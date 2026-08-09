شرط جدید برای بازنشستگی اعلام شد
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جدیدترین شرایط بازنشستگی را اعلام کرد:
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۱| |
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به گزارش تابناک، میزان سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی برخی گروهها با توجه به سابقۀ خدمت قابلقبول آنان در تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، سوم مرداد ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ با این حال افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقه خدمت برای بازنشستگی داشتهاند، مشمول نخواهند بود.
میزان افزایش سابقه خدمت برای سایر کارکنان نیز متناسب با سابقه خدمت آنان تعیین شده:
۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال تا بازنشستگی ۲ ماه
۲۰ تا ۲۵ سال سابقه ۳ ماه
۱۵ تا ۲۰ سال سابقه ۴ ماه به سنوات الزامی بازنشستگی اضافه میشود.
افزایش سابقه خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانمها به ۵۵ سالگی متوقف میشود.
همچنین ایثارگران، معلولان، شاغلان مشاغل سخت و زیانآور و برخی از بانوانی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کردهاند، مشمول نخواهند بود.
گزارش خطا
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این اصلا انصاف نیست . این حق ما نیست . خدا ازتون نگذره اینهمه ظلم و بی عدالتی تا کی ؟ چرا مجبور میکنید یه کارمند 35 سال کار کنه با کدوم مزایا و حقوق اینهمه ازش کار میکشید . بابا نیروی جوان بیارین اینهمه جوان بیکار که بجای اینکه علاف بگردند کار کنند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
این قانون ظالمانه باید هر چه سریعتر لغو بشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
آیا پیوستگی در پرداخت حق بیمه اختیاری لازمه یا مشاغل ازاد بنده 18سال جایی کار میکردم والان دوساله بیکارم وتوان پرداخت بقیه بیمه را ندارم سنم هم 54ساله ومریض یعنی این سابقه از بین رفت چرا به همان 60سال باز نمیگرده
بخدا با این سن متوسط 65 تا 70 سالگی در ایران بعد از تصویب این قانون به محض بازنشستگی بجای زندگی کردن مستقیما بایستی به بهشت زهزا مراجعه کنیم و برای خاک سپاری
والا بخدا ما چند تا از همکارامون قبل از بازنشستگی بر اثر فشار خون و سایر بیماریها فوت شدن .چندین نفر از بازنشستگانی که به تازگی بازنشسته شدن هم فوت کردن .جالبش اینه اونها نهایتا 30 سال کار کردن .حالا ما باید 35 سال کار کنیم؟ اصلا ما بازنشستگی رو نخواهیم دید.آخه نامردی تا کی ؟ اونوقتی که وامهای هنگفت بدون کارمزد از پول صندوق ها میدادین به هیئت مدیره و آقا زاده ها تا تبدیل به سلطان آهن و شکر و ... بشن چرا بفکر ناترازی نبودین؟الان ما بدبخت بیچاره ها باید تاوانشو بدیم؟