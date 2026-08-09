ایران بازگشایی را به ۵ شرط بزرگ گره زد

وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ امیدوار بود که بازگشایی تنگه هرمز به او امکان دهد پیروزی را اعلام کند و درگیری با ایران را به پایان برساند، حتی بدون دستیابی به یک توافق هسته‌ای. اما تهران خواسته‌های خود را به شدت افزایش داده است.





به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ترامپ امیدوار بود که بازگشایی تنگه هرمز به او امکان دهد پیروزی را اعلام کند و درگیری با ایران را به پایان برساند، حتی بدون دستیابی به یک توافق هسته‌ای. اما تهران خواسته‌های خود را به شدت افزایش داده است.

ایران خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو محاصره دریایی، برداشتن تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و دریافت میلیاردها دلار غرامت جنگی پیش از بازگشایی کامل تنگه است.