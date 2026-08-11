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پاکستان: ایران و آمریکا به توافق جدید نزدیک شده‌اند/ قطر: واکنش مثبت از ایران و عمان دریافت کردیم

مقامات قطری و پاکستانی از روند مثبت مذاکرات ایران با عمان و آمریکا جهت حصول توافقی جدید خبر داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۷
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مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که دوحه از جمهوری اسلامی ایران و عمان واکنش‌های مثبتی درباره مذاکرات جاری میان دو کشور درباره تنگه هرمز دریافت کرده است.

وی گفت: مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته‌ای رسیده و اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. قطر نیز ضمن حمایت از تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تنش، بر ادامه روند گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرده است.

الانصاری افزود قطر به‌عنوان میانجی، خواهان بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز است و از هر سازوکاری که امنیت این آبراه و آزادی کشتیرانی را تضمین کند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که دوحه بر جامعه جهانی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی با هدف اجرای توافق غزه حساب می‌کند.

از طرف دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در گفت‌و‌گو با بلومبرگ گفته است: آمریکا و ایران به «نوعی توافق» نزدیک شده‌اند؛ برقراری صلحی پایدار به نفع منطقه خواهد بود.

وی افزود: اوضاع بار دیگر در حال شکل‌گیری به نفع دستیابی به یک توافق صلح یا توافقی میان دو طرف است.

آصف گفت: نشانه‌هایی که طی دو، سه روز گذشته دریافت کرده‌ایم، حاکی از آن است که به نوعی توافق نزدیک شده‌ایم.

به گزارش تابناک، همچنین منابع خبری از سفر سناتور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان برای گفت‌و‌گو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران خبر داده‌اند.

پاکستان به عنوان میانجی توانسته بود بعد از جنگ ۴۰ روزه میان ایران و آمریکا آتش بسی را برقرار که نهایتا منجر به تفاهم نامه میان دو کشور موسوم به «تفاهم نامه اسلام آباد» شد.

در خصوص مذاکرات با عمان نیز «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری دیروز دوشنبه ۱۹ شهریور گفته بود که بحث‌ها بین ایران و عمان درباره تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و در خصوص نقشه تردد، تفاهم حاصل شده و در خصوص بیانیه مشترک همچنان برخی نکات فنی وجود دارد که در حال بحث است.

بقائی تاکید کرد که مذاکرات به شکل روان و سازنده در حال انجام است.

در این ارتباط، مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، تأکید کرده که مداخله آمریکا در مذاکرات ایران و عمان درباره کشتیرانی در تنگه هرمز موجب تأخیر در دستیابی به تفاهم شده است.

فردوسی‌پور در گفت‌و‌گو با شبکه آر تی گفت مذاکرات میان ایران و سلطنت عمان با هدف دستیابی به تفاهمی دوجانبه درباره مدیریت کشتیرانی در تنگه انجام می‌شود و ایران هرگونه مداخله آمریکا در این روند را رد می‌کند.

وی افزود که ایران، برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عوارضی وضع نمی‌کند، بلکه درباره دریافت هزینه در ازای خدمات، بیمه و حفاظت امنیتی ارائه‌شده به کشتی‌ها صحبت می‌کند و این هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده به کشتیرانی مرتبط است.

وی همچنین تصریح کرد که تفاهم مورد بررسی تهران و مسقط شامل تلاش برای ایجاد یک مسیر کشتیرانی واحد و مورد توافق دو طرف در یک دوره انتقالی است و مدیریت کشتیرانی در تنگه باید با هماهنگی میان دو کشور ساحلی آن انجام شود.

این مقام ایرانی تأکید کرد که دستیابی به تفاهم با عمان درباره مدیریت کشتیرانی، به‌طور خودکار به معنای اعلام بازگشایی تنگه هرمز نیست و موضوع بازگشایی تنگه، از دیدگاه تهران، به شروط دیگری مربوط به تحریم‌های آمریکا ارتباط دارد.

وی همچنین گفت از جمله مطالبات ایران، رفع تحریم‌های اقتصادی، رفع مسدودی دارایی‌های ایران، تضمین آزادی کشتیرانی و اجازه فروش نفت ایران است و تحقق این شروط می‌تواند زمینه را برای ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا فراهم کند.

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