توییت تاجرنیا برای جواد نکونام!
به گزارش تابناک؛ علی تاجرنیا پس از انتخاب جواد نکونام بهعنوان سرمربی تراکتور، با انتشار متنی از سرمربی پیشین استقلال حمایت کرد.
متن کامل توئیت علی تاجرنیا به شرح زیر است:
«برای حمایت از یکی، دیگری را نفی نکنیم
یک خبر خوب:
جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور شد. هر استقلالی، هر کجا که باشد و به هر جایگاهی که برسد، موفقیتش برایمان باعث خوشحالی و افتخار است.
من هیچوقت دوست داشتن یک پیشکسوت استقلال را به معنای رویگرداندن از پیشکسوتی دیگر ندانستهام. استقلال برای من بزرگتر از سلیقهها، اختلافنظرها و دستهبندیهایی است که گاهی میان ما شکل میگیرد.
خوشحالم که امروز باشگاه استقلال مربیان بزرگی را به جامعه فوتبال ایران و دیگر کشورها تقدیم کرده است و علاوه بر تیم ملی، هدایت بسیاری از تیمهای لیگ برتری بر عهده دانشآموختگان مکتب استقلال است.
موفقیت هر یک از این عزیزان، موفقیت بخشی از خانواده بزرگ استقلال است و برای تکتک آنها آرزوی سربلندی و توفیق دارم.
آرزویم این است که روزی در فضای استقلال به جایی برسیم که بتوانیم با همه تفاوتها و سلیقهها، یکدیگر را دوست داشته باشیم، بدون آنکه برای حمایت از یکی، دیگری را نفی کنیم.
میتوانیم درباره آدمها، تصمیمها و شیوهها متفاوت فکر کنیم، اما در یک چیز با هم مشترکیم:
استقلالی بودن.
استقلال آنقدر بزرگ است که همه ما را، با همه تفاوتهایمان، کنار هم و زیر چتر بزرگ خود نگه دارد. مهم این است ما بخواهیم.»