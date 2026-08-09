شرط جدید برای بازنشستگی اعلام شد

به گزارش تابناک، میزان سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروه‌ها با توجه به سابقۀ خدمت قابل‌قبول آنان در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سوم مرداد ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ با این حال افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی داشته‌اند، مشمول نخواهند بود.







میزان افزایش سابقه خدمت برای سایر کارکنان نیز متناسب با سابقه خدمت آنان تعیین شده:

۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال تا بازنشستگی ۲ ماه

۲۰ تا ۲۵ سال سابقه ۳ ماه

۱۵ تا ۲۰ سال سابقه ۴ ماه به سنوات الزامی بازنشستگی اضافه می‌شود.

افزایش سابقه خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

همچنین ایثارگران، معلولان، شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی از بانوانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کرده‌اند، مشمول نخواهند بود.