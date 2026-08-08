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ترکیه تردد کشتی‌ها در دریای سیاه را محدود کرد

به گفته افراد آگاه، ترکیه در پی نگرانی فزاینده دولت از افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه، تردد کشتی‌های تجاری در این منطقه را محدود می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۸۹
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دریای سیاه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: اداره کل ایمنی ساحلی به چندین کشتی که به مقصد نووروسیسک روسیه - یک قطب کلیدی صادرات نفت و غلات - در حرکت هستند، اعلام کرده است که در حال حاضر مجوز ترانزیت برای چنین سفرهایی را صادر نمی‌کند یا به زمان بیشتری برای بررسی درخواست‌ها از طریق تنگه داردانل نیاز دارد. آنها افزودند: مقامات هیچ توضیحی برای این اقدام ارائه نکرده‌اند.

این اقدام عملا جریان ورود کشتی‌ها به دریای سیاه را محدود می‌کند. افزایش حملات به کشتی‌های تجاری، از جمله کشتی‌های متعلق به ترکیه در این منطقه، آنکارا را به درخواست‌ برای امنیت بیشتر واداشته است.

اداره کل ایمنی ساحلی سوالات را به وزارت حمل و نقل و زیرساخت در آنکارا ارجاع داد که به درخواست‌های ایمیل یا تلفن برای اظهار نظر در خارج از ساعات کاری معمول پاسخی نداد. وزارت امور خارجه ترکیه اوایل هفته گذشته اعلام کرد که پس از حملات پهپادی به دو کشتی متعلق به ترکیه، گروهی از خدمه، از جمله اتباع ترکیه، زخمی شده‌اند.

وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما بار دیگر از همه بازیگران مربوطه، به ویژه طرف‌های درگیر، می‌خواهیم که فورا اقدامات مشخصی را برای تضمین ایمنی ناوبری در دریای سیاه اجرا کنند.» این وزارتخانه افزود که تشدید تنش‌ها، عواقب منفی چندوجهی از جمله برای امنیت غذایی خواهد داشت.

این افراد که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند: به برخی از کشتی‌ها گفته شده است که این محدودیت شامل کشتی‌هایی که به سمت اوکراین می‌روند نیز می‌شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این اقدام، در زمانی که جریان نفت به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران و کاهش حجم از طریق تنگه هرمز به طور قابل توجهی مختل شده است، تهدیدی برای ایجاد پیچیدگی جدید در تجارت جهانی است. تشدید حملات روسیه و اوکراین، نگرانی‌هایی را در مورد تامین غلات از منطقه دریای سیاه نیز ایجاد کرده است و به افزایش قیمت گندم به بالاترین حد دو سال گذشته در ژوئیه دامن زده است.

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