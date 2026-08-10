کارت بازی یاسر آسانی صادر شد
کارت بازی یاسر آسانی، هافبک استقلال، صادر شد تا این بازیکن برخلاف گمانهزنیهای مطرحشده، امکان همراهی آبیپوشان در مسابقات را داشته باشد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یاسر آسانی پیشتر این با باشگاه استقلال به اختلاف خورده بود و گمانهزنیهایی مبنی بر وضعیت او شده بود. همچنین بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، این بحث را مطرح کرده بود که این بازیکن نمیتواند برای آبیپوشان به میدان برود.
با این حال، کارت بازی آسانی صادر شده و این بازیکن در حال حاضر از نظر ثبت کارت بازی، مشکلی برای همراهی استقلال ندارد.
بدین ترتیب، آسانی میتواند در صورت صلاحدید کادر فنی، استقلال را در دیدارهای پیش رو همراهی کند؛ موضوعی که میتواند خبر خوبی برای کادر فنی این تیم در شرایطی باشد که پنجره نقلوانتقالات باشگاه همچنان بسته است.
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