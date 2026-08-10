ترکیب استقلال برای فصل جدید مشخص شد

سرمربی تیم فوتبال استقلال که نتوانسته است بازیکنان جدیدی را به خدمت بگیرد، ترکیب اصلی تیم خود را تا حد زیادی مشخص کرده اما هنوز درباره نفر دوم خط هافبک به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در فاصله چند روز مانده تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر، تقریباً به ترکیب اصلی تیمش برای حضور در فصل بیست‌وششم رسیده هرچند هنوز درباره نفرات خط هافبک به جمع‌بندی نهایی دست پیدا نکرده است.

بختیاری‌زاده که در هفته‌های اخیر ترکیب‌های مختلفی را در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی استقلال مورد آزمایش قرار داده، حالا بخش عمده ترکیب اصلی خود را مشخص کرده و تنها ابهام اصلی او به انتخاب نفرات خط میانی مربوط می‌شود.

استقلال با سه مدافع در قلب خط دفاع

آن‌طور که از تمرینات و بازی‌های تدارکاتی استقلال مشخص شده، آبی‌پوشان در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر احتمالاً با سیستم سه دفاعه وارد مسابقات خواهند شد. بختیاری‌زاده قصد دارد در قلب خط دفاعی از سه مدافع استفاده کند و دو مدافع کناری نیز در سمت راست و چپ این خط قرار خواهند گرفت تا استقلال در مجموع با پنج بازیکن در فاز دفاعی به میدان برود.

تأکید سرمربی استقلال بر ساختار دفاعی تیمش یکی از نکات قابل توجه در برنامه‌های او برای فصل جدید است. بختیاری‌زاده تلاش دارد تیمی منسجم در بخش دفاعی داشته باشد و یکی از اهداف اصلی او این است که استقلال در فصل جدید کمتر گل دریافت کند.

فرعباسی گزینه اول دروازه

درون دروازه نیز حبیب فرعباسی در حال حاضر گزینه اصلی بختیاری‌زاده محسوب می‌شود و به احتمال زیاد فصل جدید را به عنوان دروازه‌بان اول استقلال آغاز خواهد کرد.

سحرخیزان مهاجم اصلی استقلال

در خط حمله نیز به نظر می‌رسد استقلال فصل جدید را با یک مهاجم آغاز خواهد کرد و در این پست، سعید سحرخیزان شانس نخست حضور در ترکیب اصلی را دارد.

سحرخیزان که در دیدارهای تدارکاتی پیش‌فصل عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته، مورد اعتماد بختیاری‌زاده قرار گرفته و احتمالاً مهاجم اصلی استقلال در هفته‌های ابتدایی لیگ خواهد بود. محمدرضا آزادی نیز گزینه ذخیره در خط حمله محسوب می‌شود.

آسانی و کوشکی؛ وینگرهای استقلال

در پست وینگر نیز شرایط تا حدود زیادی مشخص است و یاسر آسانی و علیرضا کوشکی گزینه‌های اصلی بختیاری‌زاده برای حضور در ترکیب استقلال هستند.

این دو بازیکن قرار است در ساختار هجومی استقلال نقش مهمی داشته باشند و با توجه به سیستم سه دفاعه، حضور آنها در کناره‌های زمین می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌های تاکتیکی آبی‌پوشان را تشکیل دهد.

معمای خط هافبک؛ پنج بازیکن برای یک جای خالی

مهم‌ترین ابهام ترکیب استقلال در حال حاضر به خط هافبک مربوط می‌شود. حضور امیرمحمد رزاقی‌نیا، هافبک جوان استقلال، در ترکیب اصلی تقریباً قطعی است اما بختیاری‌زاده هنوز درباره بازیکنی که در کنار او به میدان خواهد رفت به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

در حال حاضر روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، ابوالفضل زمانی، مهران احمدی و اسماعیل قلی‌زاده گزینه‌هایی هستند که برای حضور در کنار رزاقی‌نیا شانس دارند و قرار است یکی از آنها در ترکیب اصلی استقلال به میدان برود.

به این ترتیب، اگرچه سرمربی استقلال تقریباً ترکیب اصلی خود را برای آغاز فصل مشخص کرده، اما همچنان یک جای خالی در خط میانی وجود دارد که رقابت میان پنج بازیکن برای تصاحب آن ادامه خواهد داشت.

در مجموع، آنچه از برنامه‌های بختیاری‌زاده برای فصل بیست‌وششم مشخص است، توجه ویژه او به ساختار دفاعی استقلال است؛ سرمربی آبی‌پوشان قصد دارد ابتدا تیمش را از نظر دفاعی به ثبات برساند و با دریافت گل‌های کمتر، شرایط را برای موفقیت در فصل جدید فراهم کند.

تیم فوتبال استقلال در هفته اول رقابت های لیگ برتر در فصل بیست و ششم روز جمعه ۲۳ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس از مس شهربابک میزبانی خواهد کرد.