چرا ورزش همیشه به کاهش وزن منجر نمیشود؟
به گزارش تابناک؛ پژوهشها نشان میدهند پس از ورزش، بدن ممکن است بخشی از انرژی مصرفشده را به روشهای مختلف جبران کند. برخی افراد پس از فعالیت بدنی اشتهای بیشتری پیدا میکنند و ناخودآگاه کالری بیشتری دریافت میکنند. همچنین ممکن است پس از یک جلسه ورزش، در ساعات بعدی روز تحرک کمتری داشته باشند و در نتیجه بخشی از کالریهای سوزاندهشده جبران شود.
علاوه بر این، بدن با گذشت زمان تا حدی با فعالیت بدنی سازگار میشود و برای انجام یک فعالیت مشابه، انرژی کمتری مصرف میکند. به همین دلیل، کاهش وزن ناشی از ورزش معمولاً کمتر از چیزی است که بسیاری انتظار دارند.
نقش مهم ورزش در جلوگیری از بازگشت وزن
با این حال، متخصصان تأکید میکنند که محدود بودن اثر ورزش بر کاهش وزن اولیه به معنای بیفایده بودن آن نیست. شواهد علمی نشان میدهد فعالیت بدنی منظم یکی از مهمترین عوامل برای جلوگیری از بازگشت وزن پس از لاغری است.
افرادی که پس از کاهش وزن به ورزش ادامه میدهند، معمولاً در حفظ وزن جدید خود موفقتر هستند. ورزش همچنین به حفظ توده عضلانی کمک میکند؛ موضوعی که برای حفظ سوختوساز بدن اهمیت زیادی دارد.
فوایدی فراتر از عدد روی ترازو
کارشناسان میگویند ارزش ورزش را نباید فقط با عدد وزن سنجید. فعالیت بدنی منظم میتواند حساسیت بدن به انسولین را بهبود دهد، قند خون را کنترل کند، التهاب را کاهش دهد و سلامت قلب و عروق را ارتقا بخشد. همچنین خطر ابتلا به بیماریهایی مانند دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی را کاهش میدهد.
به همین دلیل، بسیاری از متخصصان ترکیب تمرینات هوازی و مقاومتی را بهترین راهکار برای حفظ سلامت و تناسب اندام در بلندمدت میدانند؛ حتی اگر کاهش وزن به سرعت مورد انتظار رخ ندهد.