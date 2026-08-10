صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

توییت تاجرنیا برای جواد نکونام!

رئیس هیئت مدیره استقلال با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به حمایت از سرمربی جدید تراکتور پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۶۳
| |
2697 بازدید

توییت تاجرنیا برای جواد نکونام!

به گزارش تابناک؛ علی تاجرنیا پس از انتخاب جواد نکونام به‌عنوان سرمربی تراکتور، با انتشار متنی از سرمربی پیشین استقلال حمایت کرد.
متن کامل توئیت علی تاجرنیا به شرح زیر است:

«برای حمایت از یکی، دیگری را نفی نکنیم
یک خبر خوب:
جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور شد. هر استقلالی، هر کجا که باشد و به هر جایگاهی که برسد، موفقیتش برای‌مان باعث خوشحالی و افتخار است.

من هیچ‌وقت دوست داشتن یک پیشکسوت استقلال را به معنای روی‌گرداندن از پیشکسوتی دیگر ندانسته‌ام. استقلال برای من بزرگ‌تر از سلیقه‌ها، اختلاف‌نظرها و دسته‌بندی‌هایی است که گاهی میان ما شکل می‌گیرد.

خوشحالم که امروز باشگاه استقلال مربیان بزرگی را به جامعه فوتبال ایران و دیگر کشورها تقدیم کرده است و علاوه بر تیم ملی، هدایت بسیاری از تیم‌های لیگ برتری بر عهده دانش‌آموختگان مکتب استقلال است.

موفقیت هر یک از این عزیزان، موفقیت بخشی از خانواده بزرگ استقلال است و برای تک‌تک آنها آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

آرزویم این است که روزی در فضای استقلال به جایی برسیم که بتوانیم با همه تفاوت‌ها و سلیقه‌ها، یکدیگر را دوست داشته باشیم، بدون آنکه برای حمایت از یکی، دیگری را نفی کنیم.

می‌توانیم درباره آدم‌ها، تصمیم‌ها و شیوه‌ها متفاوت فکر کنیم، اما در یک چیز با هم مشترکیم:
استقلالی بودن.

استقلال آن‌قدر بزرگ است که همه ما را، با همه تفاوت‌هایمان، کنار هم و زیر چتر بزرگ خود نگه دارد. مهم این است ما بخواهیم.»

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه استقلال علی تاجرنیا فوتبال
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۲ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005pMF
tabnak.ir/005pMF