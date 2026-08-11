موشک چین در هوا منفجر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شرکت دولتی علوم و فناوری هوافضای چین(CASC) یک موشک «لانگ مارچ 7A»( Long March 7A) را از سایت پرتاب فضایی ونچانگ(Wenchang) در استان هاینان چین، کمی پس از ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محلی پرتاب کرد و حدود ۸۵ ثانیه پس از پرتاب، موشک منفجر شد و در حالی که هنوز در جو زمین در حال اوج گرفتن بود، یک گوی آتشین عظیم و ابری از دود و زباله ایجاد کرد.

شرکت تا زمان انتشار این خبر هنوز بیانیه‌ای در مورد این حادثه منتشر نکرده است، اما ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد، شوک تماشاگران را در لحظه شعله‌ور شدن موشک به تصویر کشید.

این ماموریت تقریباً به طور قطع یک شکست کامل تلقی خواهد شد و کل وسیله نقلیه و محموله از بین رفته‌اند.

پرتاب امروز، هجدهمین ماموریت موشک «لانگ مارچ 7A» از زمان آغاز به کار این موشک در سال ۲۰۲۰ بود که متعاقباً با انفجار آن نیز پایان یافت. چین این حادثه را به نقص موتوری نسبت داد که اندکی پس از جداسازی مرحله اول رخ داد. با این حال، پرتاب امروز صبح به این مرحله نرسید.

چهار بوستر جانبی و مرحله اصلی «لانگ مارچ 7A» در حین جداسازی مرحله اول که معمولاً کمی کمتر از سه دقیقه پس از پرتاب رخ می‌دهد، به صورت یک خوشه کامل جدا می‌شوند. از آنجایی که حادثه امروز تنها ۸۵ ثانیه پس از پرواز رخ داد، موشک هنوز درگیر احتراق اولیه موتور مرحله اصلی برای خروج از جو زمین بود.

این موشک نسخه‌ای از خانواده موشک‌های «Long March 7» چین است که کمی بیش از 60 متر ارتفاع دارد و دو مرحله اول را با یک مرحله سوم مجهز به هیدرولوکس (هیدروژن مایع و اکسیژن مایع) ترکیب می‌کند که قادر به پرتاب تا ۷ تن به مدار انتقال زمین‌ثابت(GTO) است.

به گفته رادیوی ملی چین، پرتاب امروز حامل فضاپیمای «Zhongxing-4B» چین (یک ماهواره ارتباطی) بود. ماهواره‌های Zhongxing چین خدمات مخابراتی و اینترنت پهن‌باند ارائه می‌دهند و همچنین تصور می‌شود که خدماتی را برای ارتش چین ارائه می‌دهند.

مشخص نیست که انفجار امروز چه پیامدهایی ممکن است بر پرتاب‌های آینده، از جمله پرتاب موشک «Zhuque-3» چین که برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است، داشته باشد. این ماموریت قرار است از مرکز پرتاب ماهواره Jiuquan چین، بیش از 2415 کیلومتر دور از ونچانگ پرتاب شود و انتظار می‌رود که یک تلاش برای فرود مرحله اول آن انجام شود.

شرکت CASC از موشک استاندارد «Long March 7» که مرحله اصلی خود را با نسخه 7A به اشتراک می‌گذارد، به عنوان وسیله پرتاب خود برای تحویل محموله به ایستگاه فضایی تیانگونگ در مدار پایین زمین تقریباً هر هشت ماه یک‌بار استفاده می‌کند. جدیدترین این ماموریت‌ها در ماه مه پرتاب شد و پرتاب تدارکات بعدی قرار است حوالی ژانویه ۲۰۲۷ پرتاب شود.

بسته به علت انفجار امروز صبح، این ماموریت و سایر ماموریت‌ها ممکن است با تأخیر مواجه شوند، زیرا چین در حال بررسی این حادثه است.