5000 سرنشین 200 روز است که هیج‌جا پهلو نگرفته و 250 روز است که در مأموریت است. مهم‌ترین مأموریت‌ حال حاضر این ناو غول‌پیکر نیز، محاصره دریایی ایران عنوان شده است. اما آن‌طور که روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشته، مأموریت طولانی و بی‌سابقه این ناو هواپیمابر، به تشدید بحران سلامت روان در میان همه 5 هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که «چندین ملوان تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیندازند». نداشتن غذای کافی، مشکلات جدی در تأسیسات داخلی و لوله کشی ناو و.... از جمله شرایطی است که گفته شده در این ناو وجود دارد. بسیاری از منتقدان در آمریکا این وضعیت فلاکت بار را نتیجه حضور فرد نالایقی با نام «پیت هگزت» در رأس پنتاگون می‌دانند. او یک خبرنگار ساده در شبکه تلویزیونی مورد علاقه ترامپ یعنی فاکس نیوز بود که ناگهان وزیر دفاع آمریکا شد.

چهار- بیایید سه شماره بالا را کنار یک مسئله مهم دیگر ببینیم که چند هفته‌ای است تبدیل به یکی از سوژه‌های مهم رسانه‌های جهان شده است و از قضا، به شرایط آمریکا پس از سر شاخ شدن با ایران مربوط است یعنی، کمبود شدید تسلیحات ارتش آمریکا-که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از جمله دلایل اصلی عقب‌نشینی ترامپ در جنگ با ایران است.- طبق گزارش‌های متعدد، آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل دفاع جانانه نیروهای مسلح ایران مجبور شده‌اند بخش قابل توجهی از سلاح‌های گران‌قیمت خود را مصرف کنند و چنانچه این جنگ ادامه می‌یافت، این دو رژیم، خسارت‌های جبران‌ناپذیری متحمل می‌شدند. اگر چه گزارش‌های مستند زیادی هست که نشان می‌دهد، دلیل التماس‌های ترامپ برای آتش‌بس نیز این بود که ایران توانست در طول آن چهل روز، خسارت‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای به این دو رژیم وارد کند. به عنوان فقط یک نمونه رجوع کنید به گزارش اخیر «وال‌استریت ژورنال» که اعلام کرد، ایران در جنگ 40 روزه توانست 42 هواپیما آمریکا را در 20 پایگاه پنتاگون و در 8 کشور منطقه منهدم کند. ضرباتی که آمریکا تصورش را هم نمی‌کرد! دقیقاً همین وضع باعث شد سی‌ان‌ان گزارشی با عنوان «دردسرهای ترامپ در جنگ ایران» تهیه کرده و طی آن با برشمردن موضوع پنهان شدن در پشت کامیون، کمبود مهمات، فرسودگی نیروهای مستقر در منطقه و خستگی و دلزدگی مقامات کاخ سفید آن را، «رسوایی بزرگ» نامیده و اعلام کند «اینها فقط بخشی از مشکلات ترامپ در جنگ با ایران هستند». 

پنج- آنچه تا این‌جا نوشتیم، اشاره‌ای کوتاه به بخشی از وضعیتی است که دشمن در آن گرفتار شده و چنانچه شرایط وخیم اقتصادیِ حاصل از گرانی نفت، بنزین‌،کود، محصولات کشاورزی و غذایی و... را هم به آن اضافه کنیم، تصویری واضح و واقعی از شرایط آمریکا خواهیم داشت. وضعیت فلاکت‌بار این روزهای آمریکا که در پاراگراف‌های بالا و به نقل از معتبرترین منابع خبری غربی به آن اشاره شد، حاصل عملکرد بی‌نظیر رهبر عزیز، نیروهای مسلحِ شجاع و مردم با وفای ایران در مواجهه با تجاوز دشمن است. این سه، الحق گل کاشتند و بهترین عملکرد نیز متعلق به آنهاست. 

حالا این عملکرد را مقایسه کنید با عملکرد برخی از مسئولین دولت محترم و به عنوان فقط یک نمونه، به عملکرد برخی در مواجهه با مشکل بنزین! اینکه ناگهان -تأکید می‌کنیم ناگهان-اعلام ‌شود قرار است سهمیه‌ها کم، قیمت‌ها زیاد و یکی از نرخ‌ها نیز 87 هزار تومان در لیتر باشد، آیا حاصل تدبیر است یا بی‌تدبیری!؟ چه کسانی با چه توجیهی، چنین طرح‌هایی را به افکار مسئولین دولتی نفوذ می‌دهند؟! اینکه مواضعی گرفته شود که قیمت بنزین و نفت در آمریکا با وجود بسته بودن دو تنگه مهم و استراتژیک هرمز و باب‌المندب کاهشی شود و قیمت بنزین در ایران افزایشی، واقعاً مشکوک نیست؟! بنزین یکی از کالاهای مورد نیاز مردم است و شرایط در مورد دیگر مایحتاج ضروری مردم نیز همین است. دشمن پس از شکست در میدان جنگ، روی اقتصاد و معیشت مردم متمرکز شده و برخی بی‌تدبیری‌ها نیز -خواسته یا ناخواسته- دقیقاً همراهی با دشمن است. مسئولین امر باید با موقعیت‌شناسی، با کمک همین مردم، با اطلاع‌رسانی به‌موقع و صد البته با استفاده از کارشناسان دلسوز و واقعی، در این حوزه تدبیر کنند. کسانی که جز «شوک‌درمانی» و «افرایش ناگهانی قیمت‌ها» نسخه دیگری برای اقتصاد نمی‌پیچند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت «کارشناس» نیستند!  

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
9
پاسخ
حتما کسانی که این طرح رو اعلام کردن ،منتظر مشکلاتی در کشور هستن چون ،چی تغییر کرده که بنزین این عدد بشه،،حقوق ها یا....؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
6
پاسخ
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