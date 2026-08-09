صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ایران بازگشایی را به ۵ شرط بزرگ گره زد

وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ امیدوار بود که بازگشایی تنگه هرمز به او امکان دهد پیروزی را اعلام کند و درگیری با ایران را به پایان برساند، حتی بدون دستیابی به یک توافق هسته‌ای. اما تهران خواسته‌های خود را به شدت افزایش داده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۴۷
| |
5886 بازدید
تنگه هرمز



به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ امیدوار بود که بازگشایی تنگه هرمز به او امکان دهد پیروزی را اعلام کند و درگیری با ایران را به پایان برساند، حتی بدون دستیابی به یک توافق هسته‌ای. اما تهران خواسته‌های خود را به شدت افزایش داده است.
ایران خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو محاصره دریایی، برداشتن تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و دریافت میلیاردها دلار غرامت جنگی پیش از بازگشایی کامل تنگه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وال‌استریت ژورنال تنگه هرمز آزادسازی دارایی ها تحریم
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نظم جدید منطقه‌ای در تنگه هرمز
ترامپ در پی خاتمه جنگ با ایران است
ونس: آمریکا به توافق تنگه هرمز نزدیک شده است
حاجی بابایی: مجلس در حال تدوین قانون تنگه هرمز است
حضرتی: دشمن را وادار به امضای تفاهم‌نامه کردیم 
سپاه: حفظ تنگه هرمز تا پذیرفتن همه شروط ایران
مالکی: آمریکا اجازه حضور در مذاکرات را ندارد
طعنه همتی به بسنت؛ پول‌هایمان دست خودمان است!
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۲ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005pKN
tabnak.ir/005pKN