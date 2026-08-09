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شرط جدید برای بازنشستگی اعلام شد

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جدیدترین شرایط بازنشستگی را اعلام کرد:
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۱
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2612 بازدید
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۹
 
 
به گزارش تابناک، میزان سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها با توجه به سابقۀ خدمت قابل‌قبول آنان در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سوم مرداد ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ با این حال افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی داشته‌اند، مشمول نخواهند بود.


میزان افزایش سابقه خدمت برای سایر کارکنان نیز متناسب با سابقه خدمت آنان تعیین شده:
 
۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال تا بازنشستگی ۲ ماه
۲۰ تا ۲۵ سال سابقه ۳ ماه
۱۵ تا ۲۰ سال سابقه ۴ ماه به سنوات الزامی بازنشستگی اضافه می‌شود.
 
افزایش سابقه خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود. 
 
همچنین ایثارگران، معلولان، شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی از بانوانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کرده‌اند، مشمول نخواهند بود.
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سابقه کار سابقه خدمت بازنشستگی بازنشسته‌ تامین اجتماعی تأمین اجتماعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
31
پاسخ
این اصلا انصاف نیست . این حق ما نیست . خدا ازتون نگذره اینهمه ظلم و بی عدالتی تا کی ؟ چرا مجبور میکنید یه کارمند 35 سال کار کنه با کدوم مزایا و حقوق اینهمه ازش کار میکشید . بابا نیروی جوان بیارین اینهمه جوان بیکار که بجای اینکه علاف بگردند کار کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
همان 60سال باشه خیلی ها میرن سر کار ومشکل بی کاری جوانها حل میشه کار سختی نیست تامین اجتماعی با این همه ثروت وشستا چرا باید پول نداشته باشه 15میلیون بیمه پرداخت میکنند میخوان به 5میلیون بیمه بازنشستگی بدن همش مینالن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اونی که زود استخدام میشه مشکلی نیست اون بیچاره که دیرتر رفته سر کار موقعی که بازنشسته میشه با کلی مریضی ویک سال بعد هم میرود به سرای آخرت
مراد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
30
پاسخ
این قانون ظالمانه باید هر چه سریعتر لغو بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
یک نماینده هم پیگیر بود چی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
10
پاسخ
آیا پیوستگی در پرداخت حق بیمه اختیاری لازمه یا مشاغل ازاد بنده 18سال جایی کار میکردم والان دوساله بیکارم وتوان پرداخت بقیه بیمه را ندارم سنم هم 54ساله ومریض یعنی این سابقه از بین رفت چرا به همان 60سال باز نمیگرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
دلیلش کمبود بودجه است و نه کرامت انسانی !
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
بخدا با این سن متوسط 65 تا 70 سالگی در ایران بعد از تصویب این قانون به محض بازنشستگی بجای زندگی کردن مستقیما بایستی به بهشت زهزا مراجعه کنیم و برای خاک سپاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
4
پاسخ
والا بخدا ما چند تا از همکارامون قبل از بازنشستگی بر اثر فشار خون و سایر بیماریها فوت شدن .چندین نفر از بازنشستگانی که به تازگی بازنشسته شدن هم فوت کردن .جالبش اینه اونها نهایتا 30 سال کار کردن .حالا ما باید 35 سال کار کنیم؟ اصلا ما بازنشستگی رو نخواهیم دید.آخه نامردی تا کی ؟ اونوقتی که وامهای هنگفت بدون کارمزد از پول صندوق ها میدادین به هیئت مدیره و آقا زاده ها تا تبدیل به سلطان آهن و شکر و ... بشن چرا بفکر ناترازی نبودین؟الان ما بدبخت بیچاره ها باید تاوانشو بدیم؟
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