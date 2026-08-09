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آل‌اسحاق در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

اقتصاد ایران نیازمند تغییر رویکرد است/ الگوی نامتقارن در اقتصاد هم جواب می‌دهد/ چرا در تنگه هرمز موفق شدیم، اما در اقتصاد نه؟

یحیی آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با رویکردهای کلاسیک به‌جایی نمی‌رسد، گفت کشور ظرفیت‌های عظیمی در نفت، گاز، تجارت با همسایگان، معادن و نیروی انسانی دارد که با تغییر نگاه مدیریتی می‌تواند به قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۸۸
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۱۶

اقتصاد ایران نیازمند تغییر رویکرد است/ الگوی نامتقارن در اقتصاد هم جواب می‌دهد/ چرا در تنگه هرمز موفق شدیم، اما در اقتصاد نه؟

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک با اشاره به ظرفیت های اقتصادی کشورمان و ضرورت تغییر رویکرد دولت در این حوزه ها اظهار داشت: مسئولان باید بدانند مسئول چه کشوری و چه مردمی هستند؛ مردمی که با بسیاری از ملت‌های دیگر تفاوت‌های جدی دارند. بنابراین نوع نگاه، نوع خدمات و نوع حضور آنان باید متناسب با ظرفیت این ملت باشد؛ ظرفیتی عظیم که در برخی حوزه‌ها بالفعل شده است.

وی افزود: همان‌طور که در حوزه نظامی، دنیا امروز ایران را به‌عنوان یک قدرت بزرگ می‌شناسد، این اتفاق به‌خاطر تغییر رویکرد و نوع مدیریت ما بوده است؛ مدیریتی که به آن «نامتقارن» می‌گوییم، در برابر مدل «کلاسیک». نامتقارن به‌معنای بی‌علمی نیست؛ اتفاقاً مبتنی بر علم و استفاده خلاقانه از دانش روز است. در جنگ نظامی، ممکن است طرف مقابل با تجهیزات صدها میلیون یا حتی یک میلیارد دلاری وارد میدان شود، اما با یک رویکرد جدید و هزینه‌ای بسیار کمتر، شکست بخورد. پس مسئله اصلی، زاویه نگاه و نوع استفاده از دانش است.

رویکرد کلاسیکِ گذشته دیگر پاسخ‌گو نیست

آل اسحاق با اشاره به اینکه همین منطق را باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و به‌ویژه اقتصادی به کار بگیریم، افزود: باید بپذیریم که رویکرد کلاسیکِ گذشته دیگر پاسخ‌گو نیست. این شرایط به ما می‌گوید باید در سیاست‌گذاری، مدیریت و تدابیر خود تجدیدنظر کنیم. همان‌طور که در حوزه دفاعی، با تغییر نگاه به موفقیت رسیدیم، در اقتصاد هم می‌توانیم به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شویم؛ چون محدودیت‌های حوزه اقتصادی، با محدودیت‌های حوزه نظامی قابل قیاس نیست و ظرفیت‌های فراوانی داریم که فقط نیازمند تغییر رویکرد هستند.

برای مثال، سال‌هاست در اقتصاد کشور همان بحث‌های تکراری درباره پایه پولی، کسری بودجه، حجم نقدینگی و تورم مزمن تکرار می‌شود. وزرا، استادان دانشگاه و نخبگان اقتصادی بارها همین مباحث را مطرح کرده‌اند، اما خروجی مشخصی نداشته‌ایم. این‌ها علم هستند، اما همان‌طور که در جنگ، رویکرد نامتقارن نتیجه می‌دهد، در اقتصاد هم باید از رویکردهای جدید استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه یادآور شد: یکی از نمونه‌های روشن، ظرفیت‌های مغفول کشور است. برای مثال، ارزش دارایی‌های فیزیکی شرکت نفت و شرکت گاز، بدون احتساب ذخایر نفت و گاز، طبق برآوردهای دقیق، بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار است. ایران پس از آرامکو، از نظر دارایی شرکت‌های نفت و گاز، در رتبه‌های بسیار بالای جهانی قرار دارد. با این حال، آیا ما این دارایی عظیم را به‌صورت بهینه برای حل مسائل اقتصادی کشور به کار گرفته‌ایم؟ پاسخ منفی است.

درآمد سرمانه ۵۰۰ میلیارد دلاری امکان پذیر است

اگر بتوانیم این دارایی‌ها را با سازوکارهای درست، مثلاً در قالب یک شرکت سهامی عام و با حفظ مالکیت ملی، سامان‌دهی کنیم و بخشی از منافع و سهام آن را به مردم واگذار کنیم، می‌توانیم مدیریت بهره‌ورتر و کارآمدتری داشته باشیم. آن‌وقت لازم نیست برای ۱۲ میلیارد دلار (بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی نظیر قطر) این‌همه دعوا و تنش ایجاد کنیم؛ در حالی‌که از همین مسیر می‌توانیم ده‌ها و حتی صدها میلیارد دلار منافع ایجاد کنیم. من معتقدم با تغییر رویکرد، امکان دستیابی به ۳۰۰، ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد سرانه وجود دارد.

ظرفیت تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری با همسایگان

نمونه دوم، ظرفیت روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه است. این کشورها سالانه در مجموع هزاران میلیارد دلار با یکدیگر تعامل تجاری دارند. ما با سیاست‌های درست تجاری و روابط اقتصادی مؤثر با همسایگان، دست‌کم می‌توانیم به تعامل سالانه ۳۰۰ میلیارد دلاری برسیم.

به‌عنوان نمونه، تعامل تجاری ما با عراق سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و به‌راحتی می‌توان آن را به ۲۰ میلیارد دلار رساند. همین وضعیت درباره دیگر کشورهای اطراف نیز وجود دارد. این ظرفیت‌ها سال‌ها مغفول مانده‌اند؛ درست مانند تنگه هرمز که سال‌ها از ظرفیت راهبردی آن استفاده نکردیم، اما امروز همه دنیا به اهمیت آن اذعان دارند.

اقتصاد ایران نیازمند تغییر رویکرد است/ الگوی نامتقارن در اقتصاد هم جواب می‌دهد/ چرا در تنگه هرمز موفق شدیم، اما در اقتصاد نه؟

آل اسحاق افزود: ما در اقتصاد نیز ظرفیت‌های بزرگی داریم که اگر به آن‌ها توجه کنیم و رویکردمان را تغییر دهیم، همان‌طور که در حوزه نظامی به جایگاهی رسیده‌ایم که کسی تصورش را نمی‌کرد، در اقتصاد هم می‌توانیم به یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا تبدیل شویم. ظرفیت تجارت، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، معادن، منابع زیرزمینی و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، همگی ابزارهای قدرت ملی‌اند. ایران از نظر تعداد مهندسان و نیروی انسانی متخصص، در رده‌های بالای جهانی قرار دارد و این یک مزیت بزرگ است.

مشکل اصلی این است که در یک‌سری عادت‌های مدیریتی متوقف شده‌ایم. باید گروه‌هایی مأمور شوند تا ظرفیت‌های بالقوه کشور را شناسایی کنند و آن‌ها را به قدرت اقتصادی تبدیل کنند؛ همان‌طور که از ظرفیت‌های راهبردی مانند تنگه هرمز، قدرت ساختیم، در اقتصاد هم باید همین کار را انجام دهیم. این ظرفیت‌ها باید در خدمت منافع ملی و آرمان‌های کشور قرار گیرد تا دیگر نیازمند این‌همه جنگ و تنش نباشیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با یادآوری این مهم که در حوزه نظامی، روحیه‌ای که امام شهید به وجود آوردند و این باور که «می‌توانیم»، ما را به نقطه‌ای رساند که امروز درباره توان موشکی و قدرت بازدارندگی‌مان سخن گفته می‌شود، تاکید کرد: در اقتصاد هم مسئله همین است: باید باور «می‌توانیم» را جایگزین نگاه‌های مأیوس‌کننده کنیم. مسئله، نبودِ ظرفیت نیست؛ مسئله، تغییر جهت و رویکرد تصمیم‌سازان است.

وی در جمع‌بندی صحبت هایش گفت: اگر در عرصه نظامی و بین‌المللی به قدرت چهارم تبدیل شدیم، به‌دلیل آن بود که با راهبردها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، منسجم و دقیق عمل کردیم. اما در اقتصاد، چنین عمل نکرده‌ایم. در حالی‌که درباره اصل ۴۴، تولید صادرات‌محور و جهت‌گیری‌های اقتصادی، بارها تأکید شده است. مسئله این نیست که رهبری برنامه نداشتند؛ مسئله این است که ما آن‌گونه که باید، اجرا نکردیم. اکنون هم باید در نهادهای تصمیم‌ساز، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک تغییر رویکرد جدی در جهت اقتصاد شکل بگیرد.

 

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برچسب ها
اقتصاد ایران تولید ملی قدرت اقتصادی یحیی آل اسحاق توان موشکی ایران قدرت نظامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
25
پاسخ
توو ایران اینا همش شعاره، با این همه تراستی که درست کردین و هرکی تجارت و واردات صادرات یه چیزی رو انحصاری گرفته و فسادی که ریشه داره، اقتصاد ایران و وضع زندگی مردم درست بشو نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اقتصاد قانون دارد و این قوانین در تمام دنیا یکسان هستند تا زمانی که این قوانین اجرا نشوند وضعیت بدتر می‌شود ولی بهتر نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
12
پاسخ
توووريست واقعي
تجارت با جهان
همين
اقتصاد اينه
ايران پر از زيبايي است سالانه ٢ميليىنًتىريست واقعي بياد حله
تورييت واقعي::::::اىنه كه خرجش خودش ميده نه ايران!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
18
پاسخ
از اقتصاد رانتی خصولتی چه توقعی دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
15
پاسخ
خودکفایی و استقلال و بریکس و شانگهای و رابطه با همسایگان و سیستم یکپارچه سیاسی دولت و مجلس و معجزات هزاره و اقتصاد مقاومتی و جوانان انقلابی و حرکات جهادی و .... هیچ کدام جواب نداد نوبت اقتصاد نامتقارنه!!! خدایی خودتون از دست خودتون خجالت نمیکشید؟؟؟ والا سنگین ترید بگید اقتصاد اولویت نیست وگرنه کدام کشور در چالش و تنش با دنیا رشد پایدار کرده که ما دومیش باشیم؟؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
خب بفرما چالش و تنش را حل کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
9
9
پاسخ
تنگه هرمز باید حفظ بشه تا بتونیم این اقتصاد رانتی و انحصاری رو حفظ کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بهتر است دولت محترم و مجلس رویکرد اقتصادی تامین از جیب مردم را به تامین از مدیریت درست اقتصادی تغییر بدهند.
ببینند دولت عراق چکار کرده که در مدت کمتر از ده سال که هر هزار تومان ایران 45 هزار دینار عراق بود را چنان تغییر دادند که امروز هر هزار دینار عراق 130هزار تومان ایران شده است. ببینید دولت آنها چگونه مدیریت کرده؟ همان شیوه را در پیش بگیرند.

اگر واقعا" توان ندارند حداقل از امکانی که نیروهای مسلح دلاور در تنگه هرمز ایجاد کرده اند استفاده و با گرفتن عوارض از کشتی ها نیاز دولت را تامین کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
17
پاسخ
آیا واقعا در تنگه هرمز موفق شدیم؟ بستن تنگه هرمز که به محاصره ی دریایی ایران منجر شده استتا چه زمانی می تواند دوام یابد و اقتصاد ایران تا چه زمانی میتواند این محاصره را تحمل کند؟ نکته دیگر اینگه با گشوده شدن راههای دیگر برای انتقال نفت همین حالا هم از اهمیت تنگه ی هرمزی برای تجارت جهانی کاسته شده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگر تنگه هرمز بسته نمیشد، اینها تا قیام قیامت ایران را بدون هزینه بمباران میکردند. الان هم اگر خیالشان از تنگه هرمز راحت شود، برنامه دیگری پیاده میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگر هنوز زنده ای چون تنگه ی هرمز بسته شد . اصحاب بده بره از گفتن لاطاعلات خسته نمی شوند . تو هر سوراخی سرک می کشند بلکه یک لگدی به ایران و یک پاس گلی به غرب بدهند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بازدارندگی ایچاد شده به خاطر بسته شدن تنگه نیست به خاطر چاهها و پلایشگاههای نفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اینایی که میان میگن تنگه رو باز کن، مشخصه از طرف کی دارن حرف میزنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
17
پاسخ
فقط حرف حرف حرف حرف حرف حرف.اونقدری که تو این چهل سال کارشناس ها در باره اقتصاد صحبت کردن میشه صد میلیون کتاب توش درآورد.
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
2
پاسخ
تنگه هرمز یک ثروت نهفته بود که کشف شد. رویکرد جدید استعدادهای جدید مطلبه.ما کلی استعدادهای نهفته چه در زمینه نظامی، چه اقتصادی داریم که باید کشف بشن.این وظیفه شما دولت مردان!!!!
reza
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
تنگه هرمزهم نهایتا تا یک سال دیگه بی ارزش میشه تمام کشورهای عربی حتی عراق تا یک سال و نیم آینده هاب انرژی وسوخت دنیا میشن و خط لوله های گسترده ارتباطی سوخت رو تا اروپا می رسونند . سرمایه گذاری هم از طرف عربستان و امریکا و اروءاست. کاش اهرم فشار دیگری رو انتخاب می کردیم
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